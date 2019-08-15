Мученик Афанасий родился около 1890 года в семье крестьянина Михаила Жуланова. Окончив школу грамоты, он с 1911-го по 1913 год служил церковником при Пыскорской Спасо-Преображенской церкви Соликамского уезда Пермской губернии, а 11 января 1914 года был назначен псаломщиком к Афанасие-Кирилловской церкви в селе Бисерть Красноуфимского уезда (ныне село Афанасьевское Ачитского района Екатеринбургской области). В его послужном списке говорится, что поведения псаломщик Жуланов был «весьма хорошего». Известно, что Афанасий Михайлович состоял в браке с девицей Зинаидой Григорьевной. В 1914 году в семье появился на свет первенец — дочь Людмила, а через два года родилась вторая дочь — Мария.

15 августа 1918 года псаломщик Афанасий Жуланов был расстрелян красноармейцами. Через два дня в Рождество-Богородицкой единоверческой церкви Бисертского завода (ныне посёлок Бисерть Нижнесергинского) состоялось его отпевание, совершенное священником Евграфом Коноплёвым. После этого тело мученика было погребено на приходском кладбище посёлка.

Мученик Афанасий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

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