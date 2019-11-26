Священномученик Александр родился 19 марта 1888 года в селе Романово Новоторжского уезда Тверской губернии в семье священника Леонида Чекалова. Александр Леонидович окончил Тверскую Духовную семинарию и был рукоположен в сан священника.

В 1930 году у отца Александра отобрали дом и всё имущество. В ожидании ареста он благословил детям — двум сыновьям и двум дочерям — уехать, дабы избежать преследований как детям священника, а сам остался с супругой Александрой и младшей дочерью, которой в то время исполнилось всего девять лет. В том же году батюшка был арестован и приговорён к высылке из села, где он служил. Не желая уезжать далеко из родных мест, отец Александр поселился в селе Железниково соседнего Старицкого района. Вместе с ним на новое место переехали его супруга с дочерью. Материальных средств у них не было никаких. Батюшка служил в храме и снимал комнату для себя и семьи. Здесь его застало жестокое гонение безбожников конца тридцатых годов. После первого ареста и ссылки отец Александр хорошо знал по своему личному опыту, что в государстве, которое исповедует в качестве новой религии воинствующее безбожие, он будет всегда гоним и в любой момент может быть арестован, но верный пастырь Христов продолжал служить и был готов к исповедничеству, а если Господь призовет, то и к мученичеству.

21 ноября 1937 года, после богослужения в день празднования памяти собора архистратига Михаила и прочих сил бесплотных, чекисты арестовали отца Александра. 23 ноября он был допрошен.

— Следствие располагает данными о том, что вы систематически проводили контрреволюционную агитацию, признаёте ли вы себя виновным?

— Нет, виновным себя не признаю. Контрреволюционной агитации я не проводил.

— Следствием точно установлено, что вы дискредитировали вождей ВКП (б) и советское правительство. Признаёте себя виновным в этом?

— Нет, виновным себя не признаю.

— Следствием установлено, что вы, посещая общественные места, распространяли провокационные слухи о гибели населения и войне. Признаёте себя виновным в этом?

— Нет, виновным себя не признаю. Были случаи, когда я говорил, что скоро грядёт война, тогда добра не будет, а о гибели населения нигде ничего не говорил.

— Вы не даёте правдивых показаний, тогда как следствием точно установлено и вас уличают показания свидетелей, что вы систематически вели контрреволюционную агитацию, поэтому настаиваю на даче правдивых показаний.

— Виновным себя не признаю.

Через день после допроса, 25 ноября, Тройка НКВД приговорила исповедника к расстрелу. Ещё через день, 27 ноября 1937 года, священник Александр Чекалов был расстрелян

.Священномученик Александр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 3». Тверь. 2001. С. 371−372

Собор новомучеников и исповедников Российских