Священномученик Димитрий родился 24 октября 1884 года в селе Борис-Городок Можайского уезда Московской губернии в семье псаломщика Василия Кирилловича Касаткина. В 1900 году Окончил Звенигородское Духовное училище, в 1906 году — Вифанскую Духовную семинарию и был направлен учителем в церковно-приходскую школу села Милятино Можайского уезда Московской губернии. В 1916 году Дмитрий Васильевич был рукоположен во иерея к церкви во имя святых Космы и Дамиана погоста Гвоздня Бронницкого уезда той же губернии, где прослужил 20 лет.

В 1930-х годах отец Дмитрий при поддержке прихожан препятствовал попыткам закрыть храм, что вызывало недовольство властей. 26 ноября 1937 года священник был арестован и помещён в тюрьму города Коломны, затем переведён в Таганскую тюрьму Москвы. Его обвиняли в произнесении проповедей, в совершении крестных ходов, а также в агитации против колхозов. Отец Дмитрий отверг как голословные обвинения в антиколхозной агитации, что же касается крестных ходов и проповедей, то, как указал священник, они входят в его обязанности. 5 декабря 1937 г. Особой тройкой УНКВД по Московской области отец Дмитрий был приговорён к 10 годам лишения свободы. Отбывал срок в Беломоро-Балтийском концлагере в Медвежьегорске.

16 ноября 1940 года батюшка писал супруге из лагеря: «Милая, дорогая Маня! К великой своей радости получил сразу три твоих письма… Благодарю за поздравления и пожелания. Я тебе тоже послал письма с поздравлениями, но, очевидно, ты их еще не получила… Маня, благодарю тебя за твои хлопоты обо мне, я ещё не получал ответа на свое заявление. Чем увенчаются успехи, покажет будущее… О посылке не беспокойся, очень мало кто получает посылки и то из далеких мест… Хлеба мне пока хватает, а также и приварка. Здоровье мое слава Богу; приехала врачебная комиссия и осматривает всех нас, ещё меня и моих товарищей не осматривала, каковы будут результаты, сообщу. Ты, Маня, спрашиваешь, кому ты могла бы написать письмо в случае моего молчания, таких товарищей и много, но ни на кого не покажу тебе, они тебе не знакомы, в этом случае пиши на начальника лагпункта… Тетрадь, конверты и марки, которые ты послала в сентябре месяце, я ещё не получил, ты справься, почему до сих пор не получены мною. Посылаю письмо, а ещё не знаю, когда напишу — конвертов нет, и то посылал письма без марок тебе. Да хранит вас Господь».

Каторжные работы подорвали здоровье исповедника. В 1940 году отец Дмитрий был переведён в Талажское отделение Кулойского концлагеря близ Архангельска.

С началом войны заключённые остались без пропитания — властям было уже не до них. И многих в этих условиях ждала голодная смерть. Отец Дмитрий Касаткин скончался 28 октября 1942 года в заключении и был погребён в безвестной общей могиле.

Священномученик Димитрий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 26 декабря 2006

http://www.fond.ru/userfiles/person/1026/1 303 577 800.pdf

Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа пострадавших