Имя святой Елены Сербской есть в русском месяцеслове, её память празднуется вместе с памятью её святых сыновей королей Милутина и Драгутина (30 октября / 12 ноября). Немало христианок носят в наши дни имя этой сербской святой, но о её жизни известно немного. Вместе с тем её житие и пример во многом уникальны.

Святая королева Елена с сыновьями свв. Драгутином и Милутином. Современная икона. Монастырь Градац

Святая Елена являет собой весьма интересный случай в сербской агиографии. Будучи супругой сербского правителя, она была по рождению француженкой и католичкой, принадлежала к известному роду Карла I Анжуйского, короля Сицилии и Неаполя. Именно поэтому в сербской традиции за ней сейчас закрепилось имя Елены Анжуйской[1]. Около 1250 года она была выдана замуж за благоверного сербского короля Стефана Уроша I[2], с которым прожила в браке 30 лет. Двое сыновей, родившихся в супружеском союзе, стали известными правителями династии Неманичей и тоже прославлены в лике святых: короли Драгутин, в иночестве Феоктист, и Милутин. Исследователи сообщают о том, что у Елены был ещё один сын Стефан и двое дочерей, одна из которых умерла в младенчестве, а судьба второй, по имени Брнча, не нашла особо отражения в источниках и предании.

Известный средневековый сербский писатель архиепископ Даниил, лично знакомый с Еленой, называет её «благочестивой, христолюбивой и блаженной женой, пользовавшейся большим уважением». В «Жизнеописаниях королей и архиепископов сербских» он отмечает, что Елена постоянно была рядом с супругом и, обладая природной мудростью, всегда помогала ему в защите интересов державы. По свидетельству современников, Урош и Елена жили в любви и полном согласии.

Святая Елена. Современная сербская икона

Выходя замуж, Елена стала дочерью Православной Церкви, сохранив при этом связь с западным христианством, в котором была воспитана с детства. Эта связь, в том числе и родственная, ни в коей мере не помешала ей воспитывать своих детей в православной вере. Елена учила сыновей не страшиться иноплеменников и помнить во всех своих делах и поступках, что они принадлежат благородному христианскому народу.

При помощи лучших учителей Драгутин и Милутин получили соответствующее эпохе воспитание. В их распоряжении было множество книг на славянском, греческом, латинском и французском языках. Благодаря стараниям матери, придя в зрелый возраст, они были всесторонне образованными правителями.

Последние годы правления Уроша были омрачены разгоревшимся между ним и старшим сыном Драгутином соперничеством, которое, как часто бывало в средние века, перешло в вооружённое противостояние. Конфликт между отцом и сыном до глубины сердца огорчал Елену, которая была не в силах примирить любимых мужа и сына.

В итоге, потерпев поражение, Урош удалился в область Хум, распустил остатки верного войска, простился с друзьями и принял монашеский постриг. В 1277 году он отошёл ко Господу. Со временем его тело было перенесено и похоронено в монастыре Сопочаны, ктитором которого он являлся. При погребении присутствовали Елена и оба его сына.

Милосердие

После смерти супруга Елена некоторое время управляла обширными землями, полученными во владение от сына Драгутина. По примеру сербских властодержцев она воздвигала монастыри и храмы и пеклась об их содержании; заботилась о сиротах и убогих, о защите и воспитании народа; утешала немощных; старалась о сохранении любви и согласия между её сыновьями. В своём дворце в Брняцах у истоков реки Ибр она основала богадельню и школу для девочек.

Святая Елена в Лозе Неманичей. Храм Преображения Господня в Требинье

Забота о юных девицах была одним из предметов её особых попечений. Святитель Даниил пишет о том, что Елена распорядилась во всех подвластных ей землях собирать дочерей бедных родителей и сирот. Питая их в своём доме, она обучала девочек добрым нравам и рукоделию, готовя таким образом к взрослой жизни. Когда воспитанницы подрастали, Елена выдавала их замуж, оказывая при этом материальную помощь, а на их место принимала на воспитание новых.

Монастырь Градац

Со временем Елена решила построить на свои средства монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы на месте под названием Градац. Эта обитель стала предметом её особого попечения.

Благовещение. Монастырь Градац

Для строительства она сама лично отобрала лучших зодчих и мастеров. При этом она не щадя раздавала работникам золото, чтобы никто не был притеснён или остался обижен. Она щедро раздавала им средства и питала, «как мудрый и разумный строитель».

Построив монастырь, святая снабдила его самыми дорогими церковными сосудами, богослужебными книгами и утварью и всячески пеклась не только о внешнем благолепии, но и правильном монашеском устроении обители. Утвердив церковный устав и собрав избранных монахов, она заповедала им пребывать в монастыре, определила обязанности всему церковному клиру. Иконы, окованные золотом и украшенные бисером и каменьями, с мощами святых, златотканые завесы и другие церковные предметы были собраны Еленой сполна.

Монастырь Градац в наши дни

Она также завещала монастырю приходы и села, подтвердив эти владения особыми грамотами — хрисовулами, подписанными правительницей лично. Она поставила начальников и служителей, чтобы управлять богатым монастырским имением и ризницами.

Пережив многочисленные испытания и искушения, монастырь Градац действует и поныне. Сейчас это женская обитель в Жичской епархии.

Ктитор

Вместе с сыновьями Елена также обновила монастырь святых Сергия и Вакха на реке Бояне под Скадаром. её заботами были построены монастыри в Стоне и святой Марии в Скадаре. Елена пожертвовала икону святителя Николая храму святого в Бари и честной крест монастырю Сопочаны, а также приложила большие имения церкви Богородицы Бистрицкой в Бихоре. Биографы отмечают её особую роль в перенесении мощей архиепископа Иоанникия в монастырь Сопочаны.

О сохранении её связей с западным христианством говорит то, что, наряду с православными обителями и храмами, Елена оказала значительную материальную помощь францисканским монастырям в Приморье: в Которе, Баре и Ульцине.

Незадолго до своей кончины, в глубокой старости, Елена приняла монашеский постриг с именем Елисавета в церкви святителя Николая в Скадаре — в храме, который она сама построила и украсила.

Упокоение и посмертное почитание

Святая отошла ко Господу 8 февраля 1314 года во дворце в Брняцах и была похоронена в своей задужбине[3] — монастыре Градац. На погребении святой Елены присутствовали её сын король Милутин, архиепископ Печский Савва III, епископ Баньский Даниил, епископ Рашский Павел и вельможи, посланные её сыном Драгутином. Сам он приехал позже, как и обе снохи Елены — Кателина и Симонида, украсившие гроб святой покрывалами, расшитыми золотом.

С почившей пришли проститься многочисленные нищие и обездоленные, заступницей которых она была. Огромная любовь к Елене со стороны сербского народа, безусловно, была вызвана её искренней заботой, делами милосердия и любви.

Архиепископ Даниил II, лично знавший святую, составил со временем её жизнеописание. Он же сообщает, что спустя три года после преставления произошло обретение мощей святой Елены.

Это случилось около 1317 года. Обретение мощей связано с чудесным свидетельством, о котором был извещён епископ Рашский Павел, которого Елена при жизни любила как родного отца. Святая явилась одному старцу монаху в монастыре Градац. Игумен монастыря сразу же известил об этом владыку Павла. После совершения всенощного бдения в присутствии собора духовенства могила святой была открыта и обретены её мощи, которые «лежали, как в росе, целыми и нетленными». Мощи были помещены в ковчег и положены перед иконостасом в храме монастыря Градац.

Место упокоения святой Елены. Монастырь Градац

Сохранилось много редакций биографии святой Елены. её житие часто совмещается с житиями её сыновей — Милутина и Драгутина. Отдельная служба святой Елене не была составлена, и она поминается в службе, посвящённой её сыну святому королю Милутину.

Изображение святой на фресках и иконах с двумя сыновьями появилось очень рано. Так, одна икона находится в церкви святителя Николая в Бари, а другая — в церкви святого Петра в Риме. Святая Елена изображена на фресках в монастырях Джурджеви Ступови, Сопочанах, Грачанице и Градиште, храме святого Ахилия в Арилье.

Святая королева Елена Анжуйская в сонме святых жен. Фреска храма Преображения Господня. Требинье

Святая королева Елена Сербская запомнилась современникам мудрой женой, рассудительной и строгой в речах, доброй сердцем, богобоязненной и безгранично щедрой христианкой. По свидетельству Даниила, она была «остра словом, но добра по природе, непорочна жизнью, в повелениях кротка, дабы обращать благоразумными речами, утешать нелицемерно и беззлобно». Особо отмечается у святой сердечное дерзновение к Богу. Елена обладала даром понимания книжной премудрости и всегда была готова ответить на любой вопрос всякому вопрошающему. «Её слово было растворено солью, в нём не было места лицемерию, как это бывает у некоторых, кто одних уважает, а других презирает. Великого и малого, богача и нищего, праведника и грешника, больного и здорового — всякого из них она одинаково уважала и всякому должную воздавала честь… Никогда не оставляла милостыни, но всегда имела простертую руку свою для раздачи нищим и малоимущим, хромым и слепым», — пишет блаженный Даниил.

Святая Елена постоянно пеклась о нищих, вдовицах и сиротах и «бесчисленное богатство земного царства своего щедро раздавала, так что все дивились такой её добродетели и боголюбию».

В пользу особых христианских добродетелей и душевных качеств святой Елены Анжуйской говорят и особое почитание её и любовь к ней сербского народа. Некоторые отмечают, что она стала самой любимой и родной для сербов правительницей-иностранкой. Жёны из других земель и народов были не редкостью при сербских дворах, но именно Елену сербы особо приняли и почитали как свою покровительницу и королеву.

[1] В русском церковном календаре эта святая именуется Еленой Сербской, королевой.

[2] Стефан Урош I Великий — король Сербии (1243−1276) из династии Неманичей.

[3] Задужбина (или задушбина) — чаще всего храм или монастырь, построенный ктитором в средневековой Сербии во спасение души. Обычно задужбина занимает особо место среди других монастырей и храмов, в строительстве которых принимает участие тот или иной человек. Иногда задужбин может быть несколько. В средневековой Сербии задужбины, как правило, возводили правители, князья, состоятельные вельможи или церковный иерарх.

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