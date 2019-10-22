Священномученик Константин Васильевич Аксёнов родился в 1888 году в Ташкенте. Окончил духовную семинарию, обучался в духовной академии. Жена Наталья Степановна, мать Мария Николаевна, сестра Лидия Васильевна, дочь Мария. В 1911 году Константин Васильевич был рукоположен во священника и служил в селе Александровское Аулиеатинского уезда Сырдарьинской области Туркестанского генерал-губернаторства (ныне — Московского района Чуйской области Киргизии). 29 июля 1914 года отец Константин стал священником в селе Белые Воды Чимкентского уезда той же области (ныне село Аксукент Сайрамского района Туркестанской области Казахстана).

Революционные события в России привели отца Константина в село Карачарово Московской епархии, где он какое-то время служил священником и состоял в общении с патриархом Тихоном.

Впервые батюшка был репрессирован безбожной властью в 1923 году. 3 октября он был осуждён Коллегией ГПУ на 3 года заключения в концлагере. Отбывал наказание отец Константин в Соловецком лагере принудительных работ особого назначения (СЛОН) ОГПУ, в конце 1924 года содержался в 1-ом отделении лагеря «Кремль». После освобождения из лагеря отец Константин вернулся в Карачарово и продолжил служить там священником.

23 ноября 1929 года исповедник вновь осуждён советской властью: Особым совещанием при Коллегии ОГПУ он был выслан в город Шенкурск Северного края на 3 года по статье 58−10 УК РСФСР. Из справки на ссыльного Аксёнова известно, что «В ссылках был на работах разного характера и занимался исключительно физическим трудом». В 1934 году батюшка вновь отправлен в ссылку — на этот раз в село Мынарал Джамбульской области Казахстана. Вернувшись в Россию весной 1936 года, отец Константин недолго служил священником Покровской церкви села Боровое Усманского Воронежской (ныне — Липецкой) области. После закрытия церкви безбожниками он был вынужден оставить приход и вернулся в Джамбул, где работал контролёром на радиоузле, состоял в общении с митрополитом Иосифом (Петровых), совершал тайные богослужения, по долгу службы много ездил по ж/д, часто бывал у матери в Токмаке КирССР, после ареста митрополита Иосифа перешёл жить в его дом по ул. Рувимовской, д. 43, где жил вместе с келейницей митрополита монахиней Марией (Коронатовой).

3 октября 1937 года отец Константин был арестован Джамбульским РО НКВД по обвинению в членстве в «контрреволюционной организации митрополита Иосифа (Петровых)», заключён в городскую тюрьму Джамбула и в этот же день допрошен. На допросе батюшка свою вину отрицал, показаний против других лиц не давал. 11 октября, вероятно под давлением, дал признательные показания в контрреволюционной деятельности, а также написал собственноручные показания, в которых признал антисоветскую деятельность: свою и митрополита Иосифа.

20 октября 1937 года тройкой УНКВД по Южно-Казахстанской области отец Константин Аксёнов приговорен к расстрелу и 22 октября расстрелян. По версии Председателя Комиссии по канонизации святых Астанайской и Алматинской епархии иеромонаха Иакова (Воронцова) мученик был расстрелян и погребён в Лисьей Балке на окраине Чимкента.

Священномученик Константин прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

На колонне в Успенском соборе города Тараза (бывшего Джамбула) написана ростовая икона священномученика Константина, пресвитера Джамбульского.

Туркестанская голгофа

Собор новомучеников и исповедников Казахстанских и Алма-Атинских