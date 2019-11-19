Преподобномученик Гавриил (в миру Григорий Петрович Владимиров) родился 14 января 1873 года в деревне Котляровка Опочецкого уезда Псковской губернии в крестьянской семье. По окончании сельской школы он отправился на Афон. В 1901 году Григорий поступил в послушание к одному греческому старцу, жившему в уединённой каливе во владениях монастыря Ставроникита.

Преданного и исполнительного послушника старец постриг в мантию с именем Герасим, а потом в схиму с именем Гавриил. Старец был большим любителем безмолвия и умной молитвы Иисусовой, но часто болел, и отец Гавриил всегда безропотно и с любовью за ним ухаживал.

В 1910 году в монастыре Ставроникита отец Гавриил был рукоположен в иеромонаха. В начале ХХ века число русских монахов на Афоне составило 5000 (из них свыше 2000 — в русском монастыре) при общей численности афонской общины 10 000 человек. В 1913 году старец отошёл ко Господу, и отец Гавриил один стал наследником каливы. Чтобы собрать средства на ремонт своего пустынного жилища, он отправился в Россию. В это время началась Первая мировая война, и отец Гавриил уже не смог вернуться на Афон.

Иеромонах Гавриил служил полковым священником 438-го Охтинского полка, квартировавшего в конце Первой мировой войны в Новгороде. Главной задачей священника в военное время, кроме совершения богослужений, было влияние на свою паству личным примером и твердостью духа.

В 1918 году, когда полк был расформирован, отец Гавриил поступил на службу в Новгородский военкомат. В 1920 году он был арестован по обвинению в незаконной выдаче пропуска для проезда в Петроград, но оправдан судом. Начиная с 1920 года работал лектором в губернском отделе народного хозяйства, где читал лекции по сельскому хозяйству. Вскоре духовных лиц стали с таких работ увольнять. В 1923 году отцу Гавриилу предложили отказаться от священного сана, но он категорически отверг это предложение, за что был уволен с работы. Вернулся к служению, был приписан к Сковородскому во имя святого архистратига Божия Михаила мужскому монастырю, который находился в четырех верстах от Новгорода. Служил на разных приходах. В 1924 году отец Гавриил был арестован за нелегальный вход на Псковскую границу и выслан на жительство в Новгород.

После опубликования «Декларации» 1927 года митрополита Сергия Страгородского, (впоследствии Патриарха Московский и всея Руси) присоединился к противникам его церковной политики, которых возглавляли митрополит Иосиф (Петровых) и Гдовский епископ Димитрий (Любимов). С 1928 года тайно служил на кладбищах, в домах и квартирах верующих. В 1929 году в Псковской области обходил деревни, предлагая подписать заявление властям на открытие молитвенного дома, одновременно батюшка служил молебны и совершал требы. 6 декабря 1929 года он был арестован в Новгороде по делу «Ленинградского филиала Истинно-православной Церкви» и обвинён в «срывах всех культурных начинаний, развале колхозов, массовом выходе из кооперации, запрещении родителями детям посещать школу». 8 декабря этапирован в тюрьму в Ленинграде.

3 августа 1930 года коллегией ОГПУ иеромонах Гавриил приговорён к 10 годам заключения в Соловецких и Карело-Мурманских лагерях ОГПУ (срок был сокращен на 4 года по инвалидности). 24 сентября доставлен этапом в Кемское лагерное отделение Соловецкого ИТЛ. С 24 сентября 1930 до осени 1932 года находился в заключении в Соловецком лагере, затем был сослан в Казахстан.

9 сентября 1937 года иеромонах Гавриил арестован вместе с группой духовенства и мирян и заключён в тюрьму в городе Чимкенте. Исповедников веры чекисты обвинили в участии в «контрреволюционной организации церковников, возглавлявшейся митрополитами Кириллом (Смирновым), Иосифом (Петровых) и епископом Евгением (Кобрановым)». Виновным себя не признал. Преподобномученик Гавриил был расстрелян 19 ноября 1937 года по постановлению Особой тройки УНКВД по Южно-Казахстанской области от того же дня. Погребён мученик в безвестной общей могиле в окрестностях Чимкента.

Преподобномученик Гавриил был прославлен в лике новомучеников и исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года.

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