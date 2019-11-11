Анастасия Алексеевна Лебедева родилась 28 октября 1899 г. в деревне Назарово Пошехонского уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. Анастасия была малограмотной, но ревностной в христианской вере. После смерти в 1930 г. мужа она, имея на иждивении троих детей, одна вела крестьянское хозяйство. Безбожные власти вынудили Анастасию Алексеевну вступить в колхоз обложив несчастную вдову, как единоличницу, непосильным налогом.

Через несколько лет, в середине 1930-х годов, когда многие отреклись от веры и ушли из Церкви боясь гонений советской власти, настало время исповедников веры Христовой. Анастасия Алексеевна приняла на себя обязанности председателя церковного совета села Гужово и добросовестно их исполняла, несмотря на всё время усиливающиеся давление захвативших Россию коммунистов. Объявленная советской властью безбожная пятилетка должна была окончательно уничтожить Русскую Православную Церковь. Чекисты принуждали верующих самих отречься от веры Христовой, а тех, кто остался верен Христу и его Церкви, беспощадно уничтожали массовыми расстрелами по беззаконным приговорам или подвергали мучениям в концентрационных лагерях.

Под чекистский нож попала и непреклонная церковница Анастасия Алексеевна Лебедева. Она была арестована 6 апреля 1937 г. как участница «антисоветской группы церковников». Исповедницу обвинили в распространении провокационных слухов среди колхозников. Доказательств её преступной антигосударственной деятельности у следствия не нашлось. На допросах она держалась твёрдо, отрицая вымышленную чекистами вину. 10 октября 1937 года Тройка УНКВД Ярославской области приговорила вдову-исповедницу к восьми годам заключения в концентрационном лагере. Скончалась мученица в лагере при неизвестных обстоятельствах во время войны.

Мученица Анастасия прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

База данных «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века», ПСТГУ.

Собор новомучеников и исповедников в земле Ярославской просиявших