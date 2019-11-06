Году в 2015-м на Рождественских чтениях чинный ход докладов секции катехизации был прерван незапланированной репликой с места. До этого момента все шло своим чередом. Доклады следовали один за другим, выступающие делились своими наработками в сфере подготовки ко Крещению. Несколько утрируя, содержание некоторых докладов можно передать следующим образом:

— На первой беседе мы говорим о том, что идея Бога присуща человеческому разуму, на второй — что она близка человеческой душе. на пятой беседе мы приступаем к толкованию Символа веры. после двенадцатой беседы с остатками оглашенных беседу проводит священник…

Воспользовавшись секундной паузой, один из участников конференции обратился к присутствующим с краткой речью:

— Прошу прощения за отступление, но хочу сказать, что часть катехизаторов чувствует себя здесь как бы на чужой свадьбе. Докладчики ведут речь, о чем говорить на пятой и седьмой беседах, между тем есть приходы и епархии, где обязательные беседы отсутствуют или проводится только одна беседа, непосредственно перед Крещением.

По залу прокатилась волна оживления:

— Да, да, и у нас нет обязательных бесед перед Крещением. и у нас. — зазвучало с разных сторон энергичным шепотом.

В президиуме в это время сидели: один архиерей, викарный епископ Санкт-Петербургской митрополии, и двое мирян, сотрудники синодального Отдела религиозного образования и катехизации. Реакция сотрудников была быстрой и однозначной:

— У нас, по отчетам, во всех епархиях проводятся обязательные беседы перед Крещением.

— Значит, надо разобраться, — не сдавался возмутитель спокойствия, — может быть, с отчетами что-то не так.

Главные катехизаторы страны оставались непоколебимы:

— Нет, у нас, по отчетам, во всех епархиях беседы проводятся.

Диалог явно не складывался, но здесь в разговор включился председательствующий архиерей:

— Вы знаете, это вопрос довольно сложный, — обратился владыка ко все ещё стоящему немым укором посреди зала катехизатору, — я знаком с приходской жизнью, поскольку достаточно долго служил настоятелем на приходе. Вот, например, у меня был один священник, который учил своих прихожан откровенному оккультизму. Я ему говорю: «Отче, чему же ты людей учишь? Это ведь просто магия!» — Бесполезно. Ничего нельзя было сделать. Ну как, скажите, такому священнику можно доверить подготовку людей ко Крещению?

— Направить к катехизатору.

— Но в сельской местности обычно нет возможности содержать на приходе катехизатора.

— Значит, нужно направить в центр, где есть катехизатор.

— Это не всегда практически исполнимо.

Здесь в беседу вновь вступили сотрудники синодального отдела:

— У нас есть решение Архиерейского Собора от 2011 года, по которому перед Крещением должны проводиться как минимум две огласительные беседы и одна — исповедальная.

— Это понятно, но я несколько о другом. — пытался оправдаться нарушитель регламента.

— Давайте не будем задерживать конференцию, — прозвучал последний и решающий аргумент одного из сопредседателей секции по катехизации.

Справедливости ради, надо сказать, что действительно существует документ «О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви»[1], в котором мы находим слова о необходимости проведения перед Крещением «не менее двух огласительных бесед». Кроме того, «после второй огласительной беседы либо непосредственно перед совершением таинства Крещения священник должен провести покаянно-исповедальную беседу»[2].

Но, к сожалению, как мы можем убедиться на практике, не во всех епархиях и не на всех приходах это постановление исполняется.

Бывает, что некоторые архиереи не решаются ввести в своих епархиях повсеместные огласительные беседы — из опасения, что народ поедет совершать Крещение в ближние епархии, в которых не требуют обязательной подготовки перед Крещением.

Беседы могут проводиться в центральных храмах областных и районных центров. Но как они проводятся — это также требует отдельного рассмотрения. К примеру, один священник, делясь со мной своим опытом оглашения, рассказывал:

— У нас в соборе после бесед даются справки, с которыми родители и будущие крестные приносят младенца на само таинство Крещения. Поначалу я беседовал со всеми, но потом увидел, что большинство слушателей совершенно равнодушно к вопросам веры. Тогда я стал делать так. Говорю пришедшим: «Кому нужны справки? Вот, пожалуйста, возьмите! А кто хочет послушать беседу, те оставайтесь».

Комментарии, что называется, излишни.

Другой катехизатор так описывал ситуацию с оглашением:

— У нас на приходе проводится беседа непосредственно перед Крещением. Но длительность беседы зависит от того, есть ли в этот день в храме покойник. Если покойник есть, то священник занят отпеванием, и у меня есть от 30 до 50 минут на беседу. В противном случае беседа может быть сокращена до 5−10 минут. Поэтому я вроде того Арлекина из популярной песни: «Для них играет туш, горят глаза, а мною заполняют перерыв».

В любом случае мы видим, что, несмотря на замечательное постановление, принятое Архиерейским Собором и утвержденное Священным Синодом Русской Православной Церкви, и прекрасную отчетность, введение обязательных огласительных бесед на местах сталкивается с серьезными трудностями.

Примечания:

[1]Документ утвержден определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 декабря 2011 года. — http://www.patriarchia.ru/db/text/1 909 451

[2] Там же.

http://www.pravoslavie.ru/125 258.html