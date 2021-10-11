О жизни преподобномученицы Татианы Чекмазовой известно мало. Родилась она в 1881 году. Посвятив свою жизнь Богу, стала послушницей одного из монастырей (какого — на данный момент неизвестно). Безбожники, захватившие власть в России, воздвигли жестокие гонения на верных чад Православной Церкви и расстреляли послушницу Татиану 11 октября 1942 года.

Преподобномученица Татиана прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 11 апреля 2006 г.

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