Священномученик Димитрий родился 21 января 1877 года в селе Койгородок Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии в семье священника Вассиана Дмитриевича Спасского. Брат Дмитрия, Яков, тоже впоследствии стал священником. Детские годы его прошли в селе Небдино Вологодской губернии.

В 1895 году Дмитрий окончил Усть-Сысольское духовное училище и поступил в Вологодскую духовную семинарию. По окончании семинарии 20 июня 1901 г. Дмитрий Вассианович был определён псаломщиком к Троицкому собору города Усть-Сысольска (ныне Сыктывкара) и, одновременно состоял учителем в школах Усть-Сысольского уезда: с 1 ноября 1901 г. при земском училище деревни Чит, с 20 ноября 1901 г. при одноклассной церковно-приходской школе местечка Кочпон. 1 января 1903 г. Дмитрий Вассианович стал учителем второклассной школы села Деревянск.

25 сентября 1908 г. Великоустюжский епископ Алексий (Бельковский) рукоположил будущего священномученика во диакона, а на следующий день — во иерея к Спасской церкви села Усть-Нем Усть-Сысольского уезда. Его прихожане были по национальности коми, плохо понимающие церковно-славянский язык богослужения. Поэтому отец Димитрий на каждой службе произносил проповеди на зырянском языке и поэтому его очень любили. Батюшка также продолжал работать учителем в нескольких школах, и был депутатом округа по следственным и хозяйственным делам. Под его руководством в селе Усть-Нем был выстроен большой 5-купольный Троицкий храм.

Отец Димитрий был женат на Анне Ивановне (урожденной Покровской). Мать Анны, Елена Ивановна Покровская, была дочерью священника отца Иоанна Попова из села Зеленец. В семье отца Димитрия было четверо детей. Старшей — Галине в 1918 г. было 8 лет, Антонине — 7 лет, Таисии — 5 лет, а младший — Георгий только родился.

После октябрьской революции 1917 года, духовенство стало одним из самых ненавистных сословий для захвативших власть в России большевиков.

15 сентября 1918 г. в село на пароходе «Доброжелатель» прибыл по Вычегде посланный Усть-Сысольской ЧК карательный отряд красноармейцев во главе с М.М.Мандельбаумом.

Из воспоминаний дочери отца Димитрия Галины:

«Отряд Мандельбаума остановился в Усть-Нем… Весь день тут и там раздавались выстрелы, крики…, пьяные бандиты врывались в дома, искали, что поценней, и, не находя, брали, что попало… Отец, всегда такой весёлый, весь день хмурый ходил по дому. А к вечеру он, как обычно, отправился в церковь… Потом жители села рассказывали, что никогда не видели отца Димитрия таким просветлённым. Он прочёл после богослужения проповедь на зырянском языке (люди это очень любили, они ходили часто в церковь послушать отца Димитрия, что он им сегодня скажет, как им дальше жить). Так было и в тот день в храме, молча слушали его прихожане. В тот день он был особенно красноречив: сказал, что бесчинствам этим будет положен конец. Бог всем воздаст по заслугам. Под конец проповеди застучали в церкви кованые сапоги, несколько солдат из отряда Мандельбаума вошли в Божий храм. Они были не коми и не понимали, о чём говорил о.Димитрий. Но не стесняясь, подошли к нему и приказали сказать народу, что пришла Советская власть, и если они не будут подчиняться, то будет плохо. Отец ничего им не ответил. Молча собрался и вышел из церкви. Домой он пришёл темнее тучи. Только зашёл в дом, снял подрясник, как в дверь постучали и, не дождавшись, когда им откроют, ворвались в дом несколько вооружённых солдат. Главный из них, несмотря на поздний час и что тут дети спят, громко приказал: „Одевайся, поп!“ Другие стали всё кругом переворачивать Перевернули весь дом. Ничего, конечно, не нашли, и, ещё больше озверев, закричали отцу, чтоб поторапливался… Мама бросилась к отцу: „На кого ты нас оставляешь!“ „Бог вас не оставит“, — были его последние слова. А на следующий день пришли к нам и велели освободить дом, всё имущество велено было оставить в доме… Мать, в чём была, собрала нас, четверых, и вышли на улицу, не зная, куда пойдём. Спасибо добрым людям, не оставили нас в беде, приютили нас».

Отец Димитрий был доставлен на пароход. Местные крестьяне рассказывали: «Они [красноармейцы] всё время били его нагайками. И, пока везли на пароходе, всё время били его за то, что он не отрёкся от веры Христовой, а их называл слугами сатаны». Прямо на пароходе состоялось заседание членов Усть-Сысольской ЧК, приговорившее отца Димитрия к расстрелу.

Пароход остановили под утро 19 сентября 1918 года в безлюдном месте, у зимовки Подора, что в 26 км от села Помоздина. На опушке леса красноармейские каратели заставили священника вырыть себе могилу, после чего расстреляли. Крестьяне рассказывали: «… и велели батюшке выкопать себе могилу. Да, видать, не глубоко смог он выкопать… Когда расстреляли его и забросали песком яму, дождь, ливший целый день, размыл песок, и кисть руки его торчала из могилы…»

Через три дня после расстрела матушка Анна с жителями сёл Вольдино и Помоздино на одноколке перевезла тело мужа в село Помоздино, и отец Димитрий был похоронен на местном кладбище. Отпевание совершил настоятель Помоздинской Богородице-Рождественской церкви отец Алексий Тюрнин, расстрелянный в 1937 г. На могиле установили крест, только на кресте побоялись написать его имя. Могила священника почиталась местными жителями. Как безбожники не ценили живых людей, так не уважали и мёртвых. Впоследствии на территории этого старого кладбища, находившегося в центре села, было построено здание райисполкома

В 1990 годы на месте, где было найдено тело батюшки на Подоре, был установлен крест. В 2016 году там же возведена часовня во имя священномученика Димитрия Спасского.

Священномученик Димитрий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 6 октября 2001 г.

Сайт храма Димитрия Спасского села Помоздино Сыктывкарской епархии

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