Мученица Елисавета родилась в 1877 году в городе Серпухове Московской губернии в семье рабочего Николая Крымова. Семья была бедная. Отец вскоре умер, мать, работая прачкой, не могла прокормить детей, поэтому вынуждена была отдать Елисавету в приют.

До 1917 года Елисавета Николаевна жила в приюте, где работала белошвейкой. После 1917 года Елисавета стала проживать в городе вместе с братом, который был инвалидом и нуждался в постоянной помощи. Несмотря на слабость здоровья, он устроился на фабрику конторщиком, и сестра жила на его иждивении, занимаясь хозяйством.

До закрытия в 1924 году Владычнего Алексеевского серпуховского женского монастыря Елисавета Николаевна ходила туда молиться, на протяжении всей жизни поддерживая самые близкие отношения с монахинями этого монастыря и чем могла помогая им.

19 мая 1931 года в Серпухове были арестованы более тридцати священнослужителей и монахинь Владычнего монастыря, а вместе с ними и Елисавета Крымова. Их обвинили в том, что они «имели целевую установку — создание недовольства среди населения различными мероприятиями, проводимыми советской властью… Для своей контрреволюционной деятельности использовали церкви и свои квартиры, где вели организованную антисоветскую обработку верующего населения».

На вопросы следователя Елисавета Крымова ответила: «Проживая в городе Серпухове, я ходила в церковь Успения. За богослужением в нашей церкви поминаются митрополиты Петр Крутицкий и Сергий, а также епископ Иоасаф. С политикой советской власти в религиозном вопросе я не согласна, ибо это оскорбляет мои религиозные чувства. В 1929 году у меня дома монахини проживали».

16 июля 1931 года тройка ОГПУ приговорила Елисавету Крымову к трём годам ссылки. Этапом она была направлена из Бутырской тюрьмы, где содержалась во время следствия, в Казахстан.

Брат Елисаветы Николаевны подал заявление в ОГПУ с просьбой, ввиду слабости его здоровья и отсутствия возможности помогать сестре материально, а в ссылке она не имеет возможности получить какой-либо заработок, пересмотреть её дело и смягчить приговор. Однако это заявление было оставлено без последствий.

Елисавета Николаевна вернулась в Серпухов в 1934 году.

В это же время из ссылки вернулся иеромонах, который был назначен служить в городе Серпухове в храм святителя Николая, прозванный в народе храм Николы Бутки. Не имея жилья в городе, он обратился к Елисавете Крымовой и её брату за помощью, и те любезно приютили его в своем доме.

В разгар гонений на Русскую Православную Церковь Елисавета Крымова 2 октября 1937 года была вместе с проживавшим у неё иеромонахом арестована и заключена под стражу в Серпуховской тюрьме. Во время следствия, не выдержав натиска следователей, иеромонах оговорил Елисавету, что она якобы вместе с ним занималась антисоветской деятельностью.

Елизавета Николаевна Крымова Москва. Тюрьма НКВД. 1937 год

— С кем из граждан города Серпухова вы были арестованы в 1931 году? — спросил следователь исповедницу.

— В 1931 году я была арестована как активная церковница с несколькими монахинями, проживавшими в городе Серпухове.

— Вы обвиняетесь в том, что с возвращением из ссылки среди населения проводили антисоветскую агитацию. Признаёте себя в этом виновной?

— Связи я поддерживала с духовенством, антисоветскую агитацию среди населения я не проводила, и виновной в предъявлённом мне обвинении я себя не признаю.

Елисавете Николаевне было в это время шестьдесят лет, и, по заключению тюремных врачей, она была совершенно неспособна к физическому труду из-за старческой дряхлости и миокардита.

Вскоре Елисавету Николаевну перевели в Таганскую тюрьму в Москве. 17 октября 1937 года тройка НКВД приговорила ее к расстрелу. Елисавета Николаевна Крымова была расстреляна 31 октября 1937 года на полигоне Бутово под Москвой и погребена в безвестной общей могиле.

Мученица Елисавета прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 07 октября 2002 г.

Протоиерей Максим Максимов. «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнительный том 1». Тверь, 2005 год, стр. 220−223.