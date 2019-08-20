Когда Татьяне С. сообщили результаты обследования, она долго не могла понять, к кому относится произнесенный диагноз: «У вас злокачественная опухоль». Приговор прозвучал как-то буднично, по-деловому, словно речь шла о покупке чего-то, без чего можно и обойтись. И только придя домой, она с ужасом прошептала: «Рак. У меня рак». Три дня она не выходила из дома. Ничего не ела и только пила крепкий чай. Чашку за чашкой.

Что делать? Долго ли мне осталось? Скоро ли начнутся сильные боли, от которых её отец буквально грыз спинку кровати? В их областном центре не было хороших хирургов-онкологов. Это все знали. Да и сами врачи советовали ехать в столицу. «А лучше в Германию или Израиль». Хороши шутки. её пенсии хватило бы только на дорогу до Москвы и обратно. Но «обратно», скорее всего, может и не быть. Знакомые что-то рассказывали ей о квотах, по которым операции делают бесплатно. Но как их получить и сколько ждать — одному Богу известно. И Татьяна решила обратиться именно к Тому, Кому все известно. Она стала по воскресным дням ходить в церковь. Раньше в храме бывала только на Пасхальных службах. Да и то не до конца. Уходила вскоре после крестного хода. Но священнический возглас «Христос Воскресе!» и ответ народа «Воистину Воскресе!» почему-то радостно волновали её. Она и сама в Пасхальную ночь кричала вместе со всеми: «Воистину Воскресе!» Сидя по вечерам, не зажигая света, в старом хроменьком кресле, размышляла о том, что это значит: «воскрес из мертвых». Умер, а потом снова ожил? А как это? Ведь говорят же: «оттуда ещё никто не возвращался». А Христос, значит, вернулся. О смерти местный священник говорил в проповедях часто. Но все утверждения о том, что смерти нет, а есть лишь переход в иную, духовную реальность, были непонятны, и Татьяна не могла в них поверить. Смерти она боялась до спазмов в горле. Решила пойти в поисках утешения к подруге покойной матери. Та никогда (даже в самые лютые годы гонений) не переставала ходить в церковь. Она посоветовала Татьяне, не откладывая, ехать в Углич и молиться у иконы Угличской Вратарницы. Ей были известны многие случаи исцелений от онкологии обратившихся за помощью к этой иконе.

Татьяна быстро собралась и поехала. Углич поразил её множеством церквей. Особенно Алексеевский монастырь, где в храме Успения Божией Матери и находится Угличская Вратарница. её ещё называют «Свеча Неугасимая Огня Невещественного». Сама церковь Татьяне очень понравилась: шатровая, удивительных пропорций. её белоснежный шатер виден издалека. А вот икона не произвела на неё впечатления. Она видела иконы и покрасивее. Но сейчас ей кажется, что нет на свете иконы прекрасней, чем эта. Больше всего её удивило огромное количество крестиков, колец, образков и даже браслетов, нанизанных на нити. Ими была закрыта икона до самого Лика Богородицы. Татьяна почему-то обратила внимание на золотую сережку с синим ограненным камешком. Он все время поблескивал. Неужели все эти сотни золотых и серебряных вещей — свидетельства помощи Богородицы? Неужели столько человек исцелилось, помолившись у этой иконы? Но если бы не было исцелений, то не стал бы никто делать дорогие приношения. Не снимет с руки человек золотой перстень, если действительно не исцелился. Не вынет женщина из уха золотой сережки с драгоценным камушком, если Матерь Божия не поможет ей в беде. Считалось, что дарение сережек — знак большой любви. Была даже частушка: «А для милого дружка — хоть сережку из ушка». Татьяна простояла возле иконы около получаса, повторяя: «Матушка, Царица Небесная, исцели меня». Она вдруг совершенно отчетливо увидела, что выражение Лика Богородицы изменилось. Если поначалу оно было печальным, то теперь в её глазах было столько любви и сострадания, что Татьяна не смогла сдержать слез и заплакала. Она почувствовала стыд, мгновенно вспомнив множество проступков, которых действительно нужно было стыдиться. её пронзила мысль: «Я недостойна беспокоить Матерь Божию своими просьбами. По грехам и получила». Она зарыдала и выбежала из храма. На следующий день вернулась, упала на колени и долго простояла так, повторяя: «Матушка, прости и исцели. Я буду верной Тебе до конца своих дней. Буду молиться и совершать добрые дела». Сколько прошло времени, она не знала. Иногда паломники и туристы спотыкались об неё. В тот день их было очень много. Татьяна была в каком-то забытьи, пока одна бойкая туристка не попросила её уйти подальше, чтобы не мешать народу подходить к иконе. Три недели молила Богородицу об исцелении её от страшного недуга. Вернувшись домой, Татьяна снова прошла обследование, которое показало, что у неё нет никакой онкологии.

Эту историю я услыхал от самой исцеленной Татьяны. Мы разговорились с ней по окончании литургии, оказавшись на скамейке подле храма Успения Пресвятой Богородицы — того самого, где находится икона Угличской Вратарницы — «Свеча Неугасимая Огня Невещественного». Храм этот — один из самых известных и красивейших в России. Находится он в Свято-Алексеевском монастыре, основанном Митрополитом Алексием в 1371-м году. Не нужно быть специалистом-архитектором или историком православной церковной культуры, чтобы понять, почему эту церковь ещё в древние времена назвали «Дивной». Это абсолютный шедевр! Совершенно естественно, что в нем совершаются совершенно неёстественные (с точки зрения материализма) явления — такие, как исцеления от чудотворной иконы «Вратарница». Да и где, как не в этой дивной церкви, должна была она появиться?!

Дивная Успенская церковь

С историей этой иконы связано много таинственного. С самого её появления в монастыре за ней закрепилось название «Афонской». Полагают, что написана она на Афоне. Угличские обители имели связь с Афоном через своего земляка — насельника Русского Андреевского скита на Афоне, архимандрита Иосифа. Отец Иосиф, чье мирское имя — Иван Иванович Беляев, происходил из мещан города Углича. Он прожил на Афоне 41 год, потом был настоятелем Санкт-Петербургского подворья Андреевского скита. В 1891-м году отец Иосиф приезжал в Углич с иконой Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение». Возможно, именно тогда он привез с собой и образ «Игумения Святой Горы», которую позже в Алексеевском монастыре записали как «Вратарницу Угличскую». Но долгие годы во всех епархиальных источниках — архивных документах и печатных изданиях, связанных с историей Алексеевского монастыря — она упоминалась как Афонская", и ни разу — как «Вратарница Угличская». Да и композиционно она очень похожа на написанную в полный рост «Игумению Святой Горы».

Икона Свеча Неугасимая. 2010 год

Есть и другая версия появления этой иконы. 125 лет назад игумен Алексеевского Угличского монастыря Евангел увидел над монастырем Божию Матерь с посохом в левой руке и зажженной свечой — в правой. По его описанию этого чудесного явления была написана икона. А прославилась она благодаря следующему событию. В 1894-м году в Алексеевский монастырь из Петербурга прибыл больной купец. Он рассказал, что во сне ему явилась Божия Матерь и повелела отправиться в Углич, где находится её икона, от которой он получит исцеление. По описанию купца братия догадалась, о какой иконе идёт речь. Нашли её в кладовой, где по неизвестным причинам она в то время находилась, и торжественно перенесли в Успенский храм монастыря. Отслужили перед ней первый молебен, и купец, действительно, получил исцеление. В благодарность он принес в дар серебряную вызолоченную ризу. С тех пор стали совершаться чудеса. По актам, составленным Ярославской Духовной консисторией с 1894 по 1900 год, было подтверждено более 40 чудесных исцелений.

Икона Пресвятой Богородицы была названа «Свечой Неугасимой Огня Невещественного». С тех пор и до настоящего времени от неё происходит много исцелений от самых различных заболеваний. Приезжают помолиться у этой иконы люди со всех концов России.

А в ночь на 13 апреля (в праздник Похвалы Божией Матери) в Успенской церкви произошло ограбление. Украли не икону, а ювелирные изделия, принесённые в знак благодарности за исцеления и помощь в трудных обстоятельствах. Два человека в масках приставили к стене лестницу и проникли в церковь (это зафиксировала камера, установленная на соседнем доме). Остается только догадываться, каким способом они «перекусили» железные прутья решетки в палец толщиной. Сделали они это быстро и без шума. Разбили в трех местах стекло кивота иконы «Свеча Неугасимая Огня Невещественного» и сорвали 10 нитей с нанизанными на них золотыми и серебряными крестами, образками, кольцами, браслетами и серьгами. Сработала сигнализация, и грабители, обронив несколько низок, бежали. Найти их так и не удалось. Сыщики из бесконечных телесериалов, разумеется, нашли бы их без труда. На окне остались отпечатки подошв, да и отпечатки пальцев наверняка остались, но никто их не искал.

Настоятельница монастыря, монахиня Ольга, больше горевала не о злате-серебре, а о том, что осквернена святыня. Икона, написанная на холсте, была порвана в трех местах. Нужно было срочно её отреставрировать, поскольку оставалось менее трех месяцев до125-летнего юбилея этого чудотворного образа. Матушка Ольга решила, что лучшие реставраторы должны быть в Третьяковской галерее, и сразу туда позвонила. Реставраторы откликнулись незамедлительно. И весь процесс восстановительных работ, по словам его участников, сопровождался явными чудесами. А когда работа закончилась, реставраторы очень не хотели расставаться с иконой. За свои труды они не взяли с монастыря ни копейки и даже благодарили за то, что им посчастливилось реставрировать такую великую святыню. А святыня, действительно, великая.

Икона Свеча Неугасимая после нападения

Икона Свеча Неугасимая после нападения

Случаи исцеления подтверждаются не только тем, что исцелившиеся приносят к иконе золотые и серебряные вещи. Они тщательно проверяются. В монастыре хранятся официально заверенные справки и документы, подтверждающие факты избавления от недугов. Особенно впечатляют данные биопсии до обращения за помощью к Матери Божией у её образа «Угличской Вратарницы» и после. До — зафиксировано наличие злокачественной опухоли и даже метастаз, а после — полное их отсутствие: «исчезло, яко не бывшее». Одна женщина — Светлана Георгиевна Салугина — после выздоровления, по её словам, «прилепилась» к монастырю и почти каждый день молится у этой святой иконы. В знак благодарности она стала учить французскому языку девочек — воспитанниц монастырского приюта. Настоятельница монастыря, монахиня Ольга, свидетельствует о том, что появилось на свет много, как она выразилась, «испрошенных» детей. Это дети, родившиеся у бездетных родителей после молитвенного «испрошения о чадех».

И такую святыню осквернили и повредили из-за золотых украшений! Святотатцы не банк ограбили, не разбогатевшего земляка, а подняли кощунственную руку на Ту, Кто является духовным стражем града Углича. «Вратарница» всегда почиталась в народе, как верный страж, которая не пропустит через городские ворота ни врага, ни чуму, ни разбойника. Она оградит, убережет, спасет. Так почему же себя не уберегла?

Когда здесь же, в Угличе, из храма «Царевича Димитрия — на поле» трижды выкрадывали икону Иоанна-Воина, она трижды возвращалась на своё место. Последний раз её принесла женщина, купившая её в антикварном магазине. Она рассказала, что не могла перед этой иконой молиться. Почему-то становилось страшно, и она решила отдать её в церковь. Путешествуя на корабле по Волге, она во время стоянки в Угличе так и поступила. И оказалась в храме, откуда эту икону украли. Иоанн-Воин смог себя защитить и трижды возвращался в родной храм. А что же Угличская Вратарница? Удивительно то, что вскоре после кражи в Угличе была ограблена «Вратарница» на Афоне. Правда, греки, в отличие от наших полицейских, нашли разбойников в тот же день.

Почему же Господь попустил такое? Почему не отсохли руки у грабителей и не ослепли у них глаза? Как понять и постичь Промысл Божий? Неверующий человек усмотрит в этом злодеянии подтверждение своих безумных мыслей о том, что Бога нет, и никаких чудес не происходит у «Вратарницы». Когда распяли Господа, многие, издеваясь над Спасителем, говорили: «Других спасал, а себя спасти не может!» Но мы-то знаем, что Бог поругаем не бывает. Когда-то в революционном бесновании люди сокрушали церкви и убивали священников, крича: «Где же ваш Бог? Почему он не реагирует на уничтожение Его храмов и не останавливает нас?»

Есть множество свидетельств того, что останавливал и наказывал кощунников, но они не вразумлялись. И умирали они страшной смертью. Но столь велики были утрата веры и массовое отпадение от Церкви, что Господь попустил разрушение Своих храмов, поскольку сам народ отпал от Бога. Не нужны стали храмы, и Господь позволил осуществиться этому «свободному выбору» русских людей. А когда народ вразумился и стал обращаться молитвенно к Богу, то и храмы стали восстанавливаться.

Если Господь не остановил угличских кощунников, значит, есть в этой истории какой-то сокровенный смысл. Первое, что выяснилось, — икона давно нуждалась в реставрации. И если бы не это ограбление, то у монастыря не было бы возможностей осуществить её. Реставрация была проведена. Причём в нужное время. Отреставрирована она была прекрасными, бескорыстными верующими людьми, показавшими, что жива в России вера православная, что не перевелись люди, которые, как и прежде, во время пожара будут спасать не деньги и документы, а вынесут из огня в первую очередь иконы.

Икона Свеча Нугасимая после реставрации

А может быть, Господь попустил это кощунство для того, чтобы содрогнулись наши сердца, видя явное проявление войны с Богом?! Но не содрогнулись. Горевали монахини, прихожане, те, кого Матушка Царица Небесная избавила от недугов, да девочки из монастырского приюта. А город на это злодеяние отреагировал полным спокойствием. Некоторые даже говорили: «Подумаешь, у попов ювелирку украли. Невелика беда». Нет, велика! Не в «ювелирке» дело. Там даже не было изделий, представлявших художественную ценность. Но каждый предмет был свидетельством чудесной помощи Матери Божией страждущим и скорбящим. И вот эти свидетельства украдены, как простая «ювелирка».

Когда в 1904-м году украли одну из самых почитаемых и любимых в народе Казанскую икону Божией Матери, поднялась вся Казань, вся Россия. И злодеев благодаря общим усилиям быстро поймали. Народ хотел растерзать грабителей и требовал отдать святотатцев на самосуд, но полиция не позволила. Через 115 лет — другая картина: в Угличе известие об ограблении восприняли так, словно это была очередная новость из телевизора. А ведь так же начиналась русская беда в начале ХХ века: отход от Бога, осквернение святынь, богохульные статьи в либеральной прессе, повсеместное хулиганство, поджог барских усадеб, убийство министров, генералов, городовых, эпидемия самоубийств и прочие беды. Разве это не похоже на ужасы, о которых мы постоянно узнаем из современной прессы и теленовостей. Чем это закончилось, мы знаем — крушение Российской Империи, казнь Императора с семьей, разорение и ограбление церквей, аресты и убийства архиереев, священников, простых верующих, а потом и умелых тружеников: казаков и крестьян. Тогда в осквернении святынь народ не увидел грозного знака. Так, может, сейчас увидим и вразумимся?!

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