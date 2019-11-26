250 лет назад, 26 ноября 1769 г., в Юрьев день, Императрица Екатерина Вторая учредила орден Великомученика и Победоносца Георгия, ставший высшей воинской наградой Российской Империи. Учреждение ордена было связано с объявленной годом ранее войной с Османской империей, являющейся продолжением Русской Реконкисты, начавшейся ещё при Царе Иоанне Грозном и закончившейся полным освобождением православных и славянских народов от турецкого ига в Закавказье и на Балканах. Всего Россия с Турцией воевала тринадцать раз. Итогом этих войн должно было стать освобождение колыбели православия Константинополя и христианских святынь Палестины в 1917 г. Но этим планам не дано было осуществиться из-за отрешения от власти Императора Николая Второго и начавшейся в России революционной смуты.

Среди первых кавалеров ордена Великомученика и Победоносца Георгия было немало представителей Орловского края, среди них первые орловские губернаторы князь Н. В. Репнин, князь А. А. Прозоровский, А. С. Лопухин, орловские дворяне А. П. Ермолов, Н. Н. Шеншин, Н. И. Костомаров, Ф. И. Дараган и др. В успехе войны 1768−1774 гг. и подписании Кючук-Кайнарджийского мирного договора 10.07.1774 г. значительная заслуга генералов М. Ф. Каменского и А. В. Суворова, разгромивших армию визиря у Базарджика 09.06.1774 г.

Фельдмаршал граф М.Ф. Каменский

Военная династия графов Каменских — единственная в России, где отец, генерал-фельдмаршал граф Михаил Федотович, и его два сына, генералы от инфантерии Сергей Михайлович и Николай Михайлович, были удостоены орденов Св. Георгия Победоносца 2, 3 и 4 степеней.

Генерал А.П. Ермолов

Проект по возрождению Георгиевских праздников начал реализовываться ещё в 2003 г., в год 1700-летия памяти Великомученика и Победоносца Георгия, изданием журналом «Истории русской провинции» и Православным молодёжным братством во имя Великомученика и Победоносца Георгия серии сборников и книг о Георгиевских кавалерах и воинских частях, имевших Георгиевские штандарты и коллективные награды, сформированных, квартировавших, носивших имена городов Орловской губернии. С того времени проводятся Фестивали православной молодёжи «Святой Георгий», «Георгиевские спортивно-патриотические сборы». Всего было издано 20 сборников, проведено 17 Фестивалей «Святой Георгий», 12 «Георгиевских сборов». Организовано по этой тематике более 200 исторических выставок, вечеров, кинопоказов, концертов, конкурсов детских рисунков и фоторабот, спортивных мероприятий. Учебным заведениям, школам, библиотекам, музеям Орловской области переданы тиражи изданных сборников, подготовленных А. В. Тихомировым, О. Я. Якубсоном, С. В. Широковым, К. Е. Табачневым, А. К. Мищенко, А. М. Полынкиным, другими авторами и потомками героев, выявлены и увековечены на страницах журнала и газеты «Глубинная Россия» около 2000 известных и забытых фамилий Георгиевских кавалеров и кавалеров ордена Славы, участников различных войн.

После проведения крестных ходов и мероприятий Фестиваля «Святой Георгий» по благословению орловских Владык и при деятельном участии многих православных организаций и мирян были возрождены храмы Великомученика и Победоносца Георгия в г. Болхове и Мценске, других местах.

Крестный ход в Орле в день великомученика и Победоносца Георгия

В этом году группой компаний «Орелинвестпром» С. И. Бутова в Орле выкуплен кинотеатр «Победа», где находился Сретенский, изначально Георгиевский, храм, за алтарём которого на погосте Егорьевской горы хоронили защитников Орловской крепости и умерших от ран в орловских госпиталях воинов. Об этом напоминает установленный на этом месте в 2007 г. поклонный крест к 200-летию утверждения знаков отличия военного ордена — солдатского Георгиевского креста. Всего по области Георгиевским братством установлено около 150 поклонных крестов, памятных знаков и досок.

В 2009 г. к 170-летию со дня рождения единственного в России сенатора Александра Алексеевича Нарышкина, награждённого солдатским Георгием, и 240-летию ордена Св. Георгия Победоносца на месте его упокоения у храма Великомученика и Победоносца Георгия в селе Георгиевском был установлен поклонный крест. В 2018 г. в память о выдающемся земляке, к 140-летию освобождения православных и славянских народов на Балканах от турецкого владычества в центре посёлка Нарышкино местной администрацией и спонсорами был открыт бюст графа А. А. Нарышкина, а в 2019 г. в честь его 180-летия в Георгиевском установлен памятный знак.

В 2011 г. к 1060-летию празднования зимнего Егория 9 декабря впервые в России в Орловском Военно-историческом музее Братством Святого Георгия было проведено чествование Георгиевских кавалеров Орловской области нашего времени — уроженца Ливенского района Николая Дмитриевича Ревина и уроженца Мценска Александра Дмитриевича Крупчатникова, удостоенных высокой награды среди других участников Юго-Осетинского конфликта по принуждению Грузии к миру в 2008 г. В 2013 г. Георгиевских кавалеров Н. Д. Ревина и А. Д. Крупчатникова чествовали в Храме Христа Спасителя среди Героев Советского Союза и России на открытии выставки «Георгиевские кавалеры — герои Великой войны» Российского военно- исторического общества.

А.Алекаев, В. Мединский, Георгиевские кавалеры Н. Ревин и А. Крупчатников

Председателем «Молодежного братства во имя Великомученика и Победоносца Георгия» иереем Николаем Макаровым, майором в отставке, ветераном боевых действий, восстановлен храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Городище в здании больницы, построенной генералом графом Е. Ф. Комаровским. Георгиевский кавалер, участник Итальянского и Швейцарского походов А. В. Суворова, генерал от инфантерии, граф Евграф Федотович Комаровский — основоположник Внутренней стражи — Внутренних войск современной Росгвардии, рождённый практически за неделю до учреждения Екатериной Великой ордена Святого Георгия 18.10.1769 г., 250 лет тому назад. Упокоен в склепе разрушенного в 60-е г. XX века Успенского храма села Городище, где Братством в 2016 г. также был установлен поклонный крест.