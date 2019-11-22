Преподобномученик Апексий (в миру Алексей Семенович Задворнов) родился в 1882 году в деревне Корепово Борисоглебского уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. Начальное образование получил в сельской школе. В 1901 году поступил послушником в Югскую Дорофееву пустынь вблизи Рыбинска Ярославской губернии, здесь и принял монашеский постриг.

В 1912 году инок Алексий был определён на служение к церкви Афанасьевского женского монастыря Ярославской губернии и рукоположен во иеродиакона, а затем — во иеромонаха. В 1922 году отец Алексий был осуждён на год лишения свободы по обвинению в сокрытии монастырских ценностей, в 1923 году он вернулся в монастырь и оставался там до его закрытия в 1924 году. Затем в течение 5 лет служил в часовне близ монастыря. Когда власти закрыли и часовню, батюшка переехал в село Закедье Борисоглебского района.

Верность пастырскому долгу и ревностное исполнение отцом Алексием своих обязанностей дали повод безбожным властям обвинить его в принадлежности к контрреволюционной группировке. В начале 1934 г. на отца Алексия чекисты стали собирать агентурные сведения. В характеристике, представленной в райотдел ОГПУ говорилось, что священник «среди крестьян прихода пользуется большим авторитетом… ведёт среди крестьянского населения антиколхозную агитацию… заявляя, что скорее советская власть провалится, чем религия и Церковь, которая будет существовать до конца света».

1 апреля 1934 года отец Алексий был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности. На допросе священноинок признал себя виновным в активной борьбе с советской властью и был осуждён на 5 лет заключения в концлагере. Заключение батюшка отбывал в Дмитлаге в Московской области. В лагере работал сторожем ЦБЛ (центральной бетонной лаборатории).

1 ноября 1937 года отец Алексий был арестован в лагере по показаниям свидетелей, которые в протоколах допроса были воспроизведены слово в слово. Отца Алексия обвинили в «осуждении Конституции, цитировании слов из Библии, недовольстве условиями жизни в лагере», на что отец Алексий сказал, что «рассматривает лагерь как монастырь, всем доволен и за всё благодарит Бога».

19 ноября 1937 года Тройка при УНКВД по Московской области приговорила иеромонаха Алексия (Задворнова) к расстрелу. 21 ноября 1937 года отец Алексий был расстрелян на полигоне Бутово и погребён в общей могиле с другими страдальцами.

Преподобномученик Апексий был прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года.

База данных «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века», ПСТГУ

Убиение праведников в Бутове