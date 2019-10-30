29 октября 2019 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит Тверской и Кашинский Савва, управляющий делами Московской Патриархии.

Для участия в зимней сессии (сентябрь-февраль) приглашены: митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий, митрополит Челябинский и Миасский Григорий, митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, епископ Сурожский Матфей.

ЖУРНАЛ № 132

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о поданном прошении управляющего делами Московской Патриархии митрополита Тверского и Кашинского Саввы об отставке с поста управляющего делами Московской Патриархии.

Справка:

Преосвященный митрополит Тверской и Кашинский Савва представил Святейшему Патриарху и Священному Синоду прошение, в котором сказано: «Почтительно прошу Вас и Священный Синод освободить меня от должности управляющего делами Московской Патриархии, принимая во внимание большой объём работ и поставленных передо мной задач по епархиальному управлению Тверской епархией, по известным Вам причинам находящейся сейчас в сложном духовном и материальном положении. Совмещение обязанностей мешает полноценному исполнению возложенных на меня Священноначалием обязанностей по руководству Управлением делами Московской Патриархии. Прошу Вашего благословения на дальнейшие архипастырские труды во вверенной мне Вами Тверской митрополии и не отказать в удовлетворении моего прошения».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Удовлетворить прошение Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Саввы об отставке с поста управляющего делами Московской Патриархии, выразив ему благодарность за понесенные труды.

2. Управляющим делами Московской Патриархии, постоянным членом Священного Синода назначить Преосвященного епископа Воскресенского Дионисия, первого заместителя управляющего делами Московской Патриархии.

ЖУРНАЛ № 133

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшихся Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации.

Справка:

Со времени предшествующего заседания Священного Синода Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил следующие епархии Русской Православной Церкви:

20 октября 2019 года — Брянскую;

26−27 октября 2019 года — Ростовскую.

20 октября 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил однодневный визит в Брянскую епархию, где в сослужении управляющего делами Московской Патриархии митрополита Тверского и Кашинского Саввы, митрополита Черниговского и Новгород-Северского Амвросия, митрополита Брянского и Севского Александра, митрополита Орловского и Болховского Тихона, митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора, архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана, епископа Щигровского и Мантуровского Паисия, епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии епископа Павлово-Посадского Фомы, епископа Рославльского и Десногорского Мелетия, духовенства Брянской митрополии совершил чин великого освящения Успенского собора Свенского монастыря, а затем возглавил в нем совершение Божественной литургии. В храме, в частности, присутствовали губернатор Брянской области А.В. Богомаз и председатель Брянской областной Думы В.И. Попков.

После Божественной литургии состоялась встреча Его Святейшества с губернатором Брянской области А.В. Богомазом и митрополитом Брянским и Севским Александром.

Затем Святейший Патриарх посетил детский онкогематологический центр города Брянска.

Вечером 20 октября Предстоятель Русской Церкви отбыл в Первопрестольный град.

26 октября 2019 года Святейший Патриарх прибыл с Первосвятительским визитом в Ростовскую епархию. В тот же вечер Его Святейшество совершил утреню всенощного бдения в Иверском женском монастыре города Ростова-на-Дону.

27 октября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, епископа Шахтинского и Миллеровского Симона, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии епископа Павлово-Посадского Фомы, духовенства Донской митрополии совершил чин великого освящения собора Рождества Пресвятой Богородицы города Ростова-на-Дону и возглавил в новоосвященном храме Божественную литургию. Среди молящихся за богослужением были полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе В.В. Устинов, губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов и губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев.

По окончании Божественной литургии состоялась встреча Предстоятеля Русской Православной Церкви с главой Донской митрополии, полномочным представителем Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе и губернатором Ростовской области.

Затем Святейший Патриарх посетил Благовещенский греческий храм города Ростова-на-Дону, где встретился с президентом Федеральной национально-культурной автономии греков России И.И. Саввиди и другими членами греческой общины.

Вечером Святейший Владыка отбыл в Москву.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Брянской и Ростовской епархий.

3. Выразить признательность митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию, митрополиту Брянскому и Севскому Александру, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе В.В. Устинову, губернатору Брянской области А.В. Богомазу, губернатору Ростовской области В.Ю. Голубеву — за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.

ЖУРНАЛ № 134

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, относительно поступившего от Преосвященного митрополита Саранского и Мордовского Зиновия ходатайства о включении имени протоиерея Феодора Каллистова в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Справка:

Архиерейский Юбилейный Собор 2000 года определил: «В послесоборное время поименное включение в состав уже прославленного Собора новомучеников и исповедников Российских совершать по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода, на основании предварительных исследований, проведенных Синодальной комиссией по канонизации святых» (пункт 14 Деяния о Соборном прославлении Новомучеников и исповедников Российских).

Протоиерей Федор Каллистов родился 17 апреля 1865 года в Пензенской губернии в селе Усть-Кера (Аршиновка) в семье диакона Стефана Каллистова.

В 1880 году он окончил духовное училище, а в 1886 году — Пензенскую духовную семинарию. Затем он был определен псаломщиком в село Усть-Кера (Аршиновка) Нижне-Ломовского уезда Пензенской губернии.

В 1887 году после женитьбы он был рукоположен во диакона, а затем и во священника. На протяжении 1887−1916 гг. священник Феодор совершал свое служение в различных селах Пензенской губернии, занимаясь также просветительской деятельностью в качестве законоучителя церковно-приходских и земских школ, а также училищ. В семье Каллистовых в это время родилось 14 детей. В 1916 году священника Феодора перевели в клир соборной церкви Троицы Живоначальной города Троицка Краснослободского уезда Пензенской губернии. В 1922 году, будучи уже настоятелем этого храма, он был возведен в сан протоиерея.

Последние годы земной жизни отца Феодора были наполнены скорбями и лишениями. В 1930-е годы власти делали все, чтобы закрыть церковь в Троицке. 28 февраля 1930 года протоиерея Феодора задержали сотрудники ОГПУ. Его обвиняли в антисоветсткой и антиколхозной агитации, но он вину не признал. Прихожане составили обращение, в котором просили отпустить протоиерея Феодора под их поручительство и подписку. Однако 3 октября 1930 года было вынесено обвинительное заключение и протоиерея Феодора приговорили к ссылке в Западную Сибирь сроком на три года. Троицкий храм был закрыт.

В 1933 году, после трех лет ссылки, протоиерей Феодор вернулся в Троицк, открыл церковь и возобновил богослужения. На протоиерея Феодора снова стали писать лживые доносы в милицию и НКВД. В 1935 году церковь опять закрыли под предлогом неуплаты налогов государству за здание. Протоиерею Феодору удалось вновь открыть церковь и возобновить службы. Чтобы предотвратить повторное закрытие церкви протоиерей Феодор собрал часть суммы денег для уплаты налога, требуемого государством, но на основании очередного доноса 14 августа 1937 года он был арестован. На следствии протоиерей Феодор держался мужественно, никого не обвинял, не называл никаких имен, не признал обвинений в агитации.

22−23 августа 1937 года состоялось заседание тройки НКВД МАССР. Выписка из протокола тройки НКВД гласит: «Калистов Федор Степанович, 1865 г. р., служитель религиозного культа — протоиерей, судим за контрреволюционную деятельность. Обвиняется в активной антисоветской террористической агитации и призыве населения к борьбе против советской власти. ПОСТАНОВИЛИ: „Калистова Федора Степановича РАССТРЕЛЯТЬ“».

3 сентября 1937 года протоиерей Феодор Каллистов принял мученическую кончину.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Включить имя протоиерея Феодора Каллистова в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

2. Память священномученика Феодора Каллистова совершать 21 августа / 3 сентября в день его мученической кончины.

3. Честные останки священномученика Феодора Каллистова, в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.

4. Писать новопрославленному святому иконы для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.

ЖУРНАЛ № 135

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Главы Всемирного Русского Народного Собора, о проведении в Москве XXIII Всемирного Русского Народного Собора.

Справка:

С 17 по 18 октября 2019 года в Москве прошёл XXIII Всемирный Русский Народный Собор «Народосбережение — настоящее и будущее России». В общей сложности за два дня работы в Соборе приняло участие около двух тысяч человек из Белоруссии, Казахстана, Молдовы, России, Украины, ряда других стран СНГ и Балтии, ближнего и дальнего зарубежья.

В работе Собора приняли участие иерархи и священнослужители Русской Православной Церкви, представители государственной власти, руководители фракций политических партий Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий, деятели науки, образования и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья, представители общественности.

17 октября 2019 года в рамках Собора работали 8 секций Всемирного Русского Народного Собора: секция пространственного развития и территориального управления; международная секция; социально-экономическая секция; секция — культура; правозащитная секция; молодежная секция; секция Союза писателей России; секция Союза православных женщин.

18 октября 2019 года церемонию открытия пленарного заседания в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя возглавил Глава Всемирного Русского Народного Собора Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обратившийся к участникам Собора с докладом на тему «Сбережение народа».

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России С.В. Кириенко огласил приветствие Президента России Владимира Владимировича Путина.

Приветствия в адрес Всемирного Русского Народного Собора направили председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володин, мэр Москвы С.С. Собянин.

В президиуме Собора работали: Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; управляющий делами Московской Патриархии, заместитель Главы ВРНС митрополит Тверской и Кашинский Савва; заместитель Главы ВРНС К.В. Малофеев; генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка; первый заместитель руководителя Администрации Президента России С.В. Кириенко; полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе И.О. Щеголев; полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Н.Н. Цуканов; министр по делам Северного Кавказа С.В. Чеботарев; министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции В.А. Колокольцев; министр юстиции Российской Федерации А.В. Коновалов; председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Л.Э. Слуцкий; руководитель фракции политической партии «Единая Россия» в Государственной Думе С.И. Неверов; председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель Международной ассамблеи Православия С.А. Гаврилов; верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин; главный раввин России А.С. Шаевич; председатель Наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества А.В. Громова; сопредседатель «Союза православных женщин» Н.Б. Жукова и другие.

Прозвучали выступления и доклады ряда участников ВРНС, посвященные вопросам демографии и народосбережения. К собравшимся обратились: профессор НИУВШЭ А.С. Галушка; руководитель фракции политической партии «Единая Россия» в Государственной Думе С.И. Неверов; руководитель фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной Думе Г. А. Зюганов; председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Л.Э. Слуцкий (выступил от фракции Либерально-демократической партии в Государственной Думе); руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе С.М. Миронов; верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин; руководитель Международного комитета ВРНС, исполнительный директор Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» генерал-лейтенант Л.П. Решетников; главный раввин России А.С. Шаевич; губернатор Белгородской области Е.С. Савченко; министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Д.В. Умаров; вернувшийся в Россию представитель русской эмиграции князь В.А. Трубецкой; член Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия П.А. Пожигайло; председатель Социально-экономического комитета ВРНС академик РАН С.Ю. Глазьев; руководитель Комитета ВРНС по культуре, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ А.В. Щипков.

По итогам работы XXIII ВРНС было принято Соборное слово.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение и Соборное слово XXIII Всемирного Русского Народного Собора принять к сведению.

2. Благодарить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за содержательное выступление на пленарном заседании Собора, задающее направления в развитии современной публичной дискуссии по вопросам демографии.

3. Подчеркнуть важность проведения в Москве XXIII Всемирного Русского Народного Собора, отметив возросший потенциал обновленного Бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора и экспертного сообщества Собора.

4. Провести серию семинаров, круглых столов по теме прошедшего Собора с привлечением специалистов, экспертов для обсуждения рекомендаций и документов, выработанных XXIII Всемирным Русским Народным Собором, и направить материалы Всемирного Русского Народного Собора в профильные министерства и ведомства государственной власти, а также Федерального Собрания Российской Федерации.

ЖУРНАЛ № 136

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о поездке в Соединенные Штаты Америки.

Справка:

С 20 по 25 октября 2019 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион посетил Соединенные Штаты Америки. В ходе поездки митрополит Иларион принял участие в торжествах по случаю 125-летия начала служения в Америке святителя Рафаила Бруклинского и 100-летия Николаевского собора Антиохийской Церкви в Бруклине.

В ходе поездки в США председатель Отдела внешних церковных связей встретился с Блаженнейшим Митрополитом всей Америки и Канады Тихоном, архиепископом Американским Элпидофором (Константинопольский Патриархат), архиепископом Нью-Йоркским и Северо-Американским Иосифом (Антиохийский Патриархат), президентом Свято-Владимирской духовной семинарии Православной Церкви в Америке протоиереем Чадом Хатфилдом, профессорско-преподавательской корпорацией и студентами семинарии, клириками Патриарших приходов в США, епископом Манхэттенским Николаем и духовенством Русской Зарубежной Церкви.

Состоялись также встречи митрополита Илариона с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в США А.И. Антоновым, постоянным представителем России при ООН В.А. Небензей и президентом фонда «Призыв совести» раввином Артуром Шнайером.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 137

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, об учреждении Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью.

Справка:

3 сентября 2019 года на встрече Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Католикоса Маланкарской Церкви Василия Мар Фомы Павла II, в ходе визита Предстоятеля Маланкарской Церкви в Россию, была достигнута договоренность об учреждении Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью. В качестве основных направлений деятельности Рабочей группы были обозначены сотрудничество в медийной, социальной и академической сферах, в области поддержки христиан, подвергаемым гонениям в разных регионах мира, и отстаивания традиционных нравственных ценностей.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Учредить Рабочую группу по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью.

2. Со стороны Русской Православной Церкви определить следующий состав Комиссии:

архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей — сопредседатель;

иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям;

диакон Димитрий Серов, исполнительный секретарь Комиссии по регулированию студенческого обмена;

Р.А. Ахматханов, аспирант Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

ЖУРНАЛ № 138

СЛУШАЛИ:

Рапорты Преосвященного митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о подготовке Комиссией тропарей, кондаков и молитв ряду святых.

ПОСТАНОВИЛИ:

С учетом поправок, предложенных Священным Синодом, утвердить:

а. тропарь и кондак священноисповеднику Иоанну Оленевскому (Калинину);

б. тропарь, кондак и молитву священномученику Константину Ростовскому (Верецкому);

в. тропарь, кондак и молитву священномученику Иоанну (Державину);

г. тропарь, кондак и молитву священномученику Михаилу (Рыбину).

ЖУРНАЛ № 139

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного Ростовского и Новочеркасского Меркурия в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, об открытии в Донской духовной семинарии магистерской программы по профилю «Государственно-конфессиональные отношения».

Справка:

Священный Синод определил 15 октября 2018 года (журнал № 89), что новые магистерские программы в духовных учебных заведениях впредь будут открываться по решению Священного Синода на основании представления Учебного комитета и прошения епархиального архиерея, в ведении которого находится духовное учебное заведение.

ПОСТАНОВИЛИ:

Открыть в Донской духовной семинарии магистерскую программу по профилю «Государственно-конфессиональные отношения».

ЖУРНАЛ № 140

СЛУШАЛИ:

Прошения ряда Преосвященных об утверждении их в должности священноархимандритов особо значимых обителей вверенных им епархий.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Преосвященного митрополита Липецкого и Задонского Арсения в должности священноархимандрита Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря города Задонска Липецкой области.

2. Утвердить Преосвященного епископа Тольяттинского и Жигулевского Нестора в должности священноархимандрита Воскресенского мужского монастыря городского округа Тольятти Самарской области.

3. Утвердить Преосвященного епископа Вяземского и Гагаринского Сергия в должности священноархимандрита Свято-Владимирского мужского монастыря на истоке Днепра Сычевского района Смоленской области.

4. Утвердить Преосвященного епископа Скопинского и Шацкого Феодорита в должности священноархимандрита Свято-Духова мужского монастыря города Скопина Рязанской области.

ЖУРНАЛ № 141

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о восполнении клира Русской духовной миссии в Иерусалиме.

ПОСТАНОВИЛИ:

Русская духовная миссия в Иерусалиме

Иеромонаха Афанасия (Букина), клирика Санкт-Петербургской епархии, назначить на должность члена Русской духовной миссии в Иерусалиме.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси