Август 2000 года. Всё лето — жара. Речная вода в Днепро-Бугском лимане, на берегу которого стоит наш Свято-Никольский храм, зацвела ряской.

С просьбой о крещении сыновей — мальчиков двенадцати и четырнадцати лет обращается прихожанин Константин, декан кораблестроительного факультета института, который и я некогда оканчивал. В субботний день семья приезжает к нам в Церковь. После продолжительной беседы с мальчиками начинается чин оглашения. Доходим до Крещения и отправляемся на реку.

Иду по берегу лимана. «Зацветшая» зелёная вода слегка колышется, словно тяжело дышит. Как крестить в такой воде? Но нечего делать, крестить надо — не назад же идти. Будь, что будет, Господь управит. Снимаю обувь, захожу в воду.

Начинаю Крещение. Доходим до чина водосвятия. Читаю молитвы водосвятия. Затем мельком смотрю вниз и вижу ступни своих ног, стоящие на чистом песке дна реки. Осматриваюсь вокруг. Вода впереди совершенно чистая, прозрачная. Вправо и влево, метрах в пяти по сторонам, проходят чёткие полосы границ чистой и грязной воды. Слава Богу! Заходим с мальчиками на глубину, «макаю» их в освящённую воду. Далее возвращаемся в церковь — завершать Крещение. Когда прошли метров сорок по пляжу, оборачиваюсь: по всей реке — зелёная поверхность воды, а там, где мы крестили, — тёмная полоса, ровная, словно линейка.

Из книги воспоминаний протоиерея Михаила Шполянского «Мой анабасис, или Простые рассказы о непростой жизни»

https://radiovera.ru/golosa-vremeni-16-avgusta-mihail-shpolyanskiy.html