Притча о сеятеле в целом ясна. Краткое толкование дает Сам Автор — Господь Иисус Христос. Семя — Слово Божие, а то, куда оно падает — разнообразное состояние человеческого ума, сердца, души.

Но до недавнего времени я, похоже, воспринимал эту притчу не совсем правильно. Мне представлялось, что речь идёт о совершенно разных людях: один человек — суетлив, другой — чёрств, третий — грехолюбец. И вот эти отдельные типы людей по-разному реагируют на благовестие.

Однако дальше, всего через несколько стихов, Христос произносит фразу, на мой взгляд, так же относящуюся к сказанной притче: «Итак, наблюдайте, как вы слушаете» (Лк. 8:18).

А значит, в притче может иметься в виду один и тот же человек. Разная почва — это внутренний мир одного и того же человека, только в разное время. Христос предупреждает, чтобы мы наблюдали за своим состоянием, когда к нам обращено Слово Божие.

А когда оно к нам обращено? Самые типичные случаи — это когда звучит проповедь Евангелия или когда мы берём Евангелие в руки. Попробуем приложить эту притчу ко второму варианту.

Итак, когда мы берём в руки Священное Писание, мы должны быть внимательны к тому, что у нас на сердце, что у нас на душе. Мы раскрываем Библию, и в этот момент Великий Сеятель раскрывает Свою ладонь, из которой обильно сыпятся семена Истины. На какую почву они упадут?

1.

Если в моей голове ходят-бродят житейские попечения, то я похож на истоптанную дорогу. Рой помыслов — стая птиц, которые не дадут семенам прижиться и прорасти. Думы о проблемах — каблуки прохожих, давящие хрупкие зёрнышки.

Индикатор этого состояния простой: вы не замечаете того, что читаете. Можно прочитать целую главу, а затем с удивлением осознать, что не знаешь, о чем же она.

Что в этом случае делать? Примерно то же, что рекомендуется в православном молитвослове перед началом молитвенного правила: подождать, пока утихнет буря помыслов и «утишатся чувства». Осознать, что мешает Богу достучаться до нас. Отстраниться от этой суеты. Попросить Бога о помощи, чтобы Он успокоил внутреннюю бурю, как некогда успокоил шторм, запретив ветру, и сделалась глубокая тишина.

2.

Другой вариант развития событий. Библия в руках, но сердце окаменевшее. На поверхности — тонкий слой почвы, а дальше в глубине — скала. Семя пускает корни, но неглубокие, в результате — скорая гибель ростков. Мне кажется, речь о том, что порой мы закрываемся от Бога и как бы не решаемся впустить Его и Его Слово в свою жизнь как следует. А следует — полностью и навсегда. Мы согласны впустить Его в качестве гостя, постояльца, бродячего философа, но не готовы уступить Ему первое место, сделать хозяином и распорядителем всей жизни.

О том же, но другими словами. Бог — хирург. Мы больны страшной болезнью (грех и смерть), и только Он может нас вылечить. Но мы не позволяем Ему притронуться к нам скальпелем. Таблеточка, укольчик — ладно. Скальпель — нет.

Индикатор этого состояния: вы готовы читать Библию, но не готовы размышлять над прочитанным.

В таком случае нужно молиться Богу, чтобы Он умягчил наше сердце. Нужно осознать, что у нас нет времени на игры и полумеры. Мы — глина, и если не отдадим себя целиком и полностью в руки Горшечника, пересохнем и треснем.

3.

Номер три. Семя может упасть среди сорняков. Чтобы понять, что такое сорняк, сравним его с тем же семенем. Раз семя — слово о Царстве Божием, то сорняк — слово о царстве человеческом. Чем поросла моя душа? Что мне интересно слышать? Где мой рай? Если я порос сорняками, значит мой рай — на земле. Здесь я буду выстраивать царство, и сам царствовать в нём. Пусть даже это моё царство — мягкий диван и пульт от телевизора. А если во мне колосится пшеница, то я ожидаю рая, который есть и грядет, приготовленный Господом для любящих Его.

Индикатор данного состояния: Библия читается с неохотой, само чтение превращается в тягостное религиозное бремя.

Нужно всмотреться в себя и определить: есть ли во мне такие сорняки? Если есть, драть их нещадно. Покаяться, поклониться Богу так, как кланяется раб, а затем выпрямиться и стать перед Ним прямо, как (блудный, но) сын. Вспомнить о своей первой любви и больше не предавать её.

Проще говоря, перед чтением Писания, нужно сделать так, чтобы в нас возник трепет перед Учителем, внимание, покаяние. Это и будет добрая почва. Такое чтение Библии будет на пользу и даст плоды!

Но этот результат, сказано, необходимо ожидать в терпении (см.: Лк. 8:15)! И это немаловажно! Даже когда мы открыты для научения, регулярно и внимательно читаем Библию, перемены не обязаны прийти на следующий же день. Не сразу укрепляется вера, не сразу преображаются дела, не сразу ветхий человек в нас уступает новому. Потому что не сразу семя становится колосом. Запасёмся терпением.

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Заключительный штрих. Мне кажется, Христос не случайно выбрал образ посева. Посев — плановое, регулярное дело. Такой подход нужен и для чтения Писания: прочитал Новый Завет один раз — не откладывай его на полочку в книжный шкаф, а читай вновь и вновь, и вновь. Всю жизнь.

http://www.pravoslavie.ru/125 004.html