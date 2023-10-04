Священномученик Иоанн родился в 1888 году в селе Абаимово Сергачского уезда в семье диакона. Родители отца Иоанна долгое время име­ли только дочерей, но им хотелось сына, и тогда его мать стала усердно молиться, дав обет, что если родится мальчик, то он будет посвящен Господу. Когда долго­жданный сын родился, его назвали Иоан­ном.

В 1906 году Иоанн Александрович Быстров окончил педагогические курсы при Нижегородском Высшем начальном училище со званием учителя, имея право преподавать в светских училищах низшей ступе­ни Министерства народного просвещения. 7 ноября 1906 года он стал учителем и заведую­щим двухклассного училища в селе Семьяны Васильсурского уезда. Одновременно он взял на себя добровольно должность лектора народных чтений и заведующего уездной библиотекой всероссийского Общества народной трезвости. Кроме этого молодой учитель исполнял и обязанности счетовода в мест­ном кредитном товариществе.

Иван Александрович Быстров с сёстрами

Обладавший выдающимся педагогическим даро­ванием семьяновский учитель вскоре стал известен среди преподавателей, и окружающие прочили ему славное будущее и карьеру. Казалось, что Иоанн на­шел себя в любимом деле, обеты, данные перед его рождением, были забыты. Но Господь Сам напом­нил о Себе. Всё чаще Иоанн вспоминал о данном его матерью слове, все мучительнее переживал мысль о своей неверности Богу. Сколь удачно ни сложи­лось бы его дальнейшая жизнь, но она будет никуда не годна, если выстроится на зыбучей основе неправ­ды. И когда ему исполнилось двадцать семь лет, он сказал своей матери:

— Мама, я должен исполнить обещание. Я сам так хочу.

Он женился, жена его Анна Андреев­на была на десять лет моложе его, но это была во всех отношениях благочестивая и счастливая семья, в которой воспитыва­лось восемь человек детей и царила вза­имная любовь. С редкостной мерой отец Иоанн был к детям рассудительно строг и справедлив, и дети очень любили его. Он никогда не забывал, что он не только отец, не только воспитатель, но и священ­ник — образец нравственности для всех окружающих.

30 августа 1915 года Преосвященным Макарием (Гневушевым), епископом Балахнинским, Иоанн Быстров был рукоположен в сан диакона и определён на вакансию псаломщика к Карамазинской больничной церкви в имении Ро­гожка в селе Макателем Ардатовского уезда. Эта не­большая домовая каменная церковь была построена в 1865 году на средства гвардии поручика Алексан­дра Николаевича Карамзина.

17 августа 1917 года диакон Иоанн епископом Лаврентием (Князевым) был переведён в Успенскую церковь в соседнее село Страховая Пуза. Через два года, 25 декабря 1919 года, диакон Иоанн Быстров подал прошение архиепископу Евдокиму (Мещерско­му) о рукоположении в сан священника. Отец Иоанн писал: «Имея ревностное желание послужить церк­ви Божией в сане священника, покорнейше прошу Ваше Преосвященство посвятить меня в таковой сан и определить во вновь открывшийся приход к Успен­ской церкви в деревни Дурнихи того же Ардатовско­го уезда. К сему присовокупляю, что общественное ходатайство деревни Дурнихи — прошение крестьян о желании иметь меня священником сдано в канцеля­рию Вашего Преосвященства 29 ноября этого года.

Диаконом я состою уже четыре года; до диакон­ства с 1-го ноября 1906 по 1-е октября 1915 года со­стоял учителем, проходя одновременно должность лектора народных чтений, заведующего библиотекой и учителя пения — церковного регента..".

В годы советской власти семье Быстровых было вдвойне тяжело от выпавших на её долю гонений из-за того, что глава семьи стал священником. Но сам отец Иоанн ни разу не пожалел, что исполнил ма­теринский обет перед Господом. Никакие пресле­дования, никакие утеснения со стороны безбожных властей его не страшили. Гонимому властями, ему пришлось сменить несколько приходов. В 1920-е годы священник Иоанн Быстров служил в селе Саконы, а последним местом его служения стала церковь в честь Обновления храма Воскресения Христова в селе Арапово Богородского района. Сам же отец Иоанн со своей многочисленной семьей жил в сосед­ней деревне Санниково.

Педагогическая известность некоторое время охраняла его от арестов, но в разгар массовых го­нений на Церковь в 1937 году арест грозил ему не­минуемо. Кое-кто из представителей власти пытался уговорить отца Иоанна оставить храм и вернуться к учительству, обещая, что не будет помянуто его свя­щенство и его назначат директором школы. При его способностях, говорили ему, перед ним откроются все дороги и он сделает карьеру, а иначе не избежать ареста. Слушая это, матушка Анна, боясь за судьбу детей (младшей их дочери было всего два года), бро­силась уговаривать мужа оставить Церковь и пойти работать в школу, со слезами умоляя сжалиться над ними. Но исповедник веры Христовой, как и раньше, так и теперь оставался твёрд в своем ре­шении служить Го­споду. С кротостью и любовью он ска­зал супруге:

— Господь вас не оставит, он всех детей выведет в люди.

После жало­бы в районную газету на священ­ника из села Ара­пово было возбуж­дено следственное дело в органах НКВД. 10 сентября 1937 года отца Иоанна Быстрова арестовали. Когда сотрудники районного отделения НКВД приехали за отцом Иоанном, он был на служ­бе, и они не посмели её прервать, вышли из храма и расположились неподалеку, ожидая священника.

Во время допроса в Горьковской тюрьме отец Ио­анн не признал своей вины.

— Следствием установлено, что вы, являясь слу­жителем религиозного культа, систематически в окру­жении масс вели резкую контрреволюционную и террористическую агитацию, признаёте ли это?

— Нет, этого не признаю.

— Следствием установлено, что вы в январе 1937 года, будучи в доме гражданина Мочасова, высказывали террористические тенденции, признаёте ли это?

— Не отрицаю, в доме гражданина Мочасова Н. Г. в это время я действительно был, в моём присутствии находился гражданин Шаров М. М., с моей стороны высказывание было не террористического характера, а просто упрекнул г-на Шарова в том, что он запре­щал на религиозный праздник Пасху подворный об­ход с иконами, больше я ничего не говорил.

— Назовите фамилии лиц, имеющих с вами связь в контрреволюционной деятельности?

— Таких людей я не имею и с ними никакого дела не имел.

— Поддерживали ли вы связь с митрополитом Московским Сергием и поддерживали ли связь с Похвалинским Александром, епископом Богородским?

— Связи с митрополитом Сергием в Москве я никог­да и никакой не имел, правда, связь с епископом Похвалинским Александром я поддерживал, эта связь у меня с ним была исключительно по службе, к нему несколько раз заходил по вопросам получить тот или другой ответ.

На основании показаний лжесвидетелей из чис­ла работников местного сельсовета, против отца Иоанна были выдвинуты следующие обвинения: «..поп Быстров у себя на квартире всё время произ­водил крещение детей вновь народившихся»; «ходил по селениям Богородского района и среди колхоз­ников вёл контрреволюционную агитацию о выходе из колхозов, высказывал террористические намере­ния о расправе с отдельными представителями советской власти».

14 сентября 1937 года, после завершения след­ствия, отца Иоанна отправили в Горьковскую тюрь­му. 17 сентября Тройка НКВД приговорила его к рас­стрелу. По официальным документам священник Иоанн Быстров был расстрелян 4 октября 1937 года и погребён в общей безвестной могиле.

Выписка из протокола особой тройки НКВД

Священномученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Цитируется по книге «Жития святых, новомучеников и исповедников Земли Нижегородской». — Нижний Новгород, 2015. Авторы-составители: архимандрит Тихон (Затёкин), игумен Дамаскин (Орловский), О.В. Дёгтева.

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