Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий

Эта история произошла в середине 1990-х годов, во время паломнической поездки по святыням Средиземноморья, когда Митрополит Онуфрий (тогда ещё архиепископ Черновицкий и Буковинский) был руководителем паломнической группы. Вместе с ним тогда путешествовало ещё три архиерея.

В Фессалоники наше судно с 500 паломниками должно было зайти рано утром. Входили в важный для города день — праздновали по новому стилю память святителя Григория (Паламы). Руководству рейса удалось договориться с Фессалоникийской митрополией о возможности сослужить всему путешествующему духовенству вместе с местными иереями и митрополитами.

Для всех нас это было очень радостное известие. Священники носились по судну в поисках утюгов, чтобы погладить свои облачения. Активно вычитывали правила ко Святому Причащению. Исповедовались у духовников.

А владыка Онуфрий, епископы Сергий, Феодор и Алипий во всей этой суматохе вели себя подозрительно отстраненно.

Я решил выяснить, что происходит. И узнал от архиепископа Онуфрия, что служить они… не собираются. Это меня поразило. Но ещё более я был удивлён тем, что владыки единогласно не захотели служить по той причине, что служба будет совершаться по новому календарю!

Владыка Онуфрий, глядя на морские волны, спокойно и ласково объяснил мне, что он и его собратья-архипастыри рады поклониться всем святыням, но в Церкви надо держаться всего свято и незазорно.

Я возразил:

— Но ведь календарь — это такая мелочь! Главное — что православная литургия, что единым духом, единым сердцем!..

— Отец Алипий, мы никого не отговариваем от службы. Служите, кто хочет. Но мы не будем. Потому что считаем, что Церковь не должна меняться и ничего у себя менять. Иначе она не будет связана с вечностью. Если в ней что-то кардинально меняется, значит, это первый признак, что она отходит от Истины.

На мои возражения, что в Церкви за тысячелетия произошло много изменений, владыка всё так же спокойно, не отрывая взгляда от горизонта, сказал, что если что и менялось в жизни Церкви, то в веках это было малозаметным и естественным, а не происходило сознательно, в угоду миру.

А потом добавил то, что я очень хорошо запомнил:

— Переход на новый стиль календаря кажется легким отступлением от традиции. Но он говорит о том, что пошедшие на это люди не остановятся. Придет время (дай, Боже, нам этого не увидеть!), когда они так же легко отступят от Церкви ради внешнего мира…

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Я вспоминаю этот эпизод и всё так же отчётливо вижу нашего авву Онуфрия на палубе теплохода — светлого, доброго и непоколебимого, а вокруг — колеблющееся море. Так и хочется добавить: море страстей.

Увы, похоже, что некоторые иерархи греческих Церквей поспешили сойти с корабля вечности раньше…

Печально, но владыка Онуфрий оказался прав.

Блажен, кто останется рядом с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием на священной ладье спасения!

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