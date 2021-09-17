Священномученик Михаил родился 19 сентября 1878 года в селе Молоково Тверской губернии. Его отец, Николай Богородский, был письмоводителем в имении помещика. По окончании Тверской Духовной семинарии Михаил Николаевич был рукоположен в сан священника и служил в храмах Тверской епархии. За безупречное исполнение пастырских обязанностей в апреле 1922 года отец Михаил был награжден Святейшим Патриархом Тихоном наперсным крестом и саном протоиерея.

Безбожное государство беспощадно боролось с Церковью, обвиняя одних священнослужителей и православных мирян в политических преступлениях против государства, других — в неуплате непомерно высоких налогов. Любой представитель власти от любого священника мог потребовать выплатить огромную сумму. И поскольку чаще всего этих денег взять было неоткуда, то священника арестовывали, рассчитывая при этом закрыть и храм.

Ревностная деятельность отца Михаила вскоре была замечена властями, и в январе 1930 года он был арестован и обвинён в том, что «в декабре 1929 года уклонился от выполнения вторичных заданий по хлебозаготовкам, установленных для него комиссией содействия по хлебозаготовкам». Суд приговорил священника к одному году лишения свободы и штрафу в размере четырех тысяч рублей. Но поскольку таких средств у него не было, не в силах он был выплатить и меньшую сумму налога, то суд постановил описать его имущество. Причем, желая отнять у прихожан добросовестного и уважаемого ими пастыря, суд постановил: «Ввиду его социальной опасности для данной местности, применить к нему ссылку из пределов Московской области сроком на пять лет с обязательным поселением в отдалённых местностях, установленных НКЮ и НКВД».

Через год отец Михаил был освобождён и вернулся в Тверскую епархию. По благословению архиепископа Тверского священномученика Фаддея (Успенского) он был направлен служить в Скорбященский храм села Селец Максатихинского района с назначением быть благочинным 11-го благочиннического округа. За ревностное пастырское служение протоиерей Михаил в апреле 1932 года был награжден палицею.

Как многие священники, побывавшие в заключении, отец Михаил держался осторожно, воздерживаясь говорить на политические темы. Но когда началось новое гонение на Православную Церковь, никакое благоразумие не могло оградить от ареста. Сотрудники НКВД вызвали запуганных лжесвидетелей, и хотя те не могли сказать об батюшке ничего порочащего, но всё, что они говорили, чекисты оформляли как ценные свидетельства. «В последних числах июля 1937 года возле церковной ограды при встрече с отцом Михаилом на мой вопрос, как живется, отец Михаил Богородский ответил: „Живу ничего. Верующих увеличивается, тяга к церкви все больше и больше“». Эти сведения позволили следователю написать впоследствии, что контрреволюционная деятельность священника подтверждается свидетельскими показаниями и другими данными. В качестве свидетеля вызвали одного из жителей дома, где поселился отец Михаил, который показал, что тот говорил: «До революции было к священникам уважение, новая конституция даёт возможность церковного служения, даёт права священнику как и остальным членам общества, и он, отец Михаил, никогда не бросит священническое служение».

8 августа 1937 года власти арестовали отца Михаила. При обыске забрали церковные документы, обратив особенное внимание на то, что ему благословляется быть духовником благочиния для духовенства и членов их семей. Поэтому первый вопрос сразу же после ареста священника был: какую организационную работу поручает отцу Михаилу архиепископ Фаддей?

— В 1933−36-м годах я вёл учёт и исповедь духовенства и их семей в своём благочинии, — ответил священник.

— Следствию известно, что вы по возвращении из ссылки вели контрреволюционную и антисоветскую агитацию.

— Контрреволюционной и антисоветской работы я нигде и никогда не вёл. Я иногда говорил, что раньше было уважение к нам, священникам, а сейчас смеются и презирают.

— Следствию известно, что вы критиковали сводки о событиях в Испании, опубликованные в «Правде», доказывая, что они неправильны, так как освещаются только потери мятежников.

— По этому вопросу я ничего не могу сказать, но ход событий в Испании мне известен, так как я регулярно читаю газету «Правда».

На этом допрос был окончен. 13 сентября Тройка НКВД приговорила отца Михаила к расстрелу. Протоиерей Михаил Богородский был расстрелян через несколько дней, 17 сентября 1937 года.

Священномученик Михаил прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 3». Тверь. 2001. С. 167−168

Собор новомучеников и исповедников Российских