Священномученик Мирон родился 21 апреля 1885 г. в чешской благочестивой католической семье Иоанна и Марии Ржепиков в деревне Кучкаровка Луцкого уезда Волынской губернии. 2 мая 1885 г. он был крещен в Луцком Кафедральном Римо-Католическом костеле с именем Мирослав. В 1887 году вся семья Ржепиков присоединилась к Православию в том же городе Луцке, а Мирослава нарекли именем Мирон в честь священномученика Мирона Кизического. В 1900 г. Мирон закончил Клеванское духовное училище и поступил в Волынскую духовную семинарию, которую закончил в 1906 г. по первому разряду и со званием действительного студента и поступил в Московскую духовную академию.

С 1906 г. по 1910 г. Мирон Иванович учился в Московской Духовной Академии, которую окончил со степенью кандидата богословия. 7 сентября 1910 г. выпускник Академии Мирон Ржепик стал преподавателем Таврической духовной семинарии. По вступлении в брак с Елизаветой Петровной, Мирон Иванович 7 октября 1912 г. был рукоположен во священника и направлен для служения законоучителем в Лубенскую учительную семинарию Полтавской губернии. 2 сентября 1915 года отец Мирон был переведён в город Кашин преподавателем Священного Писания и временно исполняющим обязанности инспектора Кашинской духовной семинарии.

После октябрьского переворота 1917 г. все духовные учреждения советской властью были упразднены. В 1918 г. Кашинскую духовную семинарию реорганизовали в школу второй ступени и отец Мирон. стал преподавать в ней иностранные языки и черчение.

В апреле 1926 года батюшка переехал в Сергиев Посад, где стал настоятелем Пятницкого храма, вместо умершего настоятеля протоиерея Евгения Александровича Воронцова. После закрытия в 1928 году Пятницкого храма отец Мирон, возведённый к тому времени в сан протоиерея, перешёл служить в храм святых апостолов Петра и Павла (Воскресенский).

5 апреля 1930 года он был арестован в составе 60-ти священнослужителей и мирян Московской области и заключен в Бутырскую тюрьму. 15 мая 1931 г. отцу Мирону было предъявлено обвинение в том, что «он состоял членом Загорского филиала контрреволюционной организации „Истинные христиане“, участвовал в нелегальных собраниях в алтаре церкви и занимался монархической антисоветской агитацией…»

20 мая 1931 г. Тройка ОГПУ по Московской области вынесла батюшке приговор по статьям 58−10 и 58−11 УК РСФСР — 10 лет заключения в концлагере, и отправила его отбывать наказание в Западно-Сибирский край. Шесть лет заключения в Сиблаге, во время которых ему пришлось работать и на лесоповале, и чертёжником, и делопроизводителем, были непомерно тяжёлыми и в духовном и в физическом смысле.

С 1934 года отец Мирон находился в Чистюньгском отдельном лагпункте Кемеровской области и жил в бараке с архиепископом Иувеналием (Масловским), и десятком других священнослужителей. Здесь протоиерея Мирона застала новая волна гонений на Церковь 1937 года, не пощадившая и тех, кто уже имел значительные сроки заключения.

В 1937 г. в Чистюньском ОЛП было начато дело против отбывавших заключение «бывших служителей

культа Салькова, Барановича, Востокова, Жигалова, Карпенко, Симонова, Васильчишина, Ржепика, Трусевича, Никольского и Кирсанова", по обвинению в том, что они «сгруппировавшись организованно вели среди заключённых лагеря контрреволюционную агитацию, прикрывая эту работу исполнением религиозных обрядов… Произведённым по деле расследованием установлено, что в Чистюньском ОЛП среди заключенных организовалась поповская группа во главе с

бывшим епископом [Ювеналием] Масловским… Означенная к/р группа попов, под флагом исполнения религиозных обрядов: проводила среди заключённых контрреволюционную работу, дискредитировала советскую власть. Распространяла провокационные слухи о войне и близости свержения советской власти. Саботировала работу в лагере и призывала к этому лагерников, одновременно занималась обработкой их в контрреволюционном духе… [названные лица] обвиняются в том, что отбывая заключение при Чистюньском лагпункте, создали группу, возглавляемую бывшим епископом Масловским, которая проводила среди лагерников контрреволюционную работу… т. е. преступлении предусмотренном

ст.58−10 УК РСФСР".

18 августа отец Мирон с другими священнослужителями был арестован в лагере. При аресте у отца Мирона были изъяты, как сказано в справке: «антиминс с платком (благодаря которому священнослужителю можно производить богослужение), Евангелие, молитвенник, служебник, деревянный крест, вечный календарь».

Сотрудники секретного отдела НКВД допросили старост лагерных бараков. Один из них показал:

«Как правило, после 11 часов заключённый должен ложиться спать и не нарушать покой других. Эта поповская группа, несмотря на мои предупреждения… прекратить пение или беседы… не подчинялась распоряжениям. Своей разлагательской работой эта группа противодействовала культурно-воспитательной части лагпункта. Менее устойчивые лагерники поддавались влиянию этих попов, что сильно затрудняло проведение мероприятий культурно-воспитательного характера. В марте… при проведении стахановского месячника по подготовке к весенней посевной кампании между бригадами было объявлено соревнование за высокие производственные показатели по подготовке к севу. Все бригады за исключением той, в которой были попы, включились в соревнование, а эта бригада в соревновании участвовать не стала. В ночь под Пасху Масловский с Ржепиком, Кирсановым, Савченко и Лебедевым проводили Пасхальную заутреню. Я им предлагал разойтись, дать покой заключённым, но они не разошлись, продолжали богослужение до 5 часов утра, с ними были и другие заключённые…»

Другой староста барака показал:

«На центральной усадьбе Чистюньского лагпункта отбывают наказание несколько заключённых-попов… Масловский, Трусевич, Ржепик, Лебедев, Сальков и другие… Этих попов в бараке объединил вокруг себя заключённый Масловский… епископ. Эта поповская группа на протяжении мая месяца вечерами устраивала в бараке богослужения, несмотря ни на какие предупреждения с моей стороны и со стороны лагерников… Контрреволюционная поповская группа также противодействовала работе культурно-воспитательной части лагпункта. Я помню, когда 2 мая предложили заключённым первого барака (где были и часть попов) посмотреть кинокартину, заключённый Масловский сказал: „Пусть идут они, — и указал на заключённых, — мы не пойдём“. Глядя на попов, из этой половины барака никто из заключённых смотреть картину не пришёл, а там в то время было 260 человек, среди них было много и бытовиков. После меня в барак приходил воспитатель… и комендант… - звали заключённых на картину, но, несмотря на это, картину смотреть никто из заключённых этой половины не приходил…»

Лагерный нарядчик показал, что отец Мирон «в 1936 году на Пасху собрал всех попов в производственную часть и устроил молебствие. После молебствия устроили угощение между собой, а также вовлекли в это и других заключённых»

На допросах отец Мирон держался стойко и виновным в предъявленных обвинениях себя не признал, хотя не отрицал, что служил Богу и в лагере.

7 сентября Тройка НКВД СССР по Западно-Сибирскому краю приговорила протоиерея Мирона, как и всех проходящих по этому делу арестованных, к высшей мере наказания — расстрелу. 13 сентября 1937 г. он был расстрелян вместе с другими священниками и погребён в общей безвестной могиле в лагере предположительно вблизи села Чистюнька Топчихинскиго района Алтайского края.

Священномученик Илия прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 6 октября 2006 г.

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