Святая преподобномученица Ева, в миру Акилина Васильевна Павлова, родилась 10 июля 1879 года в селе Исса Инсарского уезда Пензенской губернии в крестьянской семье. Место её пострига и начальных иноческих подвигов неизвестно; в следственном деле сохранилось лишь упоминание о том, что Павлова А. В. «была игуменией в монастыре г. Пензы». По всей видимости, матушка Ева была настоятельницей в пензенском Свято-Троицком женском монастыре.

В конце 1920-х годов Свято-Троицкий монастырь был закрыт, а единственную его церковь, ещё остававшуюся действующей, захватили обновленцы. Матушка Ева перебралась в соседнюю Саратовскую епархию, но в 1929 году она была арестована в селе Балки Ртищевского (?) района Саратовской области и Коллегией ОГПУ приговорена «за контрреволюционную агитацию» по ст. 58−10 УК РСФСР к 8 годам ссылки в Казахстан.

Из назначенных ей восьми лет новомученица отбыла в ссылке три года, освободившись в 1932 году. В середине 1930-х годов она упоминается игуменией Сретенского женского монастыря в Москве, позже закрытого и до основания разрушенного воинствующими безбожниками. Сама настоятельница обители была сослана в Чимкент.

В Чимкенте матушка Ева организовала тайную монашескую обитель. Настоятельница и сестры находились под духовным руководством сосланных в Чимкент митрополита Ленинградского Иосифа (Петровых) и епископа Ростовского Евгения (Кобранова). Владыка Иосиф совершал также тайные постриги новых насельниц.

Игуменья Ева была арестована в Чимкенте 23 июня 1937 года. Всего в этот и следующий день УНКВД Южно-Казахстанской области КазССР были арестованы 19 человек. Гонители инициировали «Дело об организации контрреволюционного центра церковников», во главе которого якобы стоял святой священномученик Кирилл (Смирнов), митрополит Казанский и Свияжский. В числе арестованных были митрополит Кирилл, митрополит Иосиф, епископ Евгений, архиепископ Омский Алексий (Орлов), схиархимандрит Елевферий (Печенников), протоиерей Владимир Смирнов, протоиерей Николай Толгский, иеромонах Иоанн (Лаба), иеромонах Иларион (Цуриков) и его брат монах Иоанн, священник Василий Климов, священник Стефан Медведь, игумения Ева (Павлова), монахиня Евдокия (Перевозникова), монахиня Мария (Рыкова), миряне Фeoдop Захаров, Вера Горбунова, Людмила Петрова, а также обновленческий лжеепископ Михаил (Николаев). Богоборцы раздули «дело» святого Кирилла и его сострадальцев: до глубокой осени 1937 года по обвинению в причастности к якобы раскрытому НКВД «Всероссийскому контрреволюционному центру» было привлечено к репрессировано в общей сложности 64 человека, большая часть которых была приговорена к смертной казни.

3 августа 1937 г. по делу N723, по обвинению митрополита Кирилла (Смирнова), митрополита Иосифа (Петровых), архиепископа Алексия (Орлова) и других было вынесено обвинительное заключение, в котором, кроме стандартных обвинений в контрреволюционном деятельности, обвинялась «Павлова Ева — руководитель тайного монастыря в г. Чимкенте, находилась под руководством Иосифа (Петровых) и Кобранова, направляла к Петровых завербованных ею женщин для пострижения. Систематически проводила к/р агитацию, высказывала пораженческие настроения с ожиданием восстановления монархическо-буржуазного строя».

Новомученица отвергла лживое обвинение, заявив следователю: «Контрреволюцией я не занималась и не проводила такую работу».

23 августа 1937 года Тройка УНКВД по Южно-Казахстанской области постановила расстрелять архиепископа Алексея, схиархимандрита Елевферия, протоиерея Владимира, протоиерея Николая, иеромонаха Илариона, иеромонаха Иоанна, священника Василия, иryмению Еву, монахинь Евдокию и Марию, мирян Феодора и Людмилу.

Смертный приговор преподобномученице Еве был приведён в исполнение 27 августа 1937 года. Все новомученики были казнены близ Чимкента в местности, называемой Лисья балка, и погребены в братской могиле на месте своей гибели. В настоящее время место их захоронения неизвестно.

Преподобномученица Ева прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.





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Тропарь святой преподобномученице Еве (общий), глас 5:

Христа Господа Иисуса верная ученице, / Церкве Российския избранная агнице, / преподобная страстотерпице Ево, / легкое иго и язвы Его любовию носящи, / лествицею мучений / к Нему, яко Небесному Жениху, востекла еси, / Егоже моли сохранити в благочестии люди Российския // и спасти души наша.

Кондак святой преподобномученице Еве (общий), глас 4:

Яко крин багряновидный, / посреде терний безбожия / в земнем Отечестве твоем процвела еси, / преподобномученице Ево честная, / подвиги воздержания страданием украсивши, / востекла еси к Небесному Жениху Христу, // Иже увенча тя красотою славы нетленныя.

https://eparhia-saratov.ru/Articles/article_old_2971