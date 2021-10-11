Русская линия
Русская линия11.10.2021 

Преподобномученица Татиана (Чекмазова)

Преподобномученица Татиана (Чекмазова)

О жизни преподобномученицы Татианы Чекмазовой известно мало. Родилась она в 1881 году. Посвятив свою жизнь Богу, стала послушницей одного из монастырей (какого — на данный момент неизвестно). Безбожники, захватившие власть в России, воздвигли жестокие гонения на верных чад Православной Церкви и расстреляли послушницу Татиану 11 октября 1942 года.

Преподобномученица Татиана прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 11 апреля 2006 г.

Сайт Стефано-Махрищского монастыря

https://rusk.ru/st.php?idar=86100
  Ваше мнение  
 
Автор: *
Email: *
Сообщение: *
  * — Поля обязательны для заполнения.  Разрешенные теги: [b], [i], [u], [q], [url], [email]. (Пример)
  Сообщения публикуются только после проверки и могут быть изменены или удалены.
( Недопустима хула на Церковь, брань и грубость, а также реплики, не имеющие отношения к обсуждаемой теме )
Обсуждение публикации  

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика