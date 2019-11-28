|Русская линия
|28.11.2019
Священномученик Николай Павлович Щербаков родился 24 июля 1876 года в семье священника села Лабазы Бузулукскского уезда Самарской губернии. По окончании Самарской духовной семинарии вступил в брак с девицей Серафимой Дмитриевной (род. 1880) и был рукоположен в сан священника.
В 1932 г. отец Николай был арестован ОГПУ, но через восемь дней отпущен. На момент ареста он служил настоятелем храма в городе Чапаевске Куйбышевской области.
29 марта 1935 года отец Николай был вновь арестован чекистами и заключён в Сызранскую тюрьму, проходил по «групповому делу священников Щербакова Н.П., Конакова П.П. и др.» по обвинению в «руководстве контрреволюционной группой, к/р пропаганде за свержение соввласти, разговорах о необходимости убийства Сталина».
7 июня 1935 года Особым Совещанием при НКВД СССР батюшка был приговорён к пяти годам ссылки в Казахстан. Ссылку отец Николай отбывал в городе Семипалатинске, работал счетоводом в фармшколе.
23 ноября 1937 года ссыльный исповедник был арестован в Семипалатинске по обвинению в контрреволюционной деятельности. На допросе на требование следователя признаться в проведении а/с агитации он дал ответ: «Нет, этого я не признаю. Проживая в Семипалатинске как ссыльный, никакой а/с агитации я никогда не вёл. Другого показать ничего не имею». Тем не менее в обвинительном заключении по делу отца Николая было записано: «Щербаков, проживая в г. Семипалатинске как ссыльный, занимался к/р деятельностью. Клеветал на руководителей партии, правительства и советской власти, распространял провокационные слухи о конституции СССР, восхвалял буржуазный строй. Выражал явное недовольство о политике цен на промтовары. контрреволюционно истолковывая их. Распространял к/р сочувствие по отношению к кулачеству»
25 ноября 1937 года Тройкой при УНКВД по Восточно-Казахстанской области отец Николай был приговорён к расстрелу. Приговор приведён в исполнение в два часа ночи 28 ноября 1937 г.
Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 27 декабря 2000 г.
База данных «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века», ПСТГУ
Собор новомучеников и исповедников Казахстанских и Алма-Атинских
https://rusk.ru/st.php?idar=86470
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