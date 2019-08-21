11 мая 2018 года на фасаде здания войсковой части 42 731 в городе Ульяновске была установлена мемориальная доска генерал-лейтенанту В.О. Каппелю и воинам 1-го Волжского армейского корпуса и 28 сентября 2018 года торжественно открыта. Инициативу установки поддержали 23 общественные организации города и области в том числе: Союз краеведов Ульяновской области, «НИИ истории и культуры Ульяновской области имени Н.М. Карамзина», региональное отделение «Боевое братство», «Союз воинов Афганистана» и др.

Однако коммунистически настроеные жители города Ульяновска встретили в штыки установку мемориальной доски генералу Белой армии и ими было направлена серия гневных обращений во все структуры органов власти с требованиями демонтировать воинский мемориал. Мемориал неоднократно оскверняли.

4 июля 2019 года по обращению спикера совета ветеранов Ульяновского военного училища связи организаторы установки — представители Троицкой Общины Симбирской земли дали пояснения в Прокуратуре Ульяновской области, где работник фемиды, изучив пакет документов, порекомендовал вновь обратится в адрес Министра обороны России с просьбой подтвердить своё решение о согласовании места установки т.к. хозяйствующим субъектом здания является Минобороны РФ.

В новом полученном письме от 12 августа 2019 года заместитель Командующего по военно-политической работе ЦВО полковник В. Журавлёв ответил: «..учитывая общественный резонанс вызванный фактом установки доски, а также исходя из положения ст. 24 ФЗ „Об обороне“ об ограничении деятельности общественных объединений на территории воинских частей, оставляем за собой право установку мемориальной доски на фасаде здания штаба в/ч 42 731 оставить без согласования».

21 августа в Российской Федерации отмечается День офицера. В этот день представителями в/ч 42 731 была демонтирована мемориальная доска генерал-лейтенанту В.О. Каппелю и воинам 1-го Волжского армейского корпуса. Очень жаль что российские офицеры не нашли в себе мужества защитить Русского офицера, кавалера Ордена Святого Георгия 3 и 4 степени, героя Первой мировой (Великой) войны, 105-летие начала которой мы отмечали 1 августа 2019 года.

Мемориальная доска генералу В.О. Каппелю в Симбирске