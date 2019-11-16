В ноябре 1918 года принял мученическую кончину священник из села Данево, отец Николай Динариев. Об этом святом мало что известно. В 1884 году окончил Рязанскую духовную семинарию. Служил учителем в сельской школе. 9 мая 1888 года назначен настоятелем Иоанно-Предтеченской церкви села Данево Касимовского уезда Рязанской губернии

Жил, трудился, расстрелян большевиками — вот и все сведения об этом скромном сельском пастыре.

Скудость биографических свидетельств говорит об отце Николае как о скромном и чуждом искания славы пастыре. Даневский храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи, где он служил, был полностью благоукрашен собственными стараниями священника. Подсвечники и паникадило, храмовые иконы и иконостас, хоругви, семисвечники, Евангелия — всё это храмовое благолепие было созданно тщанием и хлопотами отца Николая. Батюшка Николай трудился над благоукрашением храма, как трудится медоносная пчела, по крупицам собирая драгоценный нектар. Горестно даже задумываться о том, что этот храм закрыли в 1937 году, спустя почти 20 лет после мученической кончины его первого настоятеля.

Отец Николай заботился не только о внутреннем благоукрашении рукотворного храма, но и также о нерукотворенном храме душ человеческих. Об этой заботе повествует следующая история, произшедшая в селе Данево. Эту историю рассказала мне Вера Евдокимовна Гринина (+2007г.). Ее мать, Лидия Ивановна Лебедева (скончалась в 1978 в возрасте около 93 лет), родилась и выросла в Даневе и, конечно же, духовно возрастала с самого детства в Предтеченском храме у отца Николая Динариева. Её отец, по имени Иоанн, прислуживал в алтаре храма Иоанна Предтечи, был дьячком. В начале 20-х годов к ним в дом пришли люди, занимавшиеся раскулачиванием, а у Лидии Ивановны было двенадцать детей и скудное маленькое хозяйство. Когда чекисты зашли в ее дом, то в глаза им сразу же бросилась единственная икона святителя Николая Чудотворца, находившаяся в доме, что, естественно, не понравилось большевикам. Сразу же с порога прозвучало требование:

— Снимай икону, в противном случае мы тебя расстреляем.

— Икону не сниму, лучше расстреливайте, но взгляните: у меня ведь двенадцать маленьких детей, — ответила Лидия Ивановна.

Большевики испугались её самоотверженному ответу и не тронули ни икону, ни детей. Когда они пришли во второй раз, то забрали всё скудное продовольствие из её дома.

Такое упование на помощь Божию, бесспорно, заложил в сердце Лидии Ивановны отец Николай Динариев. Остается догадываться, какими были его проповеди и духовная забота о каждом ближнем.

Отец Николай был до конца дней своих ревностным служителем Церкви Христовой. Он принял мученическую кончину после того, как отслужил «напутственный молебен бунтовщикам, шедшим через село Данево в Касимов».

После его кончины заботу о храме пророка Иоанна Предтечи достойно продолжили еще два мученика — это священномученики Анатолий и Николай Правдолюбовы.

Священномученик Анатолий Правдолюбов писал об отце Николае в истории Даневского храма, под названием «Летопись о церкви»: «Он, несомненно, более всех потрудился в деле созидания и благоукрашения святаго храма сего. Пусть же всякий иерей, которому придётся служить в этом храме, поминает в своих иерейских молитвах прежде всех его, как главного строителя святаго храма сего и пастыря „добраго“, положившаго душу свою за овцы своя».

Следствие по делу отца Иоанна Динариева длилось недолго: в ноябре 1918 года он был расстрелян вместе с другим священником Матфеем Рябцевым у стен городского кладбища города Касимова.

Священномученик Николай причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 года. Определение Священного Синода от 27 декабря 2000 г.

Послушник Сергий Осокин. Сайт Касимовской епархии РПЦ