Священномученик Николай Павлович Щербаков родился 24 июля 1876 года в семье священника села Лабазы Бузулукскского уезда Самарской губернии. По окончании Самарской духовной семинарии вступил в брак с девицей Серафимой Дмитриевной (род. 1880) и был рукоположен в сан священника.

В 1932 г. отец Николай был арестован ОГПУ, но через восемь дней отпущен. На момент ареста он служил настоятелем храма в городе Чапаевске Куйбышевской области.

29 марта 1935 года отец Николай был вновь арестован чекистами и заключён в Сызранскую тюрьму, проходил по «групповому делу священников Щербакова Н.П., Конакова П.П. и др.» по обвинению в «руководстве контрреволюционной группой, к/р пропаганде за свержение соввласти, разговорах о необходимости убийства Сталина».

7 июня 1935 года Особым Совещанием при НКВД СССР батюшка был приговорён к пяти годам ссылки в Казахстан. Ссылку отец Николай отбывал в городе Семипалатинске, работал счетоводом в фармшколе.

23 ноября 1937 года ссыльный исповедник был арестован в Семипалатинске по обвинению в контрреволюционной деятельности. На допросе на требование следователя признаться в проведении а/с агитации он дал ответ: «Нет, этого я не признаю. Проживая в Семипалатинске как ссыльный, никакой а/с агитации я никогда не вёл. Другого показать ничего не имею». Тем не менее в обвинительном заключении по делу отца Николая было записано: «Щербаков, проживая в г. Семипалатинске как ссыльный, занимался к/р деятельностью. Клеветал на руководителей партии, правительства и советской власти, распространял провокационные слухи о конституции СССР, восхвалял буржуазный строй. Выражал явное недовольство о политике цен на промтовары. контрреволюционно истолковывая их. Распространял к/р сочувствие по отношению к кулачеству»

25 ноября 1937 года Тройкой при УНКВД по Восточно-Казахстанской области отец Николай был приговорён к расстрелу. Приговор приведён в исполнение в два часа ночи 28 ноября 1937 г.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 27 декабря 2000 г.

База данных «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века», ПСТГУ

Собор новомучеников и исповедников Казахстанских и Алма-Атинских