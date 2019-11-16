Завтра, 17/4 ноября, исполняется 145 лет со дня рождения выдающегося деятеля Белого Движения Адмирала Александра Васильевича Колчака. Помятуя эту дату мы приводим речь Адмирала, опубликованную в уфимской газете, в которой ясно обозначены цели борьбы Белой армии в Гражданской войне.

+ + +

Вам, гражданам г. Уфы, только что пережившим ужасы большевистского господства, особенно должна быть понятна происходящая сейчас борьба. Во многих местностях Сибири большевизм ещё не изжит, население не испытало того, что пережила Уфа, что переживает население местностей, где побывала большевистская власть, большевистское военное командование. В каком положении сейчас находится г. Уфа, в таком же приблизительно положении находятся и многие другие местности; а там дальше, по мере освобождения новых областей Европейской России, картина всеобщей разрухи, внесенной большевиками, станет ещё рельефней. Расстроены все отрасли государственной жизни страны: финансы, торговля и промышленность, нет у нас и внешней торговли.

Нарушены в корне прошлые земельные отношения, жизнь требует новых форм. Перед нами стоит эта великая земельная проблема во всей своей широте, чрезвычайной сложности и запутанности. Приняв на себя верховную власть и верховное главнокомандование, я считаю необходимым высказать те основные задачи, которые я ставлю себе. Первая и основная задача — это вооружённая борьба с вооружёнными силами большевиков. Никакие государственные преобразования, никакая государственная работа немыслимы без уничтожения живой силы большевиков. Отсюда необходимость идти по пути создания вооружённой силы, по пути создания армии. С невероятными трудностями в течении двух месяцев в зимний период, неустанной работой офицеров удалось создать, кроме действовавшей ранее сибирской армии — армию западную. Это результат работы моей и правительства, а также громадной работы офицерства и командного состава, создавших из остатков народной армии западную армию, которая освободила теперь Уфимский край и готова к новым операциям и подвигам.

Только уничтожив вооружённые силы большевиков, мы сможем дать населению мир, дать спокойствие стране. Только по совершенном уничтожении вооружённой силы большевиков и всех их организаций мы можем этого достигнуть. Дать населению мир, возможность вздохнуть свободно, положить конец происходящему сейчас взаимному истреблению — вторая основная задача власти.

Когда же настанет успокоение, когда прекратится война, можно будет подумать и об установлении окончательных форм государственного устройства России. Не предрешая их, я считаю, что единственным путём для этого является Национальное или Учредительное Собрание, которое свободно и независимо выразит волю народа. Эта воля и определит формы будущего государственного строя.

И вот задача создания нормальных условий для производства свободных выборов в это Национальное Собрание — это третья, основная моя задача.

И если мне удастся довести страну до Национального Собрания, я буду считать свою задачу выполненной.

Неправильно думать, что эта сложная задача может быть скоро выполнена мною единолично, группой, даже небольшой частью лиц командного состава, лиц, группирующихся около меня. Необходима поддержка и помощь общества, нужно, чтобы общество прониклось сознанием логической необходимости достижения поставленных задач. И если общество меня поддержит, пойдёт по пути, мною избранному, то мы скоро выполним поставленные основные задачи. Поэтому я рассчитываю на помощь и поддержку как с вашей стороны, так и со стороны новых местностей, которые будут постепенно освобождаться.

Избранный мною путь — единственный, возможный при настоящих условиях, есть путь бесконечной борьбы с большевиками и все, что мешает этому, все, что вредит этому, должно быть отброшено.

Ещё раз благодарю за приветствие и искренно желаю совместной со мной работы вашей по возрождению великой счастливой родины.

Газета «Уфимская жизнь», 13 мая 1919 г.

https://mikhael-mark.livejournal.com/855 832.html