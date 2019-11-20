Священномученик Павел родился 22 августа 1874 года в уездном городе Васильсурске Нижегородской губернии в семье священника Василия Борисоглебского.

В 1893 году Павел Борисоглебский выбыл из 3-го класса Нижегородской Духовной семинарии. В дальнейшем, в период с 1895 по 1898 год состоял преподавателем в различных церковно-приходских школах Балахнинского и Макарьевского уездов Нижегородской епархии.

В 1898 году Павел Васильевич женился на Александре Алексеевне (1876 года рождения). Впоследствии у них родилось двое детей: сын Василий — в 1899 году (учился в Нижегородской семинарии) и дочь София — в 1905 году.

28 октября 1898 года Павел Васильевич был рукоположен в сан священника и определён настоятелем в Успенскую церковь села Горшков Семёновского уезда. В 1900 году отец Павел стал настоятелем Воздвиженского храма села Лубянцы Княгининского уезда, где прослужил в течение восьми с половиной лет, одновременно исполняя обязанности законоучителя в местной земской школе.

9 сентября 1908 года отец Павел был перемещён священноначалием на новый приход, в Спасо-Преображенскую церковь села Ляпуны Макарьевского уезда.

За годы своего пастырского и просветительского служения Церкви отец Павел был награждён следующими наградами: в 1903 году — набедренником, ко дню Святой Пасхи 6 мая 1910 года — скуфьей.

17 января 1918 года, согласно собственному прошению, отец Павел был переведён на священническое место к Троицкой церкви села Сосновки Васильсурского уезда. В этом приходе отец Павел прослужил в течение шести лет, до 1924 года.

Отец Павел и его семья разделили судьбу многих священнослужителей и верующих мирян того времени. Они были лишены гражданских прав, облагались непосильными налогами.

После 1925 года протоиерей Павел Борисоглебский стал священником в селе Фокино. В 1928 году его арестовали по обвинению в антисоветской деятельности. Находился он под арестом в Нижегородской тюрьме два с половиной месяца. Решением Тройки ОГПУ по обвинению в контрреволюционной деятельности батюшка был приговорён к трём годам ссылки в Зырянский край (в г. Сыктывкар). После отбытия срока ссылки в 1931 году отец Павел вернулся в Нижегородскую епархию и продолжил нести пастырское служение, но уже на другом приходе, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Плотинское Лысковского района.

В разгар массовых политических репрессий и гонений на Русскую Православную Церковь, 17 июля 1937 года начальник 4 отдела НКВД по Горьковской области с согласия прокуратуры подписал заранее подготовленные постановления о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении священнослужителей Лысковского района.

24 июля 1937 года 63-летнего отца Павла Борисоглебского арестовали по обвинению «в участии в церковно-фашистской диверсионно-террористической организации, и в том, что он проводил среди населения активную антисоветскую агитацию за выход из колхозов, распространял контрреволюционную клевету по адресу руководителей ВКП (б) и Советского правительства, распускал вымышленные слухи о голоде в Советском Союзе, о скорой войне и гибели советской власти». Судя по ордеру на арест и протоколу обыска, сотрудники НКВД рассчитывали изъять у отца Павла оружие и антисоветскую литературу, но так как ничего не было найдено, они забрали приготовленные для уплаты налогов деньги и личную переписку.

Всех арестованных священнослужителей сначала содержали в Лысковском отделении НКВД, а затем отправили в областной центр. Отец Павел находился под стражей в спецкорпусе Горьковской тюрьмы в 78-й камере. В период следствия, которое продолжалось несколько месяцев, отец Павел отрицал все выдвинутые против него обвинения и виновным себя не признал. На первом допросе, состоявшемся 29 июля 1937 года, следователя интересовало, за что отец Павел ранее уже отбывал ссылку.

— За что Вы были судимы в 1928 году?

— Меня судили по статье 58−10 УК за контрреволюцию против советской власти среди населения.

— Вас судили как одиночку?

— Да, я был арестован и судим на три года ссылки в Сыктывкар как одиночка.

— Вы арестованы за активную контрреволюционную деятельность, следствие предлагает вам рассказать правду.

— Контрреволюционной деятельностью я не занимался.

Документы из следственного дела иерея Павла Борисоглебского

Спустя три месяца, 3 ноября 1937 года, состоялся вторичный допрос отца Павла, на котором следователь опять пытался добиться от священника признаний в контрреволюционной деятельности.

— Вы арестованы, как активный член контрреволюционной церковно-фашистской, диверсионно-террористической организации, признаёте ли себя виновным в этом?

— Нет, виновным себя не признаю, в контрреволюционной церковно-фашистской организации я не состоял.

— Вы лжёте, следствие настаивает на даче правдивых показаний.

— Я ещё раз повторяю, что в контрреволюционной фашистской организации не состоял и контрреволюционной деятельностью не занимался.

— Следственными материалами вы достаточно изобличаетесь как активный член контрреволюционной церковно-фашистской организации, следствие ещё раз настаивает на дачу правдивых показаний.

— Я показал правду и больше показать ничего не могу.

11 ноября 1937 года Тройка НКВД приговорила отца Павла к расстрелу. 20 ноября 1937 года протоиерей Павел Борисоглебский был расстрелян. Место его захоронения неизвестно.

«Жития святых, новомучеников и исповедников Земли Нижегородской». — Нижний Новгород, 2015. Авторы-составители: архимандрит Тихон (Затёкин), игумен Дамаскин (Орловский), О.В. Дёгтева.

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