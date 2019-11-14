Елизавета Николаевна Самосская родилась 14 октября 1860 года в Нижнем Новгороде в дворянской семье. Родители её жили в большом двухэтажном каменном доме, отец был служащим в Нижегородском отделении государственного банка.

В 1877 г. Елизавета Николаевна окончила московский Мариинский институт благородных девиц и некоторое время преподавала в этом учебном заведении. Вернувшись в Нижний Новгород, она стала давать частные уроки французского и немецкого языков. До революции Елизавета Николаевна также занималась подготовкой детей нижегородских дворян на дому для поступления в пансионы и частные гимназии.

Елизавета Николаевна вышла замуж за земского врача Евгения Ивановича Самосского (1855−1927), сына священника Иоанна Яковлевича Самосского. Евгений Иванович окончил Нижегородскую духовную семинарию и медицинский факультет Казанского университета и получил направление в земскую больницу города Семёнова. Кроме врачебной деятельности, Евгений Иванович также исполнял обязанности директора детского приюта и Почётного мирового судьи. После свадьбы Елизавета Николаевна переехала в дом супруга, в город Семёнов. В 1921 г. за большую работу, проведённую в борьбе с инфекциями, и лечение больных, Евгений Иванович был чествован и признан советскими властями Героем труда. В 1927 г. Елизавета Николаевна овдовела. После этого она распродала всё своё имущество и стала жить уединенно в посте и молитве.

В годы гонений на Церковь она взяла на себя обязанности председателя церковного совета при кладбищенской Всесвятской церкви города Семёнова. Елизавета Николаевна протестовала против закрытия церквей, привлекала к их защите местное население. В ноябре 1935 г. на Горьковскую (Нижегородскую) кафедру был назначен митрополит Феофан (Туляков), но власти не позволили новому архипастырю жить в Нижнем Новгороде, и он поселился в городе Семёнове. На его частной квартире находилась и канцелярия епархии. Елизавета Николаевна неоднократно посещала Владыку Феофана, решая и обсуждая с ним текущие вопросы по организации богослужений во Всесвятской церкви. В конце июля 1937 г. митрополит Феофан был арестован. В заключении престарелый 73-летний Владыка был подвергнут жестоким пыткам и спустя месяц в протоколах следствия появилась запись, что он признал себя виновным в создании «церковно-фашистской организации на территории Горьковской области». Признал ли себя действительно виновным престарелый исповедник остаётся неизвестным, но в епархии начались массовые аресты духовенства и мирян, которые продолжались до января следующего года.

2 ноября 1937 года в числе 26 человек 77-летняя Елизавета Николаевна была арестована «как активная участница контрреволюционной церковно-фашистской диверсионно-террористической организации» и заключена в спецкорпус Горьковской тюрьмы. Председатель семёновского райисполкома выдал сотрудникам НКВД в отношении Елизаветы Николаевны следующую справку: «…Самосская всё время находится без определённых занятий, активно участвует при церкви г. Семёнова, является председателем церковного совета при Всесвятской церкви. Имела большие связи с попом Цветаевым, который выехал в 1932 г. за границу. Имела связь с бывшей купчихой Арсаковой, с попами Меньшиковым и Стрельским, с которыми собиралась у себя на квартире и занималась контрреволюционной деятельностью…».

6 ноября 1937 г. Особая тройка НКВД приговорила Елизавету Николаевну к расстрелу. В обвинении помимо прочего сказано, что она «имела множество знакомых среди духовенства, позволяла вслух говорить всё, что думает». Виновной себя не признала.

14 ноября 1937 года исповедница веры Христовой была безбожниками расстреляна и погребена в общей безвестной могиле.

Мученица Елисавета причислена к лику святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 года.

База данных «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века», ПСТГУ

Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа пострадавших