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|04.10.2023
Священномученик Иоанн родился в 1888 году в селе Абаимово Сергачского уезда в семье диакона. Родители отца Иоанна долгое время имели только дочерей, но им хотелось сына, и тогда его мать стала усердно молиться, дав обет, что если родится мальчик, то он будет посвящен Господу. Когда долгожданный сын родился, его назвали Иоанном.
В 1906 году Иоанн Александрович Быстров окончил педагогические курсы при Нижегородском Высшем начальном училище со званием учителя, имея право преподавать в светских училищах низшей ступени Министерства народного просвещения. 7 ноября 1906 года он стал учителем и заведующим двухклассного училища в селе Семьяны Васильсурского уезда. Одновременно он взял на себя добровольно должность лектора народных чтений и заведующего уездной библиотекой всероссийского Общества народной трезвости. Кроме этого молодой учитель исполнял и обязанности счетовода в местном кредитном товариществе.
Иван Александрович Быстров с сёстрами
Обладавший выдающимся педагогическим дарованием семьяновский учитель вскоре стал известен среди преподавателей, и окружающие прочили ему славное будущее и карьеру. Казалось, что Иоанн нашел себя в любимом деле, обеты, данные перед его рождением, были забыты. Но Господь Сам напомнил о Себе. Всё чаще Иоанн вспоминал о данном его матерью слове, все мучительнее переживал мысль о своей неверности Богу. Сколь удачно ни сложилось бы его дальнейшая жизнь, но она будет никуда не годна, если выстроится на зыбучей основе неправды. И когда ему исполнилось двадцать семь лет, он сказал своей матери:
— Мама, я должен исполнить обещание. Я сам так хочу.
Он женился, жена его Анна Андреевна была на десять лет моложе его, но это была во всех отношениях благочестивая и счастливая семья, в которой воспитывалось восемь человек детей и царила взаимная любовь. С редкостной мерой отец Иоанн был к детям рассудительно строг и справедлив, и дети очень любили его. Он никогда не забывал, что он не только отец, не только воспитатель, но и священник — образец нравственности для всех окружающих.
30 августа 1915 года Преосвященным Макарием (Гневушевым), епископом Балахнинским, Иоанн Быстров был рукоположен в сан диакона и определён на вакансию псаломщика к Карамазинской больничной церкви в имении Рогожка в селе Макателем Ардатовского уезда. Эта небольшая домовая каменная церковь была построена в 1865 году на средства гвардии поручика Александра Николаевича Карамзина.
17 августа 1917 года диакон Иоанн епископом Лаврентием (Князевым) был переведён в Успенскую церковь в соседнее село Страховая Пуза. Через два года, 25 декабря 1919 года, диакон Иоанн Быстров подал прошение архиепископу Евдокиму (Мещерскому) о рукоположении в сан священника. Отец Иоанн писал: «Имея ревностное желание послужить церкви Божией в сане священника, покорнейше прошу Ваше Преосвященство посвятить меня в таковой сан и определить во вновь открывшийся приход к Успенской церкви в деревни Дурнихи того же Ардатовского уезда. К сему присовокупляю, что общественное ходатайство деревни Дурнихи — прошение крестьян о желании иметь меня священником сдано в канцелярию Вашего Преосвященства 29 ноября этого года.
Диаконом я состою уже четыре года; до диаконства с 1-го ноября 1906 по 1-е октября 1915 года состоял учителем, проходя одновременно должность лектора народных чтений, заведующего библиотекой и учителя пения — церковного регента..".
В годы советской власти семье Быстровых было вдвойне тяжело от выпавших на её долю гонений из-за того, что глава семьи стал священником. Но сам отец Иоанн ни разу не пожалел, что исполнил материнский обет перед Господом. Никакие преследования, никакие утеснения со стороны безбожных властей его не страшили. Гонимому властями, ему пришлось сменить несколько приходов. В 1920-е годы священник Иоанн Быстров служил в селе Саконы, а последним местом его служения стала церковь в честь Обновления храма Воскресения Христова в селе Арапово Богородского района. Сам же отец Иоанн со своей многочисленной семьей жил в соседней деревне Санниково.
Педагогическая известность некоторое время охраняла его от арестов, но в разгар массовых гонений на Церковь в 1937 году арест грозил ему неминуемо. Кое-кто из представителей власти пытался уговорить отца Иоанна оставить храм и вернуться к учительству, обещая, что не будет помянуто его священство и его назначат директором школы. При его способностях, говорили ему, перед ним откроются все дороги и он сделает карьеру, а иначе не избежать ареста. Слушая это, матушка Анна, боясь за судьбу детей (младшей их дочери было всего два года), бросилась уговаривать мужа оставить Церковь и пойти работать в школу, со слезами умоляя сжалиться над ними. Но исповедник веры Христовой, как и раньше, так и теперь оставался твёрд в своем решении служить Господу. С кротостью и любовью он сказал супруге:
— Господь вас не оставит, он всех детей выведет в люди.
После жалобы в районную газету на священника из села Арапово было возбуждено следственное дело в органах НКВД. 10 сентября 1937 года отца Иоанна Быстрова арестовали. Когда сотрудники районного отделения НКВД приехали за отцом Иоанном, он был на службе, и они не посмели её прервать, вышли из храма и расположились неподалеку, ожидая священника.
Во время допроса в Горьковской тюрьме отец Иоанн не признал своей вины.
— Следствием установлено, что вы, являясь служителем религиозного культа, систематически в окружении масс вели резкую контрреволюционную и террористическую агитацию, признаёте ли это?
— Нет, этого не признаю.
— Следствием установлено, что вы в январе 1937 года, будучи в доме гражданина Мочасова, высказывали террористические тенденции, признаёте ли это?
— Не отрицаю, в доме гражданина Мочасова Н. Г. в это время я действительно был, в моём присутствии находился гражданин Шаров М. М., с моей стороны высказывание было не террористического характера, а просто упрекнул г-на Шарова в том, что он запрещал на религиозный праздник Пасху подворный обход с иконами, больше я ничего не говорил.
— Назовите фамилии лиц, имеющих с вами связь в контрреволюционной деятельности?
— Таких людей я не имею и с ними никакого дела не имел.
— Поддерживали ли вы связь с митрополитом Московским Сергием и поддерживали ли связь с Похвалинским Александром, епископом Богородским?
— Связи с митрополитом Сергием в Москве я никогда и никакой не имел, правда, связь с епископом Похвалинским Александром я поддерживал, эта связь у меня с ним была исключительно по службе, к нему несколько раз заходил по вопросам получить тот или другой ответ.
На основании показаний лжесвидетелей из числа работников местного сельсовета, против отца Иоанна были выдвинуты следующие обвинения: «..поп Быстров у себя на квартире всё время производил крещение детей вновь народившихся»; «ходил по селениям Богородского района и среди колхозников вёл контрреволюционную агитацию о выходе из колхозов, высказывал террористические намерения о расправе с отдельными представителями советской власти».
14 сентября 1937 года, после завершения следствия, отца Иоанна отправили в Горьковскую тюрьму. 17 сентября Тройка НКВД приговорила его к расстрелу. По официальным документам священник Иоанн Быстров был расстрелян 4 октября 1937 года и погребён в общей безвестной могиле.
Выписка из протокола особой тройки НКВД
Священномученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.
Цитируется по книге «Жития святых, новомучеников и исповедников Земли Нижегородской». — Нижний Новгород, 2015. Авторы-составители: архимандрит Тихон (Затёкин), игумен Дамаскин (Орловский), О.В. Дёгтева.
Собор новомучеников и исповедников Российских
https://rusk.ru/st.php?idar=86026
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