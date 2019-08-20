Священномученик Иоанн родился 20 июня 1864 года в селе Холопеничи Борисовского уезда Минской губернии в семье священника. Получив начальное образование, поступил в Минскую духовную семинарию, и после её окончания служил псаломщиком в церкви села Скепиево Слуцкого уезда Минской губернии. 25 марта 1888 года был рукоположен во иерея.

В 1891 года отец Иоанн стал настоятелем Свято-Троицкой церкви в местечке Смиловичи Игуменского уезда Минской губернии, а затем — Свято-Георгиевской церкви того же местечка. В 1916—1917 годах в Смиловичах размещались тыловые воинские части, и батюшка совершал духовное окормление солдат и офицеров.

В апреле 1930 года отец Иоанн был арестован безбожниками за проповеди, в которых возражал против экономической политики властей, называя её «ограблением крестьян», за что власти выслали его в Чернигов сроком на год. По возвращении в Смиловичи батюшка служил настоятелем Георгиевской церкви. Его стали часто вызывать на ночные допросы в НКВД, как правило, накануне какого-нибудь церковного праздника, чтобы помешать ему служить на приходе.

В ходе повальных гонений на Русскую православную церковь в середине 30-х годов безбожные власти стремились закрыть Георгиевскую церковь. Протоиерей Иоанн призывал верующих объединиться в борьбе за свои права и сохранить храм действующим, однако в 1935 г. Георгиевскую церковь власти всё-таки закрыли. В условиях жестоких гонений исповедник не отказался от окормления своих прихожан, совершая требы в домах односельчан. В 1937 г., во время Всесоюзной переписи населения, в частных беседах батюшка наставлял верующих безбоязненно исповедать себя православными, таким образом исповедуя Христа.

17 июля 1937 года протоиерей Иоанн был арестован. На допросах никого не оговорил и виновным себя не признал, приговорён советской властью к расстрелу и расстрелян 19 августа 1937 года в Минской области. Погребён в безвестной могиле.

28 октября 1999 года священномученик Иоанн был канонизирован Синодом Белорусской Православной Церкви как местночтимый святой. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. причислил священномученика Иоанна к лику святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания.