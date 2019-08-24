Священномученик Николай родился 24 декабря 1876 года в селе Небдино Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии в семье священника Николая Доброумова и был самым младшим, пятым ребёнком в семье. Детские годы прошли в селе Усть-Кулом, где его отец с 1879 года служил настоятелем Петропавловской церкви. Начальное образование Николай получил в Усть-Сысольском духовном училище, по его окончанию поступил в Вологодскую духовную семинарию, которую успешно закончил в 1899 году.

Вскоре после окончания семинарии Николай Николаевич женился. Антонина была самой младшей дочерью в семье священника Введенской церкви села Межадор Михаила Попова. В семье, кроме Антонины, было еще 10 детей, и, конечно же, молодая матушка мечтала о детях. Но после женитьбы Николай жил с супругой как брат с сестрой, повторяя подвиг праведного Иоанна Кронштадтского. Это не понравилось жене молодого священника, она несколько раз пыталась оставить мужа, но в своей семье она не находила поддержки: каждый раз девушке приходилось возвращаться. Отец Николай до конца дней своих оставался монахом в миру.

29 сентября 1899 года епископ Великоустюжский Гавриил (Голосов) рукоположил Николая Николаевича во священника к Помоздинской Успенской церкви Устьсысольского уезда на место священника Стефана Куратова, приходившегося двоюродным дядей жене Антонине.

В Помоздино отец Николай был законоучителем земских народных училищ: Помоздинского мужского и женского (1899−1903) и Вольдинского сельского училища (1901−1903). Состоял заведующим Роздинской школы грамоты (1899−1903). В его приход входила не только Помоздинская волость, но и близлежащие села, которые были раскиданы на несколько десятков верст.

С 1902 по март 1903 года отец Николай был также смотрителем Усть-Сысольского духовного училища. В 1903 году по прошению он был перемещён к Усть-Куломской Петропавловской церкви на место своего умершего отца. Отец Николай был членом попечительского совета 5-го благочиннического округа (с 1903), законоучителем земского училища (1903−1907), заведующим Донской школой грамоты (1903−1906).

20 декабря 1906 года отец Николай был переведен настоятелем Преображенской церкви села Аныб в 40 километрах от Усть-Кулома. Здесь он был председателем попечительского совета (с 1909), законоучителем Аныбской церковноприходской школы, Ручевского земского училища Деревянской волости (1907−1910), Лун-Покинского земского училища Аныбской волости (с 1914). С началом Мировой войны и мобилизацией части мужского населения, появилась нужда в семьях ушедших на войну. 2 января 1915 года было открыто волостное Попечительство, председателем которого был избран отец Николай. 17 августа 1915 года был учреждён приходской Попечительский совет в оказании помощи семьям солдат под председательством священника Николая Доброумова, который оказал помощь 91 семейству на сумму 136 руб. 40 коп.

С 1918 года батюшка служил священником Вознесенской церкви села Дон Усть-Куломского района до самого её закрытия по постановлению безбожной власти в 1935 году. После закрытия храма отец Николай продолжал исполнять требы на дому. В начале августа 1937 года отец Николай был арестован и заключён в сыктывкарскую тюрьму НКВД. Безбожники обвинили престарелого батюшку в «нелегальных сборищах под видом богослужения, к/р агитации против коллективизации и др. мероприятий партии и правительства, клевете на налоговую политику, распространении пораженческих слухов о войне и гибели сов. власти». Виновным себя отец Николай себя не признал. 23 августа 1937 года Тройка при УНКВД Коми АССР приговорила исповедника Христова к расстрелу. Священник Николай Доброумов был расстрелян 25 августа 1937 года в окрестностях Сыктывкара и погребён в безвестной могиле.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 6 октября 2001 г.

База данных «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века», ПСТГУ