В начале нашей беседы с владыкой Феодосием (Снигирёвым), архиепископом Боярским, одним из спикеров УПЦ, листаем подшивку церковной периодики за 1992 г., где рассказывается о событиях 27-летней давности. По приезду в Киев 10 июня 1992 года светлой памяти Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана;† 2014), который был избран Предстоятелем УПЦ на историческом Харьковском соборе (в мае 1992-м г.), в Митрополию поступили поздравительные телеграммы-послания глав всех Поместных Церквей, в том числе Константинопольской и Элладской, в которых подчеркивалось признание Украинской Православной Церкви — единственной канонической и самостоятельной в своём управлении на территории новообразованного государства Украина. Тексты этих документов были опубликованы в официальных печатных органах УПЦ — «Церковной Православной газете» и журнале «Православний вісник». После этого представители упомянутых Константинопольской и Элладской Церквей множество раз участвовали в церковных торжествах УПЦ в Киеве, на Владимирской горке и Киево-Печерской лавре в день Крещения Руси и неоднократно заявляли об осуждении раскола, учиненного бывшим митрополитом Филаретом, о чём свидетельствуют опубликованные послания этих Церквей, репортажи и коммюнике.

Архиепископ Феодосий (Снигирёв)

— Владыка, можно ли объяснить такое противоречие в официальной позиции Константинопольской и Элладской Церквей? Как известно, ЭПЦ на последнем Синоде заявила о признании «украинской автокефалии» и праве Константинопольского Патриарха единолично даровать её. К тому же в тексте решений Синода ЭПЦ так называемое «ПЦУ» вообще не упоминается, а речь лишь о признании некой «автокефалии». Что за казуистика?

— В данном случае мы видим классический пример подмены понятий, чтобы ввести верующих греческого мира в заблуждение. Вообще, подмена смыслов упраздняющая". Тлитель смыслов, то есть растлевающий понятия, подменяющий смыслы — дьявол, извечный лжец. В данном случае система лжи и подмены понятий по украинскому церковному вопросу, разработанная украинскими раскольниками, навязана Фанаром Собору епископов Эллады. И многие, судя по всему, в неё поверили и её приняли.

Обман и искажение смыслов заключается в том, что отнюдь не автокефалия является ключевым вопросом в украинском «пакете». Острота проблемы сейчас не в том, кем, каким образом и при каких условиях эта автокефалия может быть предоставлена. Это вторичные вопросы, которые можно обсуждать и которые обсуждались в рамках межправославных контактов. Ключевая же проблема, которая породила разделение и грозит Православию непоправимым расколом, — это антиканоническая «легализация» филаретовской схизмы, признание мирян епископами и сослужение с ними, признание квазицерковной политизированной структуры, параллельной УПЦ, — Церковью Украины. Второй важнейший вопрос на грани ереси — ватиканизация Фанара, его вторжение на чужую каноническую территорию, спровоцировавшее гонения на верующих УПЦ. Вот реальные проблемы, вот вопросы, которые могут вновь расколоть Церковь, как тысячу лет назад.

А они на Соборе рассуждают о каком-то праве на дарование автокефалии, при этом принципиальные вопросы остаются в тени. И на этом основании принимают катастрофическое коммюнике. Страшно подумать о последствиях такого легкомыслия большинства участников Собора Элладской Церкви. Повестка с перевернутым смыслом, очевидно, была им навязана извне. И они вполне могли бы её распознать и отвергнуть. Но не сделали этого.

— Известно, что не все иерархи ЭПЦ, как и Константинопольского Патриархата, согласны с признанием «ПЦУ». О чём это говорит — о тенденциях раскола внутри этих Церквей?

— Это говорит о том, что не все иерархи этих Церквей успели заразиться бациллой восточного папизма, а значит, и ложь украинских раскольников не может так легко проникнуть в их разум. Вызывает духовное восхищение смелость целого ряда греческих митрополитов, священников, мирян, богословов, отстаивающих право на Истину, вопреки иерархическому давлению. Правда на их стороне. Уверен, что именно эти иерархи и миряне сейчас в очах Божиих — истинная Церковь Эллады, её слава и её честь.

Что же касается возможности раскола внутри Поместных Церквей, то будем надеяться, что до этого не дойдёт. Хотя если Господь, одному Ему ведомыми путями, не положит предел натиску Патриарха Варфоломея, и Фанар продолжит системно раскалывать Православие, то может быть что угодно.

— Владыка, что, на ваш взгляд, можно противопоставить этим явлениям?

— Давайте прежде определимся с понятиями. Вы сейчас спрашиваете о каноническом размежевании между группами Поместных Православных Церквей, а не о расколе по линии Православие — «фанарославие»? Ведь такая линия — Православие — «фанарославие» — проляжет не только между Церквями, но и внутри самих Поместных Церквей. То есть между подвижниками веры, ревнителями канонов Православия, с одной стороны, и экуменистами, религиозными либералами и греческими этнофилитистами, с другой стороны. И если, Божиим вмешательством и вразумлением, фанариоты — новые паписты не придут в разум Истины и к покаянию, то такое всемирное разделение на Православие и «фанарославие» вполне возможно, оно не за горами. Но в таком случае Православная Церковь лишь очистится от чуждого элемента, новых ересей.

Если же мы говорим о расколе между отдельными Поместными Православными Церквями в рамках их границ, как следствии нынешней межправославной ситуации, то теоретически, к сожалению, даже такое возможно. И, по человеческому рассуждению, всё к этому и идёт. Но я надеюсь, что Господь этого не допустит, иначе в пророчествах святых, в том числе нового времени, об этом много было бы сказано. Но этого нет. Напротив, сказано о другом, сказано много такого, что вселяет оптимизм. Верю, что Господь исправит ситуацию такими обстоятельствами, что со временем православные будут лишь вспоминать с улыбкой о карликовой, но гордой ереси восточного папизма, канувшей в лету.

Что мы можем противопоставить возможности мирового раскола Православия? Прежде всего, упование на Бога, молитву к Нему. Молитву искреннюю, с воздыханием. Пусть эта молитва будет краткой, но ежедневной и искренней. Если мы будем так молиться о единстве, то нам потом будет трудно злословить своих оппонентов без оглядки. И это сейчас очень важно. Можно критиковать их ложные доктрины, заблуждения и деструктивные действия, но нельзя переходить на личные оскорбления иерархов и уничижение понятий, которые святы для греческого мира, если это не ереси, конечно. К сожалению, не все апологеты как с нашей, так и с их стороны, придерживаются этих очевидных правил полемики. Доходит иногда до личных оскорблений и откровенного хамства. Это не может принести мира, этот ветер раздувает дьявол. Тем более что для представителей культуры Востока обидные слова и неосторожные высказывания значат намного больше, чем для нас, «северных» народов. За это потом будет очень стыдно, когда всё уляжется.

— Наряду с происходящим, в действиях Константинополя, а теперь уже и Афин, просматривается тенденция новых контактов Патриарха Варфоломея с Престолом Рима. Также он принимал у себя лидера украинских греко-католиков. Это как-то перекликается с темой раскола в Украине?

— Филокатолицизм многих иерархов, поддержавших сейчас Патриарха Варфоломея в его антиканонических действиях по Украине, ни для кого не является секретом, ни у нас, ни в Греции. Является ли это свидетельством организованного и спланированного движения «либерального Православия» в объятия к Папе? Не знаю. Многие считают, что это так. В любом случае нездоровая тенденция существует. Продумана ли она, или ситуативна — «по зову сердца», — сложно сказать, но она есть, и она очевидна. Причём если для зарубежных православных иерархов-филокатоликов их дрейф в унию видится осознанным и давно вожделенным, то наших раскольников из ПЦУ туда, если надо, поведут на коротком поводке, не спросив их мнения.

Для ясности, сравните между собой интеллектуальный и богословский уровень, а также степень авторитетности ключевых фигур из ПЦУи из УГКЦ, например. Это совершенно разные величины. Даже не берём здесь для сравнения представителей Ватикана, или Фанара, это вообще заоблачные дали. Добавьте к этому размытое каноническое сознание в ПЦУ, их несамостоятельность и безусловную покорность Фанару, трепет перед авторитетами зарубежных центров, послушание светским властям. Неужели можно предположить, что когда потребуется, они вдруг воспротивятся всему этому и встанут на «защиту Православия», пожертвуют всем ради Истины? Сомнительно. Скорее всего, пойдут в фарватере своих патронов. Многие предполагают, что на этой структуре и планируется «обкатать» схему новой унии. Другие думают, что она может стать разменной монетой в большой религиозной геополитике. Можно лишь предполагать. Но совершенно точно — это всё ложится в русло, которое сейчас прокладывается сильными мира сего для борьбы с Православием — последним форпостом правды на Земле.

— Верующих волнует вопрос: можно ли посещать храмы ЭПЦ за рубежом и посещать храмы «ПЦУ» у нас на Украине, участвовать в таинствах, крестить, венчать, отпевать?

— О храмах ПЦУ и благодатности их «таинств» мы с вами не так давно имели подробную беседу. Сейчас скажу лишь в двух словах. Посещать эти храмы нельзя. Ситуация в этой структуре никак не изменилась, там миряне в облачениях «совершают таинства».

Апостольского преемства там как не было, так и нет, а значит, нет и благодати таинств.

Что касается Элладской Церкви, то, согласно недавнему решению Священного Синода, прекращается «молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской Церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольнических сообществ». А также не благословляется совершение паломнических поездок в епархии, управляемые означенными архиереями. Список этих архиереев и епархий будет составлен и обнародован. Очень мудрое и взвешенное решение Священного Синода.

При этом надо понимать, что прекращение евхаристического общения является дисциплинарной мерой и ни в коей мере не говорит об отсутствии благодати в таинствах, совершаемых означенными архиереями и в их епархиях. Говорю об этом особо, так как в последнее время в среде православных развернулась широкая дискуссия о том, действует ли благодать в таинствах, совершаемых иерархами, признающими ПЦУ, и как можно «заразиться» расколом: послужив ли с Патриархом Варфоломеем, либо помолившись на службе, где поминался С. Думенко (Епифаний), либо как ещё…

Но это ведь совсем не так работает. Согласно многовековой традиции и практике Православной Церкви, духу канонических правил и прецедентам церковной истории, — заслуживать канонического наказания и подвергнуться ему — это не одно и то же. До тех пор, пока клирик не подвергся лишению сана, а лишь заслуживает его, таинства, им совершаемые, считаются действительными. Даже если он греховно дерзает их совершать, будучи под запретом (но пока не лишён сана!). Для этого и существует каноническое извержение из сана, которое полагает окончательный предел священнодействиям такого человека. Поэтому и Патриарх Варфоломей, не говоря уже о сослужащих с ним иерархах и клириках, не лишился благодати совершаемых им таинств, даже сослужа с мирянином Сергеем Думенко (Епифанием). Хотя тяжко согрешает этим и, безусловно, подлежит Церковному суду. Но суда пока не было.

Поэтому разрыв евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом в целом и с рядом иерархов Элладской Церкви являются для нас дисциплинарной мерой, как бы карантином, защищающим нас, чтобы тоже не подпасть под суд канонов и опасность извержения. Этот разрыв не говорит об отсутствии благодати в таинствах греческих иерархов. Пока они согрешают, но не осуждены Собором, не лишены сана, их таинства, в том числе и хиротонии, ими совершённые, в истории будут признаны законными. А значит, таковыми они являются сейчас и для нас с вами. В отличие от «таинств» ПЦУ, например, в которой прервана нить апостольского преемства. Такова каноническая система координат, действовавшая в Православной Церкви на протяжении её истории. В этой системе координат всегда разрешались сложные вопросы исцеления расколов и покаянного возвращения в Церковь отпавших от неё: в сане или без сана. И именно в этой системе координат будут со временем расчищаться «авгиевы конюшни», которые сейчас наворотил Фанар, смешивая праведное с грешным, законное с беззаконным.

С архиепископом Феодосием (Снигирёвым) беседовал диакон Сергий Герук

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