Священномученик Николай Шумков родился в семье диакона Слудской Спасской церкви Яренского уезда Вологодской губернии (ныне Сыктывдинского района Коми) Александра Николаевича Шумкова 4 ноября 1886 года. У Николая был старший брат — Александр Николаевич, также ставший священником и умученный безбожной властью в 1931 году. Начальное образование Николай получил в Усть-Сысольском духовном училище, которое окончил по II разряду в 1902 году. Затем учился в Вологодской духовной семинарии, из 2-го класса которой был выпущен в 1904 году.

21 марта 1906 года Николай Александрович стал псаломщиком в Слудской Спасской церкви и учителем пения в Слудской церковно-приходской школе. В 1912—1913 годах он подвизался законоучителем в Прокопьевском земском училище, а 16 августа 1913 г. — псаломщиком Успенской церкви села Помоздино Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии.

29 сентября 1913 года Николай Александрович был рукоположен во диакона епископом Великоустюжским Алексием (Бельковским). В 1914 — 1918 годах отец Николай служил законоучителем Скородумского и Вольдинского земских училищ, а вскоре после 1918 г. был рукоположен во священника.

В 1929 году советская власть Усть-Куломского уезда подвергла отца Николая аресту за «неуплату госсбора по землеустройству». Тройкой при УНКВД Коми АССР он был приговорён к 4 месяцам принудительных работ. После освобождения батюшка продолжал служить в Усть-Куломском уезде, а 1931 году был вновь арестован властями за «невыполнение мясопоставок», но вскоре его из заключения отпустили. К началу массовых репрессий против Русской православной церкви во второй половине 30-х годов отец Николая служил настоятелем Вознесенского храма села Ыб Сыктывдинского района Коми.

14 августа 1937 года отец Николай был арестован по обвинению в «активной к/р деятельности, систематическом распространении слухов о скором развале колхозов и падении Советской власти, называя ее грабительской, доказывает о голоде и наличии принудительного труда». Виновным себя исповедник веры Христовой не признал. 19 августа 1937 года тройкой при УНКВД Коми АССР он был приговорен к расстрелу.

Расстрелян 21 августа 1937 года в окрестностях Сыктывкара и погребён в безвестной могиле.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 6 октября 2001 г.

База данных «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века», ПСТГУ.