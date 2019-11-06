Иеромонах Арефа, в миру Александр Федорович Митренин, родился 21 ноября 1879 года в городе Кронштадте в мещанской семье. Поступил в Валаамский монастырь 26 мая 1902 года. Пострижен в монашество 22 мая 1910 года. Рукоположен во иеродиакона 30 июля 1915 года. В феврале 1917 года отец Арефа был переведён на Московское подворье Валаамского монастыря, где проходил клиросное послушание и правил чреду священнослужения. По обычаю Валаамского монастыря на подворья направляли наиболее укрепившихся в вере и известных начальству монастыря своей благочестивой жизнью монахов. 28 апреля 1921 года отец Арефа был посвящен в сан иеромонаха.

После Октябрьской революции Валаамский монастырь, территориально принадлежащий Финляндии, оказался отрезанным от России. Прервалась регулярная переписка с братией, проживающей на подворьях. Из отдельных писем, доходивших до монастыря, узнавали, что живётся им крайне тяжело. Неоднократно братия обращались с просьбами вернуть их на Валаам, где в то время протекала мирная монашеская жизнь. Особенно тяжело стало жить, когда в 1923 году большую часть Московского подворья заселили социальными женщинами. Но всякое испытание, каким бы тяжёлым оно ни было, отец Арефа принимал как посланное Богом, как крест, кроткое несение которого есть путь ко спасению.

В 1924 году на Московском подворье было получено послание из монастыря, подписанное соборными старцами: «Минуло уже несколько лет, как все вы, наши дорогие собратья, оказались вне своей духовной Родины и всё это время жизнь ваша протекает в условиях многих соблазнов и мирской суеты. Хорошо сознавая, как трудно инокам жить в городе и тем более в такое смутное время, мы сперва решили всех вас отозвать на Валаам, невзирая на убедительные просьбы прихожан и на утрату нашего подворья со всем его достоянием. Но Бог судил иначе. <…>

Тщательно и всесторонне обсудив этот вопрос, мы пришли к решению: братство подворья сократить… Кроме того мы полагаем, что для душевной вашей пользы некоторым из вас необходимо теперь же оставить подворье и ни мало не медля возвратиться в родную обитель"[1].

Среди монастырской братии, которым вменялось за святое послушание в первую очередь вернуться в обитель, был и иеромонах Арефа. В монастыре он, наконец, обрел долгожданный мир и покой, однако ненадолго. 1924−1925 годы стали одним из трагических периодов в истории Валаамской обители. В 1921 году Финляндская Православная Церковь получила автономию от Святейшего Патриарха Московского и всея России Тихона. Впоследствии, в 1924 году, Финляндская Православная Церковь под давлением правительства Финляндии переходит в ведение Константинопольского Патриархата. Начинается насильственное введение в православных приходах Финляндии, в Валаамском и Коневском монастырях нового, григорианского, стиля. В единой доселе монашеской семье Валаамской обители произошёл раскол среди братии на новостильников и старостильников.

Из дневника валаамского инока: «1925 года 10 сентября на Валааме было разделение старого и нового стиля. Стали принуждать переходить на новый стиль. Многие из братий остались по-старому. Начались суды. Приехало Церковное Управление во главе с нашим игуменом отцом Павлином, был суд; стали призывать по одному каждого из братий. Многих уволили из обители»[2]. Вызванный на суд Церковного Управления иеромонах Арефа с твёрдостью засвидетельствовал верность святым канонам Православной Церкви и 22 октября 1926 года был выслан из монастыря в Россию.

Вернувшись в Россию, отец Арефа поселился в часовне Валаамского монастыря в Ленинграде, на Васильевском острове, 16 линия, д. 81. Пришло время беспощадных гонений на Православную Церковь.15 мая 1932 года декретом правительства за подписью Сталина объявляется безбожная пятилетка. Она предполагает полную ликвидацию Церкви к 1 мая 1937 года. Само имя Божие должно быть забыто на территории СССР. Но несколькими месяцами раньше наступила страшная дата — 18 февраля 1932 года, которую один из очевидцев событий назвал Страстной пятницей русского монашества. В этот день в Ленинграде было арестовано 318 монахов и монахинь из разных монастырей, в их числе 9 братий с Валаамского подворья[3]. Среди них был и иеромонах Арефа.

Из протокола допроса иеромонаха Арефы: «…против советской власти никогда активно не выступал, но советским человеком быть не могу, так нас, монахов, лишили всего: монастыри и церкви закрывают, священнослужителей высылают, вообще советской властью везде гонение на религию».

Из обвинительного заключения по следственному делу № 276−32 г. по обвинению Васильевой Т.Н., Врасской-Котляровской В.С. и других:

«В 1931—1932 году 9/111 ОГПУ в ЛВО[4] стало известно, что в Александро-Невской Лавре, бывшем Ново-Девичьем монастыре, и в бывшем Киевском подворье, сосредотачиваются контрреволюционные элементы, ведущие систематическую контрагитацию, а также заготавливающие и распространяющие церковно-монархические сочинения в виде гимнов, стихов и акафистов.

С целью ликвидации упомянутых контрреволюционных очагов были произведены обыски, арестовано и привлечено к ответственности 50 человек.

При обысках были обнаружены церковно-монархические сочинения (стихи, гимны и акафисты) и пишущая машинка, на которой печатались антисоветские произведения.

В процессе следствия, показаний всех обвиняемых установлено, что привлеченные к ответственности лица вели агитацию против советской власти и коллективизации сельского хозяйства, стремились к подрыву и свержению советской власти.

Устраивали паломничества на могилы «блаженного Матвея» и «молчальника Патермуфия» (Александро-Невская Лавра), превращая эти паломничества в антисоветские демонстрации".

«…В том, что создали нелегальные монашеские общежития и превратили их в места контрреволюционных элементов и в источник распространения церковно-монархических сочинений, гимнов, контрреволюционных стихов и всяких провокационных слухов…

…поддерживали тесную связь с заключёнными в концлагере и с ссыльным духовником путём переписки, посылки денег и продуктов.

Устраивая нелегальные богослужения, анафематствовали (проклинали) советскую власть, стремясь к реставрации монархического строя"[5].

По окончании следствия иеромонах Арефа (Митренин) по статье 58−10 и 58−11 Уголовного Кодекса был выслан в Казахстан сроком на 3 года. Скончался в ссылке в ноябре 1932 года, в возрасте 53 лет. Погребён в городе Ташкенте[6].

Преподобнономученик Арефа прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Примечания:

[1] Переписка монастыря за 1918−1925 годы. — Архив Ново-Валаамского монастыря.

[2] Монах Борис (в схиме Николай) Монахов. Дневник. — Машинопись. Архив Валаамского монастыря.

[3] Очерки истории Санкт-Петербургской епархии. — СПб.: «Андреев и сыновья», 1994. — С.260.

[4] Объединенное Государственное Политическое Управление в Ленинградском военном округе.

[5] Архив ФСБ. Центральный архив ВЧК-ОГПУ-НКВД. Следственное дело по обвинению Васильевой П.Н. и других, арх. № II-75 829. Дело в 2-х т. Арх.№ 29 890. — Т.1. — л. 184−189; л. 446 -526.

[6] Архив Валаамского монастыря. Ф.3, оп.7. Метрическая книга о умерших за 1932

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