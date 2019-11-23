Англси (по-валлийски Инис Мон) — это остров у северо-западного побережья Уэльса, который отделен от него маленьким проливом Менай и образует графство Айл-оф-Англси. Первые христианские пустынники появились на Англси в V веке. Православное монашество процветало на острове несколько столетий, до разрушительных набегов викингов в IX веке — за это время здесь подвизались многие святые угодники. Об этом свидетельствуют сохранившиеся древние церкви, руины монастырей и скитов, кресты, святые источники и отшельнические кельи. Вспомним двух святых, издавна почитаемых главными покровителями острова Англси.

Преподобный Сейриол: житие и связанные с ним святыни

Икона святых Сейриола и Киби

Святой Сейриол (память совершается 1/14 февраля), валлийский пустынник и сын короля Оуэна Дануина, жил в VI веке. Историки предполагают, что он родился в 494-м году. На протяжении многих лет святой подвизался на острове Англси, где сохранились многие связанные с ним святыни. Сейриол приходился близким духовным другом другому великому валлийскому аскету и миссионеру — Киби. Оба угодника имели обычай вместе обходить остров Англси в безмолвной молитве и богомыслии. Сохранились рассказы о совершённых святыми сотаинниками чудесах. Писали, что «их молитвы защищали остров от любых напастей».

Монахи выстроили монастырь в местечке Пенмон на юго-восточной оконечности Англси, и Сейриол стал его первым игуменом. Со временем Пенмону предстояло стать одним из ведущих островных центров монашеской жизни Уэльса; обитель была освящена в честь преподобного Сейриола, и православная аскетическая жизнь здесь продолжалась до X века. Обитель имела деревянную церковь. К сожалению, датские пираты совершили набег на Пенмон в 971-м году.

Один из кельтских крестов в церкви-приорате Св. Сейриола в Пенмоне на острове Англси

Примечательно, что два высеченных украшенных кельтских креста X века (в которых видно ирландское и скандинавское влияние), первоначально установленные у монастырских ворот, а также относящаяся к тому времени купель не только не были уничтожены пиратами, но и сохранились до наших дней! Около 1123 года на месте деревянной церкви была выстроена каменная, а в XIII столетии в Пенмоне появился августинский католический монастырь. Августинцы имели обычай возрождать древние святыни, поэтому они сохранили всё, что можно было сохранить с кельтского периода. Валлийский историк и церковный писатель Гиральд Камбрийский (ок. 1146−1223) писал, что Пенмон был одной из трёх обителей Уэльса, «реформированных» ирландским движением кульдов[1], что означало сильное ирландское влияние, полную преданность монашеской жизни и возврат к более ранним и строгим идеалам Кельтской Церкви. Августинский монастырь распущен в 1538-м году во время Реформации, но многие постройки можно увидеть по сей день, хотя от некоторых сохранились лишь руины.

Источник Св. Сейриола в Пенмоне, Англси (взято с Photographers-recource.co.uk)

Старейшая часть нынешней большой бывшей монастырской церкви Пенмона (известной как «Приорат Пенмон») относится к 1140 году. Она стоит на месте первоначальной деревянной постройки. В Средние века в её крипте под алтарем почивали мощи святого Сейриола, к которым выстраивались толпы паломников, просивших его заступничества и исцеления. Кроме упомянутых выше крестов, из святынь храма выделяется витражное изображение святого Сейриола в южном трансепте, созданное августинцами до Реформации. Церковь-приорат освящена в честь Святого Сейриола и используется Англиканской церковью Уэльса. Поблизости можно увидеть бывшую спальню монахов, гордо возвышающуюся монастырскую трапезную, погреб и дом настоятеля. Сохранился и рыбный пруд, питаемый источником. От церкви открываются захватывающие виды на залив Конуи и зеленые холмы «материкового» Уэльса.

Святой источник в Пенмоне, воду которого ещё в VI веке святой Сейриол и его братия использовали для питья и совершения таинства Крещения, до сих пор бьёт на том же месте! Существуют современные свидетельства о чудесах исцеления от его воды. Источник находится в минуте ходьбы по тропинке от бывших монастырских построек. Скалистый утес, древняя монастырская ограда и простое кирпичное здание с каменными скамейками над источником создают атмосферу, пропитанную средневековой духовностью. Купель источника с чистой водой имеет прямоугольную форму, и в ней достаточно много воды для погружения. Кстати, спортивная островная команда Англси перед соревнованиями использует воду из источника Святого Сейриола для благословения!

Остатки отшельнической кельи и источник Св. Сейриола в Пенмоне, Англси (взято с Photographers-recource.co.uk)

Близ источника, у основания утеса, находятся остатки отшельнического жилища святого Сейриола! Эксперты называют его «старейшей сохранившейся христианской постройкой Уэльса». Эта уникальная святыня — каменная и имеет круглую форму.

Сегодня Пенмон — это маленькая деревня и одноименный мыс, ближайший к нему город — Бомарис.

Как и другие «островные» святые кельтских земель, святой Сейриол много путешествовал по морю, воздвигая часовни и келлии на местах отшельнической жизни. В глубокой старости он удалился на крошечный островок близ Англси, названный позднее «Инис-Сейриол» («остров Сейриола»), где подвизался в святости и построил небольшую зависимую от Пенмона обитель. ещё позднее остров был переименован викингами в «Пристхольм» («остров священников»), а современное его название — «Паффин», в честь птицы тупика, чьи колонии здесь можно увидеть. Старинное название «Инис-Сейриол» используется валлийцами по сей день.

Вид на остров Паффин с пляжа Пенмон-Поинт

Святой Сейриол, скорее всего, преставился на этом островке. Хотя сегодня Паффин является частным владением и доступ на него обычно закрыт, здесь находятся руины в прошлом процветающего монашеского поселения (по-валлийски «clas») святого Сейриола, а также древняя башня. Монастырь имел большое кладбище, где были похоронены сотни монахов, клириков и членов королевской семьи, как-то Мальгуин — король Гвинеда и двоюродный брат святого Сейриола. Как писал Гиральд Камбрийский, посещавший остров в 1188-м году:

Церковь-приорат Св. Сейриола и руины монастыря в Пенмоне, Англси (источник — Gary Rogers, Geograph.org.uk)

«Совсем рядом с Англси расположен островок, населённый пустынниками, которые живут трудом своих рук и служат Богу. Когда по причине человеческой слабости между братиями возникает раздор, все их продуктовые запасы поедает местная разновидность мелких мышей, коими островок изобилует. Но стоит монахам помириться, как грызуны перестают доставлять им неприятности. Поистине добродетель часто становится совершенной в немощи, а вера укрепляется во время бедствия. На валлийском языке островок называется „Церковным“, ибо в его земле захоронены тела сотен святых. Женщинам вход на остров запрещён».

И Пенмон на острове Англси, и островок Паффин посещаются православными верующими в наше время.

Первое время мощи угодника хранились на острове Паффин, но позднее их перенесли в Пенмон на остров Англси, где они почитались до Реформации. Кстати, святой остров Паффин можно увидеть, стоя у источника Святого Сейриола в Пенмоне, а лучшие виды открываются с пляжа Пенмон-Поинт.

Сейриол — один из сонма ранних святых, ведших подвижническую жизнь в уединённых келлиях или «келлиях-ульях» на островках близ побережья Уэльса, Шотландии и Ирландии в «золотой век кельтской святости». Позднее на месте келлий часто основывались обители или скиты. От большинства из них остались руины, многие стёрты с лица земли; но Господь сохранил до наших дней некоторые настоящие оазисы, такие как Пенмон, где паломник обнаружит и почти нетронутые святыни, которым более 1500 лет, и дух древней православной святости!

Примечательно, что вагончики старинной трамвайной кабельной дороги (аналог фуникулера), перевозящие людей на холм в окрестностях валлийского города-курорта Лландидно, названы в честь святых Уэльса, и один из них носит имя Святого Сейриола.

В центре острова Англси действовала ныне закрытая железнодорожная станция под названием «Rhyd-y-Saint», то есть «Брод святых», в память о том, что святые друзья Сейриол и Киби встречались примерно на этом месте раз в неделю во время «молитвенного обхода Англси». Неподалеку, в местечке Клорах, позднее появились два святых источника в честь святых сомолитвенников, к которым паломники приезжали за исцелением до середины XIX века. Источники находились через дорогу друг от друга; сохранился только один из них.

По преданию, святой Сейриол начинал «молитвенный обход» с Пенмона, двигаясь сначала на запад, а потом обратно на восток; весь день солнце светило ему в спину, так что угодника прозвали «Сейриол бледный», или «светлый». Святой Киби начинал путь из монастыря Холихед на западе и шел в противоположном направлении, так что солнце светило ему в лицо дважды — утром и вечером, — благодаря чему его прозвали «Киби смуглый». На православных иконах этих двух святых всегда изображают вместе.

Святитель Киби: житие

Вместе с преподобным Сейриолом святой Киби (также Куби; память совершается 8/21 ноября) почитается одним из главных святых острова Англси. За свою долгую жизнь Киби был паломником, недолго — королем, священником, игуменом, епископом, пустынником и проповедником. Сохранившиеся латинские жития святого Киби, написанные в XIII веке, малодостоверны, поэтому мы полагаемся на ранние предания и общеизвестные факты о жизни святителя.

Будущий святой родился около 480 года в местечке Керноу в Корнуолле и был сыном местного правителя-воина Саломона (Селифа). Он также приходился двоюродным братом святителю Давиду, покровителю Уэльса, так как его мать, Гвен, была родной сестрой святой Нонны, матери Давида. В юности святой Киби недолго правил Корнуоллом (который входил в кельтское королевство Думнония; ныне это графство на самом юго-западе Англии) после смерти отца. Воспитанный в христианской вере, он в молодости совершил паломничество на Святую землю и в Рим и принял окончательное решение посвятить жизнь служению Богу и Церкви.

Святого Киби рукоположили во иеромонаха, а позднее посвятили во епископа-миссионера. Он без устали разъезжал по родному Корнуоллу, проповедуя Христа и строя многочисленные храмы. В память об этом служении его до сих пор любят и почитают как своего покровителя в населённых пунктах Киби (также Кюби), Трегони, Ландальф, Дало и Кенвин — с незапамятных времен в этих местах святому были посвящены церкви.

Северная стена римской крепости в Холихеде, Англси (любезно предоставил — Chris Medley)

Однако главные труды жизни святого Киби проходили на валлийской земле, куда он со временем переехал. Сначала он поселился в южном Уэльсе, где воздвиг немало церквей. Самые значимые из них находились в Ллангиби («церковь Киби») и Лландивруир в Монмутшире. По сей день он является покровителем этих мест. Святой также совершил поездку в Ирландию, где проповедовал и построил храм. Из Ирландии угодник вернулся в Уэльс и двинулся на самый север, где выбрал местечко Ллангиби на полуострове Ллин (к юго-востоку от Англси) графства Гвинет в качестве центра своего служения. Вскоре правитель острова Англси Мальгуин подарил святителю древнюю римскую крепость (скорее всего — форпост) на месте нынешнего города Холихед. Эту крепость II века римляне забросили в конце IV века, но её высокие, массивные серые стены с башнями прекрасно сохранились до нашего времени! Впоследствии это место стало известно как «Каргиби», то есть «укрепление Киби». Город Холихед находится на маленьком островке к западу от Англси, отделённый от него узким проливом Саймиран. В память о святом Киби его впоследствии назвали «Холи Айленд» («святой остров»), а также «Инис-Гиби» («остров Киби» по-валлийски). Сейчас островок соединён с основным островом Англси насыпной дорогой и мостом.

Именно на этом месте, в стенах римской крепости, святитель учредил свой главный монастырь и миссионерский центр, став его игуменом. Скорее всего, угодник оставался настоятелем этой обители до конца жизни. В 545-м году он принял участие в Церковном Соборе в Лландеви-Бреви, на котором святитель Давид был избран Предстоятелем Валлийской Церкви.

Святитель Киби отличался учёностью и мудростью. Он учил клириков догматам христианской веры и рассуждал о расхождении календарей Римской и Кельтской Церквей задолго до Собора в Уитби, который прошел в 664-м году и решил этот вопрос.

Прижизненные чудеса и кончина

Со святым Киби связано много чудес. Одна история гласит, что, когда Киби с десятью спутниками покинули Корнуолл, проплыли Бристольский залив и ступили на валлийский берег, их крайне недружелюбно встретил правитель Эделиг, который хотел прогнать миссионеров. Но, как только злобный король приблизился к монахам, его лошадь упала замертво, а сам он со всеми своими солдатами ослеп. Исполнившись раскаяния, вождь пал на колени перед святым Киби, прося прощения. В следующий миг силою Божией зрение вернулось и ему, и его воинам, а лошадь встала живой и невредимой. В награду за совершённое чудо король жаловал святителю земли для основания двух церквей: в Ллангиби и Лландегвете. Одну из них, церковь в Ллангиби, эксперты считают «одной из самых примечательных и интересных в долине реки Аск». Её алтарь, неф и колокольня относятся к XIII веку, а внутри сохранилась средневековая живопись, включая фреску «Христа воскресного»[2].

Подобно другим кельтским подвижникам, святой Киби славился близким общением с животными. Однажды во время охоты король Гвинета погнался с гончими за дикой козой. Коза прибежала к хижине святого Киби, который нередко удалялся на молитву в уединённых местах. Разгневанный правитель потребовал, чтобы Киби вернул ему козу, а иначе он выгонит его из королевства. Святитель кротко ответил, что заставить его уйти — во власти одного Бога, и предложил ему посвятить козу Господу. Пристыженный король согласился; было решено, что та земля, которую обойдет коза, будет пожалована святому Киби для учреждения монастыря. Коза обошла довольно большую территорию и к вечеру вернулась к отшельническому домику хозяина. Король сдержал обещание, и на том месте была основана обитель.

Считается, что Господь наградил святого Киби особым даром: он извёл на территории Уэльса несколько источников воды, ударяя, подобно пророку Моисею, своим жезлом о землю.

Святитель Киби преставился ко Господу между 550-м и 554-м годами в глубокой старости. Его мощи были положены в раку и много веков пребывали в монастыре Холихед, почитаемые всеми. Однако после Восстания Оуэна Глиндура в Уэльсе в 1402-м году на Англси вторглись ирландцы (часть карательной экспедиции Генриха IV); в 1405-м году раку святителя уничтожили, а мощи увезли в Ирландию, где поместили в соборе Христа-Спасителя («Крайст-Черч») города Дублин. Во время Реформации мощи бесследно исчезли.

Святыни, связанные со святителем Киби

Источник Св. Киби в Дало, Корнуолл (взято с Wikidata.org)

Благочестивые христиане Уэльса и Корнуолла до сих пор чтут память святителя Киби. Православные верующие ежегодно совершают паломничества к основным связанным с ним местам, а греческий православный приход в городе Лампетер графства Кередигион посвящен Трём Святителям и Святому Киби.

Церковь Св. Киби в Ллангиби, Гвинет (источник — Wikidata.org)

Около деревни Ллангиби графства Гвинет, на полуострове Ллин, где святитель некогда подвизался, находится восходящий к его времени святой источник. Его считают одним из наиболее хорошо сохранившихся кельтских источников в Британии. Большая, широкая каменная зала купели источника не имеет крыши, так что паломники погружаются в воду и совершают омовения под открытым небом, что придаёт этому уединенному месту ещё более умиротворенную и благодатную атмосферу. За залой находится ещё одна купель — в том месте, где источник выходит на поверхность. Именно здесь паломники пьют воду источника, которая всегда холодна и имеет кремниевый привкус. Благодаря его чудодейственной и целебной силе источник посещают паломники уже 1500 лет, а его воду используют и для таинства Крещения. Она лечит глазные болезни, хромоту, бородавки, золотуху и ревматизм. В древности существовало поверье, что если живущий в источнике угорь обвил ноги паломника, то скоро последует исцеление. Согласно другой примете, если молодая девушка бросит в источник носовой платок, и он поплывет на юг, это знак того, что её молодой человек имеет искреннее намерение жениться на ней; но если платок поплывет на север, то жених её обманет. Источник расположен в долине — красивом уголке рядом с лесом и рекой.

Источник Св. Киби в Ллангиби, Гвинет (взято с Haveagrandtour.co.uk)

В XVIII веке были обнаружены минеральные свойства источника, и им пользовались для бальнеологических процедур. Сохранились свидетельства множества исцелений. Согласно записи 1766 года: «Человек, бывший 30 лет слепым, умывался в целебном источнике каждый день на протяжении трёх недель — и зрение ему вернулось… Семь человек исцелились от слепоты, наступившей вследствие оспы… Некоторые хромые люди пришли к источнику, опираясь на костыли, а других привезли на телегах. Получив исцеление, все они оставили костыли и телеги рядом с источником в благодарность за чудо». В то время разрешалось набирать воду из источника бутылками и бочками и уносить для лечебных целей. Больным рекомендовалось купаться в воде один-два раза в сутки от семи до десяти дней и ночевать в специальном домике, где им давали пить воду из источника, смешанную с морской водой. Это тихое место настолько свято, что до недавнего времени рядом стояла сторожка смотрителя за источником. В окрестностях деревни действует церковь в честь Святого Киби, в которой до XVIII века хранился «сундук Киби», куда благодарные люди складывали пожертвования. На церковном кладбище сохранился кельтский крест VII или VIII века.

Купель источника Св. Киби в Ллангиби, Гвинет (взято с Haveagrandtour.co.uk)

Помимо Ллангиби, на полуострове Ллин в Уэльсе существуют два населённых пункта с тем же названием. Во-первых, деревня Ллангиби графства Кередигион, где христиане молятся в церкви, освящённой в честь Святого Киби. Недалеко находится носящий его имя святой источник, вода которого обладала минеральными свойствами и исцеляла цингу, золотуху, ревматизм, болезни глаз и конечностей. До 1913 года верующие имели обычай купаться в источнике накануне Вознесения и спать следующую ночь на большом особом камне для исцеления. Христиане черпают его воду по сей день. Во-вторых, упомянутая выше деревня Ллангиби в графстве Монмутшир на реке Аск, где стоит древняя церковь Святого Киби, основанная святителем, а рядом сохранился источник Святого Киби.

Внешний вид церкви Св. Киби в Холихеде, Англси (любезно предоставил — Chris Medley)

Однако главным центром почитания святителя, несомненно, является Холихед — главный город и порт острова Англси, расположенный на «Святом острове». Это место уникально потому, что крупный раннехристианский центр монашества был здесь основан на территории римской крепости: сохранились все три стены, а в роли «четвертой» служит море (таких укреплений всего три в Европе). Христианская молитва не прекращается на этом месте со дня основания монастыря в 540-м году. Это монашеское поселение (clas) со школой стало прославленным центром учёности. Монастырь был тесно связан с подобными центрами в Бангоре (основанном святителем Дэйниолом), а также Пенмоне и на острове Паффин. На протяжении многих веков Средневековья сюда стекались паломники. Город и порт Холихед развивались вокруг монастыря и церкви Святого Киби. В 961-м году монастырь был разграблен викингами, но уцелел. Однако в XII столетии Церковь кельтов подчинилась норманнам, а монастырская церковь в Холихеде стала коллегиальной[3]. В 1653-м году это святое место подверглось осквернению, когда в церкви размещались войска Кромвеля, принеся зданию немалый ущерб.

Древняя купель в церкви Свв. Киби и Леонарда в Дало, Корнуолл (взято с Britainexpress.com)

Сегодня величественная бывшая монастырская церковь в Холихеде освящена в честь Святителя Киби и посещается паломниками. Она принадлежит Англиканской церкви Уэльса. Алтарь — старейшая её часть — восходит к XIII веку, а более поздние добавления — к периоду между 1480-м и 1520-м годами. Несмотря на иконоборцев XVII века, в церкви сохранилось много красивых витражей, а крыльцо и интерьер богато украшены деревянной и каменной резьбой. В южном боковом нефе висит икона святых Сейриола и Киби, подаренная православной общиной в честь Всех валлийских святых бывшего шахтерского городка Блайнай-Фестиниог графства Гвинет, где также действует крошечный монастырь Покрова Богородицы в юрисдикции Константинопольского Патриархата.

Рядом с церковью находится очень древняя «могильная часовня» (Eglwys y Bedd), где, как считалось долгое время, был захоронен святитель и где может находиться его могила. Однако эта версия не поддерживается рядом современных историков. Нынешнее здание часовни относится к XIV веку, а благодаря раскопкам найдено свидетельство о более ранней постройке. По преданию, в стенах первой часовни в 451-м году был захоронен убитый ирландский вождь Сериги, позднее признанный святым. Как бы то ни было, могила угодника находилась в той же части церковного кладбища, где стоит часовня. С 1748 года часовня использовалась как школа для бедняков, а после восстановительных работ стала использоваться как приходской зал.

Мозаика с изображением св. Киби при входе на мост в Холихеде, Англси (любезно предоставил Chris Medley)

В прошлом к северу от церкви находился целебный источник. В 2006-м году из порта Холихед в город был открыт пешеходный мост «Кельтские ворота», при входе на который с улицы Маркет-Стрит установлены две великолепные мозаики с изображением святых Сейриола и Киби работы художника Гэри Дростла.

Мозаика с изображением св. Сейриола при входе на мост в Холихеде, Англси (любезно предоставил — Chris Medley)

Ряд приходов Корнуолла посвящены Святому Киби. К ним относится церковь в деревне Дало, построенная в раннем Средневековье. В церкви хранится красивая кельтская купель, считающаяся одной из старейших в стране. На одной из её сторон изображена рыба (ранний символ Христа), а с другой — грифон, символизирующий диавола, сокрушаемого во время таинства Крещения. В километре от церкви расположен целебный источник Святителя Киби с залой над ним и вестибюлем для переодевания со скамейкой в здании купели. Вода источника до сих пор прозрачная. Хотя он расположен в паре метров от шоссе, его загораживают кусты и густая листва лаврового дерева. В Корнуолле также действует средневековая приходская церковь в честь Святого Киби в деревне Киби, носящей его имя. Южный боковой придел хранит крест VI века с надписью. Эта церковь была построена святителем. Близ соседней деревни Трегони находится источник Святого Киби, рядом с которым угодник некоторое время подвизался, крестил людей и проповедовал. Наконец, святой Киби был покровителем приходской церкви в Кенвине, пригороде города Труро — сегодня покровительницей церкви является Святая Кейна. В церкви Святого Иакова деревни Льютренчард английского графства Девон находится крестная перегородка, на которой, среди прочих, изображен святой Киби.

Церковь Св. Киби в деревне Киби, Корнуолл (взято с Revolvy.com)

Тропарь святителю Киби, глас 1 (перевод с английского):

Своими странствиями, о святитель Киби, ты учишь нас добродетели паломничества. Поэтому, о предводитель аскетов и всехвальный чудотворец,

мы молим тебя предстательствовать о нас, чтобы Христос Бог наш не нашел нашу жизнь совершенно бесплодной и явил нам Свою великую милость.

Святые отцы Сейриол и Киби, молите Бога о нас!

Примечания:

[1] Монашеское движение кульдов появилось в Ирландии в VIII или IX веке. Для него были характерны строгая аскеза и отрешенность от внешнего мира. Родоначальником движения считается святитель Энгус Клоненахский — благодаря его влиянию в Ирландии и Шотландии появились группы монахов, которые были анахоретами, но жили маленькими общинами в одном месте, обычно по 13 человек (по примеру Христа и 12 апостолов). Название кульдов происходит от ирландского Ceile Dee («спутник, компаньон»). Кульды делали украшенные высокие кресты и создавали красивые иллюминированные рукописи. Вдохновленные кульдами, многие монашеские общины позднекельтского периода вернулись к исконным православным аскетическим практикам, пришедшим из Египта. Движение распространилось даже на Англию и Уэльс, но с XII века, после окончательного подчинения Британских островов норманнам и Риму и появления католических орденов, его популярность сошла на нет.

[2] «Христос воскресный», или «Христос ремесел» — встречающееся настенное гигантское изображение Христа в некоторых средневековых церквях Англии, Италии, Франции, Германии, Австрии, Швейцарии, Богемии, Словении и Прибалтики. На них Спаситель изображен окруженным такими инструментами, как топоры, ножи, ножницы, мельничные колеса и щипцы, либо ранящие Его (зачастую видна кровь), либо на Него направленные. По одной из версий, так Церковь в Средние века показывала простому народу, что непосещением храма в воскресные и праздничные дни человек распинает Спасителя. После «черной смерти» в XIV в. Церковь в Европе увеличила количество дней в году, когда верующие были обязаны посещать мессу, однако для людей многих профессий исполнение этого правила было невозможным. В викторианскую эпоху такие изображения интерпретировали как благословение Христом всевозможных ремесел и орудий труда, что, однако, идёт вразрез с изображенными ранами Спасителя.

[3] Коллегиальные церкви представляли собой общины, населявшиеся и управлявшиеся не монахами, а секулярными канониками во главе с провостом. Хотя каноники жили и служили вместе, они не давали обетов (кроме целибата), владели частной собственностью, получали ренту от доходов церкви и имели право покинуть общину в любой момент.

http://www.pravoslavie.ru/125 701.html