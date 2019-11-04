Священномученик Николай родился 3 мая 1875 года в селе Паяницы Петрозаводского уезда Олонецкой губернии в семье священника Иоанна Богословского. В клировых ведомостях Паяницкого прихода за 1890 год сохранились записи о семье священномученика. Родители происходили из духовного сословия. Отец, Иоанн Ермилович Богословский (1834−1894), был сыном диакона из Коленецкого прихода Череповецкого уезда Новгородской губернии, а мать, Параскева Александровна (род. в 1841), дочерью священнослужителя Яндомозерского прихода Олонецкой губернии.

Отец Николай был младшим, шестым, ребёнком в семье. У него было четверо старших братьев и сестра. Все сыновья отца Иоанна Богословского окончили полный курс Олонецкой духовной семинарии в Петрозаводске. Двое старших из них, Алексей и Александр приняли священный сан. Алексей служил священником в разных приходах Олонецкой епархии, а Александр стал протодиаконом в кафедральном Святодуховском соборе в Петрозаводске.

Младшие братья Фёдор и Николай, ввиду ограниченных средств, учились в семинарии на полуказённом содержании. Когда Николаю оставалось два года до окончания семинарии, отца не стало. К этому времени его брат Фёдор успел окончить семинарию и был назначен на должность надзирателя и эконома в Петрозаводское духовное училище, а Николая, продолжавшего учиться, перевели на полное казённое содержание. Место отца Иоанна в Паяницком приходе занял его зять, священник Феодор Маклионов (1872−1938), женатый на дочери умершего Анне.

В 1896 г. Николай Богословский закончил Олонецкую духовную семинарию и 24 сентября поступил на службу псаломщиком в петрозаводскую Александро-Невскую заводскую церковь и учителем церковно-приходской школы при этой церкви. Тогда же он вступил брак, матушку его звали Александра Георгиевна.

2 марта 1897 г. преосвященный Павел (Доброхотов, 1814−1900), епископ Олонецкий и Петрозаводский, рукоположил Николая Ивановича в сан священника с назначением в Оштинский приход Лодейнопольского уезда. Село Ошта имело особенное значение для старообрядцев этих мест. Как тогда говорили в среде духовенства, село было «еретической монополией». В конце XIX в. там насчитывалось около 509 дворов, 3 500 прихожан и более 2 тысяч сторонников старообрядчества. Поэтому священникам приходилось немалое время заниматься «назиданием и увещеванием» паствы: ездить по деревням и вести беседы с раскольниками, обучать молодёжь грамоте, вести полемику с наставниками староверов. В приходе было две церкви: деревянная Николаевская и каменная Богоявленская.

С 11 сентября 1897 г. и вплоть до 1918 г. отец Николай состоял законоучителем Оштинской женской церковно-приходской школы и Лазаревского земского училища, законоучителем и заведующим Лазаревского церковно-приходского училища. За «усердное и успешное ведение учебно-воспитательного дела» его неоднократно поощряли благодарностями от Лодейнопольского отделения Епархиального училищного Совета. За «усердную и полезную службу» отец Николай был награждён набедренником (1898), скуфьей (1903), камилавкой (1909). В 1910 г. он был награжден серебряной медалью «В память 25-летия церковно-приходских школ» (1884−1909) на двойной Александровской и Владимирской ленте. В 1913 г. отец Николай был представлен к награждению наперсным крестом от Святейшего Синода. 1909 г. он был избран духовным следователем, в октябре 1913 г. утверждён в должности члена Благочиннического совета. Отец Николай состоял депутатом Училищного окружного съезда. В 1915 г. батюшка был участником 48-го съезда отцов депутатов Петрозаводского училищного округа и ему было доверено быть отцом-председателем. «За труды и руководство в занятиях съезда» ему была вынесена «благодарность с внесением в формулярные списки». Отец Николай также занимался благотворительной деятельностью: был членом Правления Оштинского общества вспоможения бедным и сирым.

В годы русско-японской войны, как и другие священнослужители, отец Николай занимался сбором пожертвований в пользу больных и раненых воинов на Дальнем Востоке. Деньги от Оштинских церквей и пожертвования от прихожан поступали регулярно, чему немало содействовал и отец Николай. В 1907 г. он был награжден медалью Красного Креста «В память русско-японской войны».

В октябре 1914 г. при Оштинской церковно-приходской школе была открыта дамская мастерская, в которой пошивом белья для воинов занимались супруга священника А. Г. Богословская и учительницы Е. Лаврова и А. Васильевская, преподававшие рукоделие. В 1915 г. был организован кружок работниц, которые также занимались шитьём на нужды фронта.

Октябрьский переворот 1917 г. и Гражданская война в корне изменили жизнь и быт народа, в том числе и отца Николая. Нам неизвестно, что пришлось пережить отцу Николаю в Оште и когда точно он вернулся в Петрозаводск. Сам отец Николай в одном из документов написал, что в 1918—1925 гг. он был служащим, а из другого документа удалось уточнить, что он работал старшим учётчиком (место работы не указано).

В 1925 г. отец Николай вернулся к священническому служению. Последние годы его жизни прошли в условиях возрастающих гонениях на верующих. Газеты, радио, массовые мероприятия были направлены против православных традиций и на унижение и притеснение самих верующих.

Для утешения прихожан отец Николай в 1925 г. организовал при Святодуховском кафедральном соборе «Кружок любителей религиозно-нравственного христианского просвещения», сам же став и лектором которого. Также батюшка привёл в порядок местную библиотеку (более 7 тысяч книг), был сотрудником религиозно-нравственной комиссии при соборе и секретарем приходского совета. С января 1926 г. отец Николай служил в Петрозаводском кафедральном Святодуховском соборе, числясь при этом «приглашённым от приходского совета по вольному найму». В 1926 г. он был возведён в сан протоиерея, в 1928 г. — представлен к награде — палице, а 30 октября 1929 г. утверждён в штате. Однако насаждаемая советской властью и усиливающаяся с каждым годом антирелигиозная пропаганда подталкивала власти на местах к закрытию церквей. В карельских СМИ не стеснялись называть соборную церковь Петрозаводска «штабом святейшей контрреволюции», и 26 января 1930 г. президиум Петрозаводского горсовета принял постановление о закрытии Святодуховского собора. 28 февраля собор был закрыт, а его причт и община перешли служить в Екатерининскую кладбищенскую церковь.

Самые страшные испытания обрушились на церковь в 1937—1938 гг. Летом 1937 г. репрессии дошли и до причта Екатерининской церкви. Первым в июле 1937 г. был арестован настоятель Николай Степанович Надежин, 2 сентября — отец Николай Богословский. Настоятеля обвинили в том, что он «организовал контрреволюционную повстанческую группу среди церковников г. Петрозаводска и руководил контрреволюционной повстанческой организацией, неоднократно посещал нелегальные сборища, давал установки о контрреволюционной повстанческой деятельности». Протоиерею Николаю Богословскому, приписывалось участие в этой организации, посещение «сборищ, где обсуждались вопросы политики ВКП (б) и советской власти с контрреволюционных позиций». Свидетелями, дававшими показания на обвиняемых, были проходившие по другим делам четверо священнослужителей из Заонежского и Лодейнопольского районов.

Допросы, сопровождавшиеся пытками, продолжались два месяца. Настоятеля церкви отца Николая Надежина допрашивали 6 раз, отца Николая Богословского 4 раза. Он не подписал ни один из протоколов следствия:

— Участником контрреволюционной организации я не являюсь, и о существовании такой организации мне ничего не известно, — отвечал на клеветнические измышления следствия отец Николай.

— Вы говорите неправду, — утверждал следователь, — следствию известно, что вы, являясь участником контрреволюционной организации, были тесно связаны с участниками этой организации, находящимися в районах Карелии. Настаиваем на правдивом ответе.

— Никого из участников контрреволюционной организации я не знаю и ни с кем из них связан не был.

— Вы говорите очевидную ложь. Следствию точно известно, что вы являетесь участником повстанческой организации. Ещё раз предлагаем говорить правду.

Отец Николай не признал себя виновными и не назвал ни одного имени из священнослужителей или мирян. Обвинение арестованным было предъявлено по ст. 58−2-10−11 (контрреволюционная деятельность). Постановление тройки НКВД Карельской АССР о расстреле было принято 2 ноября 1937 г. Николай Богословский был расстрелян 4 ноября 1937 г. в районе деревни Сулажгора и погребён в общей безвестной могиле.

Священномученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 25 марта 2004 г.

Тропарь гл. 4

Земли Карельстей новое украшение Добрый пастырю словесных овец, Подвигом страдания за Веру просиявый, Велие дерзновение пред Богом стяжал еси. Отче священномучениче Николае, Моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак гл. 3

В годину лютую к пастырству призванный, В церкви святыя Екатерины подвизался еси, Множество душ к покаянию и спасению приведый, Клевету богоборческую отринул еси. За Христа пострадав даже до крове, Священномучениче Николае, Ныне усердно молися о всех нас.

Молитва

О святый угодниче Божий, священномучениче Николае! Подвигом страдания за Христа в земле Карельстей просиявый, образ смирения и терпения в мученичестве своем нам явивый и клеветников своих посрамивый. Отврати от нас праведный гнев Божий, и да сподобимся молитвами твоими храмы Божий созидати и самем нам храмами Духа Святаго соделоватися. Да укрепит Господь молитвами твоими Веру нашу и избавит страну Карельскую от ересей и расколов. О, святый угодниче Божий, священномучениче Николае, моли о нас Всемилостиваго Бога и Господа нашего Иисуса Христа и его Пречистую Матерь спасение душевное получити и блаженство нескончаемое в вечном царствии Христовом наследовати. Емуже подобает всякая слава со безначальным Его Отцем и с Пресвятым Духом во веки веков. Аминь.

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