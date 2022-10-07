Василий Степанович Воскресенский родился 7 апреля 1870 года в селе Алмаз Красноуфимского уезда Пермской губернии. 22 июня 1886 года окончил Соликамское духовное училище и 24 августа 1886 года поступил псаломщиком к Никольской церкви села Кыласово Соликамского уезда Пермской губернии. В 1886—1891 годах бесплатно преподавал пение в Кыласовском земском училище. 1 октября 1887 года посвящён в стихарь. Позже перешёл в Богородице-Рождественской церковь села Шарынино Осинского уезда Пермской губернии (ныне Уинский район Пермской области). Также Василий Степанович состоял учителем Шарынинской школы грамоты.

21 сентября 1892 года он стал исполняющим должность младшего псаломщика в Пермском Спасо-Преображенском кафедральном соборе и учителем церковноприходской школы.

6 августа 1894 года Василий Степанович был рукоположен в сан диакона с оставлением на вакансии псаломщика. Через три года — 5 марта 1897 года он получил вакантное место штатного диакона, а Никольской церкви села Верхние Муллы (ныне в черте Перми).

С марта 1898 по 18 октября 1902 года отец Василий служил законоучителем и учителем пения в церковно-приходских школах сёл Верхне-Муллинского прихода, а также учителем пения в мужском и женском училищах.

18 октября 1902 года отец Василий был перемещён к градо-Чердынской Успенской церкви на вакансию псаломщика. С 5 октября 1903 до 18 марта 1906 года состоял учителем пения в Чердынском приходском женском училище, пока не получил освободившуюся должность штатного диакона Соликамского Свято-Троицкого собора и законоучителя и учителя пения в Белкинской церковно-приходской при соборе. С 1908 года состоял учителем пения в Соликамском духовном училище и городском четырехклассном училище. С 18 февраля 1909 года перемещен к Верх-Язьвинской Рождественской церкви Чердынского уезда на штатную вакансию. С 25 февраля 1909 до 27 октября 1910 года состоял законоучителем Бычинской церковно-приходской школы прихода Верх-Язьвинской церкви.

27 октября 1910 года отец Василий стал служить штатным диаконом Цыдвинской церкви Чердынского уезда с откомандированием для служения к Никольской церкви при Мариинской женской гимназии Перми и законоучителем Пермских Кирилло-Мефодиевского и 5-го женского училищ. Имел свидетельство на звание учителя церковно-приходской школы, выданное комиссией при братстве святого Стефана (Великопермского). 1 июня 1913 года перемещён к церкви 5-го женского училища на вакансию псаломщика, а с 1 августа 1914 года состоял законоучителем начального земского училища в деревне Чувашевой Соликамского уезда.

К 1918 году отец Василий служил в Спасо-Преображенской церкви города Соликамска.

Расстрелян красноармейцами в ночь на 7 октября 1918 года. Во время гражданской войны расстрелы в Соликамске производились по ночам в лесу недалеко от города, там же зарывали трупы, называли это место «борок». С приходом в город войск Колчака осенью 1918 года тела расстрелянных были перезахоронены на городском кладбище. Из воспоминаний очевидца стало известно, что тогда же «…двух попов схоронили в ограде Преображенской церкви, против алтаря..»

Тот факт, что священнослужители были погребены у алтаря именно Преображенской церкви, даёт основание предположить, что это были священник Василий Боголюбов и диакон Василий Воскресенский — клирики Преображенской церкви.

Священномученик Василий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

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