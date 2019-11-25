Священномученик Александр родился 29 июля 1891 года в селе Рыкова Слобода Рязанского уезда Рязанской губернии в семье псаломщика Ивана Архангельского. В 1916 году Александр поступил в Духовную семинарию, но окончить её не успел, так как началась революция. В 1917 году он поступил учиться на пастырские курсы, по окончании которых стал служить псаломщиком. В 1921 году Александр Иванович был рукоположен в сан диакона и затем священника и служил в храме в селе Пашнево Орехово-Зуевского района Московской области.

Во время гонений 1937 года власти приняли решение арестовать священника. 7 октября был допрошен один из лжесвидетелей, Петр Сухов, который сказал: «В сентябре 1937 года во время похорон своей жены, на которых присутствовало более пятидесяти человек колхозников из соседних деревень, Архангельский заявил: „Если посмотреть Новый и Ветхий Завет и как язычники устраивали гонения на христиан и сравнить это с настоящим моментом при советской власти, когда Церковь как будто отделена от государства и вера каждого гражданина любой национальности как будто должна быть свободной, но если разобраться в этом деле, то видно, что есть гонения на религию. Коммунисты делают перепись населения, деля его на верующих и неверующих, и этим самым хотят запугать, чтобы люди насильно отрекались. Коммунисты хотят закрыть церкви, облагая налогами священников и саму Православную Церковь, снимают колокола. Пусть, хотя и устраивают гонения на Церковь коммунисты, но религия будет существовать; рано или поздно, но придёт конец этой власти“».

11 ноября 1937 года безбожники арестовали отца Александра и заключили его в Таганскую тюрьму в Москве.

— Обвиняемый Архангельский, следствие располагает данными, что вы, проживая в селе Пашнево, проводили антисоветскую агитацию в контрреволюционном духе. Подтверждаете ли вы это?

— Я это отрицаю, так как никакой антисоветской агитации я не проводил.

Далее следователь продолжал спрашивать, принуждая священника, чтобы он согласился с предъявляемыми ему обвинениями и подтвердил показания лжесвидетелей, но как сами обвинения, так и показания лжесвидетелей отец Александр категорически отверг.

21 ноября Тройка НКВД приговорила отца Александра к расстрелу. Священник Александр Архангельский был расстрелян 25 ноября 1937 года и погребен в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик Александр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 26 декабря 2001 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 7». Тверь. 2002. С. 184