Преподобномученики Иакинф и Каллист Верхотурские

Преподобномученик Каллист (в миру — Кузьма Мокиевич Опарин), родился в 1864 г. в Тарниковской волости Нолинского уезда Вятской губернии в семье крестьянина. Весной 1899 г. в возрасте около 35 лет Косма поступил «из запасных воинских чинов» послушником в Свято-Николаевский Верхотурский монастырь. Первыми его послушаниями были обязанности печника и штукатура.

13 февраля 1904 года послушник Косма принял иноческий постриг с именем Каллист. Через шесть месяцев он был переведён в Далматовский Успенский монастырь. В Далматове отец Каллист выполнял послушания «келлиарха» (т.е. — смотрителя за монашеским распорядком, благочестием и чистотой в кельях братии) и печника. В 1906—1907 гг. он, с благословения исполняющего обязанности настоятеля Далматовской обители иеромонаха Максимилиана (Медведева), совершил девятимесячное паломничество по святым местам. Через 5 лет после этого, летом 1912 г., отец Каллист перешёл на жительство в Кыртомский Крестовоздвиженский монастырь, а после 1913 г. вернулся в родную Верхотурскую обитель.

В 1918 г. большевики захватили монастырь, выселили насельников из братских корпусов и предложили им перебраться в Больше-Актайский скит. Те из насельников, которые остались на территории монастыря, в том числе и монах Каллист, перешли в распоряжение местного советского начальства. Послушники и монахи стали считаться мобилизованными Советской властью и поступили в распоряжение командира 4-го Екатеринбургского полка, захватившего монастырь. На своих постах монашествующие вынуждены были работать на тех же условиях, что и красноармейцы: пищевое довольствие получали от полка, им выдали солдатскую одежду, но надевать её монахи отказывались, выходя на работы в подрясниках. Иноки, работавшие на полк, принимали это как монастырское послушание, поэтому трудились не за страх, а за совесть. Красноармейское начальство вынуждено было признать, что послушники и монахи трудятся лучше, чем бойцы Красной Армии. Монахов заставляли рыть окопы вблизи линии фронта, выполнять различные земляные работы.

Отец Каллист проявлял смирение и послушание монастырскому начальству, старался терпеть большевистское нашествие на обитель без ропота, признавая, что всё происходит по Воле Божией.

В октябре 1918 г. монаха Каллиста вместе с монахом Иакинфом (Питателевым) благословили охранять Мало-Актайский скит от грабежа красноармейцев, которые, отступая от Верхотурья, остановились в окрестностях скита. Как оказалось, опасения грабежа были не напрасны. 25 октября красноармейцы ворвались в Мало-Актайский скит с целью поисков сокровищ, так как считали, что на территории скита зарыты деньги и драгоценности Верхотурской обители. Взломали пол на амвоне, искали клад и в алтаре, разбросав при этом оставшиеся богослужебные предметы по полу. Разозлённые неудачными поисками, бандиты обвинили монахов Иакинфа и Каллиста в «разведывательной деятельности», арестовали и по железной дороге доставили на станцию Карелино.

По свидетельству очевидцев, монахам предлагали в обмен на жизнь и свободу публично отречься от Христа. Преподобномученики отказались и были расстреляны 30 октября 1918 года близ станции Карелино. Расстреляли их из револьверов, притом, отца Каллиста по всей видимости, кололи ещё и штыком (об этом свидетельствовала глубокая поперечная штыковая рана на его шее). Тела мучеников убийцы забросали землей. После отступления красных войск от Верхотурья тела убиенных были найдены и перевезены в Свято-Николаевский монастырь. 25 ноября архимандрит Ксенофонт (Медведев) возглавил торжественное отпевание мучеников, которые были похоронены на братском кладбище рядом с церковью во имя св. Неофита. В 30-х годах храм и кладбище были уничтожены. В 1990 г. во время раскопок останки преподобномучеников найти не удалось.

Преподобномученик Каллист прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2002 г.

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