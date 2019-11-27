Алексей и Ольга — родители десяти детей — занимаются бальными танцами, когда дети их отпускают, а в старости надеются вместе изучать иностранные языки. Муж и жена должны каждый день открывать друг друга заново: только так можно сохранить любовь — считают супруги Тимошины.

Тимошины

Алексей Олегович , 45 лет, системный администратор, инженер трехмерных принтеров;

, 45 лет, системный администратор, инженер трехмерных принтеров; Ольга Юрьевна, 44 года, филолог, выпускница школы сектора практики при Московской консерватории, класс фортепиано.

В браке 25 лет.

Дети:

Анастасия, 24 года, студентка Высшей школы экономики, специальность «прикладная лингвистика»; Роман, 22 года, выпускник Института арктических исследований и океанологии (Санкт-Петербург), океанолог; Евгений, 20 лет, студент колледжа МЧС; Ксения, 18 лет, студентка РГГУ, факультет психологии; Анна, 15 лет, ученица 9-го класса школы-пансиона «Плёсково»; Таисия, 12 лет, ученица 6-го класса; Максим, 10 лет, ученик 3-го класса физико-технического лицея им. Капицы; Татьяна, 7 лет, ученица 1-го класса; Вера, 5 лет; Иван, 3 года.

Алексей Олегович:

— Через полгода знакомства мы с Олей поссорились и расстались. Вот тогда я понял, что мне без неё плохо, что я хочу быть с ней. Спустя месяц мы встретились и помирились. А ещё через три месяца поженились.

Моя жена воцерковилась раньше меня. Оля сказала: если мы хотим быть вместе, у нас будет столько детей, сколько Бог пошлёт. Так и получилось. Сначала, до третьего ребенка, я переживал, как мы будем жить, как всех кормить, как воспитывать, но потом я увидел: когда Бог посылает детей, Он посылает и возможности, чтобы о них заботиться. Я довольно много работаю. Кажется, что денег всегда не хватает, но у нас есть всё необходимое. Супруга оформлена воспитателем домашнего детского сада: она делает всё то же, что обычно, но государство ей за это ещё платит зарплату. Вообще материальная сфера важна, но она не должна доминировать. Сколько важных вещей в человеческой жизни, которые не измерить деньгами: отношения, здоровье, поиск своего пути!..

Все сложные моменты в нашем браке покрывались тем, что мы очень любим друг друга. Мы с супругой довольно разные и сначала постоянно ссорились и мирились, всё происходило очень эмоционально. Но с возрастом наносное, малозначимое отходит на второй план; кроме того, люди меняются и больше подходят друг другу. Возникает понимание, что это твоя половина. В любом возрасте нельзя расслабляться и думать, что все испытания и сложности позади. Каждый день нужно заново выстраивать отношения.

Я очень ценю свою жену, она талантливый человек, добрая, замечательная мама, безумно любит детей. Очень музыкальная, пишет стихи, рисует, хотя на это трудно найти время. Это таланты, которые дал ей Бог и которых совершенно нет у меня. У меня ум другого склада, я технарь, но я ценю в своей жене это творческое начало, понимаю, что это красиво и интересно. Когда люди восхищаются друг другом, вряд ли у них возникнут мысли о разводе.

Алексей

В юности я был с головой поглощён своей работой. Когда работа по душе, она занимает всё внимание и мысли, хочется проводить там больше времени, строить карьеру… Сейчас я понимаю, что работа — это временное, а семья, дети, близкие люди — вечное. Мне хотелось бы больше времени проводить с детьми. Сейчас мы с ними играем в настольные игры, иногда я им с уроками помогаю. Самым маленьким стараюсь читать по вечерам. Иногда дети задают вопросы по книге или фильму — это можно обсуждать. В таком общении и происходит процесс воспитания: дети наблюдают за родителями и на это ориентируются. Бессмысленно говорить: нужно делать так, нужно этак — слова не действуют, если родители ведут себя иначе. Воспитание происходит на практике.

Плохо, когда родители очень многого хотят и требуют от ребёнка; указывают, куда ему идти, чем заниматься, что делать и чего не делать. Я допустил такую ошибку со старшей дочкой, у нас в какой-то момент сильно ухудшились отношения. Ко мне пришло понимание, что так нельзя. Дети принадлежат Богу, а не родителям. Маме с папой Господь заповедовал заботиться о детях, но перед Богом и дети, и родители равны.

Нельзя бесконечно давить и требовать, даже если думаешь, что прав. Ребёнок, несмотря на разногласия, должен чувствовать, что родители его любят, что он для них важен. Ведь у ребёнка может создаться впечатление, что мама с папой его только ругают, а родители этого даже не заметят. Детям обязательно нужно уделять время и внимание: просто подойти, обнять, приласкать, погладить по голове.

Подростки — ранимые существа, у них сплошные комплексы, с ними нужно много разговаривать. Стараться обсуждать все вопросы, которые их интересуют. Ведь поддерживать контакт с детьми так же, как со взрослым человеком, просто: берите и поддерживайте.

В большой семье у детей всегда есть компания для игр и занятий. Малыши всегда найдут, кому действовать на нервы, если мама с папой заняты. Дети учатся друг у друга. Семья — это замечательно, хоть и сложно. Но радость и любовь компенсируют сложность.

Ольга Юрьевна:

Ольга

— Когда мы были студентами, вокруг вращалось много интересных ребят, но Алексей отличался от всех добротой и надёжностью. Другого такого не было. В какой-то момент у меня возникло ощущение, что, несмотря на все пируэты наших отношений, нам друг от друга никуда не деться. Жизнь сближала нас неотвратимо.

Я думала, у меня будет один-два ребёнка. После второго была внематочная беременность; врачи сказали, мне нельзя будет рожать долгое время. Но к тому моменту я уже воцерковилась и доверилась Богу. У нас с мужем были гармоничные и счастливые отношения; могу сказать, что планирование рождаемости влияет не лучшим образом на отношения между супругами.

Кроме того, после рождения второго ребёнка раскрылось одно из удивительных качеств Алёши — готовность прийти на помощь, себя самого легко отодвинуть и помогать. После третьего ребёнка это качество проявилось ещё отчетливей, а после четвертого пришло осознание, что сколько даст Бог детей, столько и будет.

Все наши дети занимались или занимаются музыкой. Трое средних детей — Таисия, Максим и Танюша — серьезные пианисты, которые занимаются по несколько часов в день. Старшая девочка Настя — скрипачка, она регулярно участвовала в концертах в составе группы. Правда, в этом году у неё диплом, поэтому пока она не выступает. Настя последние полгода прожила в Норвегии: преподавала, училась, работала над проектом «Изучение русско-норвежского билингвизма». Она пошла на филологический факультет по моим стопам. Последние несколько лет Настя ещё работает волонтёром в лагере для детей, перенёсших онкологические заболевания, и членов их семей. А Максим у нас, кроме занятий музыкой, учится в школе олимпийского резерва в секции фехтования.

Ваня

Ритм нашего существования задали мои родители: они так воспитали меня, что каждая минута должна быть занята чем-то осмысленным, творческим. Нас с сестрой у мамы только двое, но мы обе стали многодетными: у меня десять, а у сестры — девять детей. Бабушка ходит с записной книжкой, где перечислены её девятнадцать внуков, и говорит: моя жизнь — это жизнь этих двух семей. Бабушка действительно много нам помогала. В юности у меня ещё была потребность делать карьеру, но когда мне исполнилось 22 года, умер мой отчим, который много для меня значил и многое мне дал. В этот момент карьера перестала для меня существовать. Я поняла, что главная ценность — это наши близкие люди. Нужно так прожить жизнь, чтобы иметь возможность встретиться после смерти. И когда мы все объединимся в Боге, нашей любви уже не будет конца.

Многодетной маме нужно найти источник, в котором она будет черпать вдохновение для себя, для детей, для мужа. Пока было здоровье и силы, у меня все получалось словно само собой. К пятому ребенку я почувствовала, что практически исчерпала ресурс. Мне стало казаться, что я не живу, а тяну лямку. Я стала поднывать, жаловаться батюшке, что не ощущаю своего служения. Он говорит: «Что это значит?» Я говорю: «Хочу делать что-то для людей, на приходе…» Когда я была помоложе, мы постоянно собирались, музыкальные вечера устраивали. А потом музицирование для меня как счастье, как творчество угасло, потому что навалилось очень много повседневной работы: уроки, быт… Но вот очередному ребёнку нужно было поступать в музыкальную школу. Мы стараемся обеспечить детям весь «джентльменский набор»: ребёнок должен на чём-то играть, где-то бегать-прыгать и чем-нибудь рисовать. Я добрела с авоськами, с коляской до ближайшей музыкалки. И встретила там совершенно выдающегося преподавателя Александра Ивановича Карпухина. Если бы мне в детстве попался такой учитель, я бы стала профессиональной пианисткой. В нашей жизни снова засветилась звезда творчества. Дети стали бурно развиваться музыкально, появились и достижения, и награды. Когда ты видишь быстрый результат, это очень поддерживает. На фоне детского успеха ожило и мое творчество, я исполнила одно из своих давних желаний — выпустила самиздатовскую книгу своих стихов. А раньше я писала только в стол, никогда в жизни никому их не показывала.

Анна

Не скрою, у нас много бытовых проблем. Казалось бы, полный дом народу, но все серьезно учатся или работают, помогать некому. Конечно, мы делегируем часть обязанностей детям, но у них не хватает ответственности, чтобы это было сделано так, как надо, и в том объёме, в котором надо. Рядом обязательно должен быть взрослый человек, который их проконтролирует. После восьмого ребёнка я согласилась на помощницу. Лучше всего, когда студентка приходит подрабатывать. Она и по хозяйству поможет, и детям с ней весело и интересно — она как ещё одна сестра.

Моя мечта — выстроить общение с детьми. Пока это происходит спонтанно: если ребёнок чем-то задет или произошло какое-то событие — у нас постоянно возникают разговоры на почве творчества или детских переживаний. Переживаний много у всех. Если бы не это общение, не то что воспитания — семьи бы не было. В такие моменты для тебя ближе твоего ребёнка никого нет. Прекрасно, когда люди дарят друг другу своё внимание; но общение в творчестве — самый роскошный вид общения.

С юности у нас в семье прижилась традиция: на Рождество и Пасху в квартире собираются 30−40 человек. Если погода позволяет, то на улице. Это всегда фестиваль крестных, крестников, братьев, сестёр. Домашние спектакли. Но теперь это происходит только по праздникам, а в юности почти каждый день.

Летом у нас был серебряный юбилей. Дети выставили нас с мужем из дома, мы уехали гулять, фотографировались, я лазила по деревьям… Чего мы только не делали! Приехали домой — а тут свадебный торт, украшения, спектакль! День был бесконечно счастливый.

Анна и Евгений

Когда старшие дети подросли, они с готовностью взяли на себя маленьких, чтобы мы с папой начали заниматься бальными танцами. Мы ходим в школу танцев, изучаем танго и вальс. Я мужа спрашиваю: «Когда мы станем бабушкой и дедушкой, что будем делать?» Он говорит: «Как что? Пойдем вместе языки учить дальше. Мы, вон, французский недоучили». А вообще в юности я учила датский, норвежский, греческий, испанский, исландский; Алёша свободно знает английский, у него по работе есть международные проекты. Алёша — очень талантливый человек во многих сферах.

В прошлом году у нас была ситуация, мы молились всей семьёй. Оборонное предприятие заключило огромный контракт на покупку трехмерного принтера, который должен был печатать пластиковую деталь для спутника вместо железной. Деталь стали тестировать — она разбивается. Алёша обзвонил по всему миру компании, которые производят трехмерные принтеры, чтобы ему подсказали состав небьющегося пластика. Все говорили: «Мы подумаем», ни у кого такого рецепта не было. Пришлось Алёше самому его изобрести. Провели тесты — деталь выдержала. А контракт на очень большую сумму уже почти срывался.

Мы с супругом — очень разные люди, но у нас много совместных увлечений. У нас такая установка: внутренний мир твоего любимого человека уникален, и тебе нужно быть к нему причастным. Для этого нужно много времени проводить вместе. Этот мир всё время развивается, к нему не возникает привыкания, потому что твоя половинка всё время поднимается на новую высоту, и у тебя есть чувство, что за любовь этого человека нужно бороться дальше. Это держит в тонусе. А то как бывает: встретились, полюбили друг друга, поженились, и все погасло. Потому что нашли друг друга и успокоились. Так долго не продержишься.

Внутренний мир твоего избранника постоянно обновляется, и ты в этом обновлении его всё время ищешь. Борешься за то, чтобы быть любимой. Сила любить заключается в том, что любимый человек не перестаёт быть для тебя прекрасным.

Подготовила Анна Берсенева-Шанкевич

http://www.pravoslavie.ru/125 880.html