Священномученик Павел родился 8 декабря 1879 г. в селе Сайгуши Ардатовского уезда Симбирской губернии (ныне посёлок Чамзинка Чамзинского района Республики Мордовия) в семье псаломщика местной церкви.

В 1900 году Павел Семёнович женился. В 1901 году родился его первенец — Николай, в 1907 году появился на свет Михаил, в 1914 году — Константин, в 1914 году Леонид, в 1918 году — Сергей.

Павел Семёнович пошел по стопам своего отца: тоже выбрал служения Богу, церкви, людям. Окончил духовную семинарию, и был определён на должность сначала псаломщика, затем — дьякона. Через несколько лет его рукоположили во священника села Шугурово Ардатовского уезда Симбирской губернии (ныне Большеберезниковского района Мордовии).

После октября 1917 года отец Павел о многом передумал. Он был человеком трудолюбивым, добрым и предельно честным, не скрывал свои мысли по поводу происходивших событий в стране. Говорил о том, что его тревожило и не устраивало, именно поэтому его имя попало в списки участников «контрреволюционного кулацкого (так называемого — чапанного) восстания», вспыхнувшего в 1919 году в уезде.

В 1920-е годы хозяйство батюшки, как и всего духовенства, облагалось очень высоким налогом, выплачивать который с каждым голом становилось тяжелее. В 1929 году, «как неплательщика государственных налогов» священника Павла Ягодинского осудили. Наказание — 8 месяцев принудительных работ батюшка отбыл.

Жизнь резко менялась. И в сознании верующих стали появляться перемены. Некоторые прихожане больше прислушивались к новым властям, некоторые выжидали, но часть сельчан по-прежнему доверяли своему пастырю. Люди, которые искали в слове священника опору и подсказку, шли к нему, помогали ему. Отец Павел старательно исполнял свой священнический долг: он крестил новорожденных, венчал молодоженов, отпевал умерших. Многих он побуждал к активной деятельности, многих воодушевлял тёплым одобрением, слабых — поддерживал, обиженных защищал.

В 1930 году решением райисполкома церковь в селе Шугурово была закрыта, а священника Павла Ягодинского подвергли аресту. После закрытия храма бывшие прихожане могли лишь изредка обращаться к отцу Павлу, в случаях, когда возникала необходимость исполнить какие-либо религиозные требы. В 1933 году он перебрался в село Бузаево Большеберезниковского района.

К тому времени отец Павел овдовел, и жил по очереди у своих сыновей. К 1937 году каждый из них уже определил свой путь: Николай стал военным врачом и работал в Свердловске, Михаил и Константин были колхозниками, Леонид служил в Красной Армии на Дальнем Востоке, а младший Сергей — в Москве, в музыкальном взводе.

Однажды у отца Павла состоялся разговор с председателем сельсовета, который советовал священнику «оставить своё ремесло, отказаться от сана и поступить куда-нибудь на определённую работу». На это предложение отец Павел ответил простыми спокойными словами: «Нет, я не отказывался и не думал отказываться от сана священника. Делать это мне не позволяют мои религиозные убеждения, умру в сане священника».

5 августа 1937 года в доме отца Павла, проживавшего в то время в селе Шугурово, был произведён обыск, но ничего противозаконного обнаружено не было. Тем не менее в тот же день чекисты батюшку арестовали и посадили в КПЗ Большеберезниковского РО НКВД. Затем его перевели в Саранскую тюрьму.

На допросе 5.08.1937 года священник Павел Ягодинский подтвердил свои слова, что не намерен отказываться от сана. А вот на обвинение, что он якобы «распространял среди населения клеветнические слухи о голоде в Советском Союзе и неизбежной гибели Советской власти», ответил так: «Хотя я и убежденный верующий, но антисоветской агитации нигде не проводил».

В обвинительном заключении, составленном чекистами Большеберезниковского РО НКВД 13 августа 1937 года, записано: «… обвиняемый Ягодинский Павел Семёнович в предъявленном ему обвинении виновным себя не признал». В протоколе заседания Тройки при НКВД Мордовской АССР (от 22 — 23 августа 1937 года) было записано, что Ягодинский П. С. обвиняется «в активном участии и организации контрреволюционного кулацкого восстания и призыве населения к терактам над коммунистами».

Постановлением Тройки Павел Семенович Ягодинский был приговорён к расстрелу. Приговор привели в исполнение 3 сентября 1937 года между 22 — 24 часами.

Священномученик Павел прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

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