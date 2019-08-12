Отнятие памяти — едва ли не худший из всех видов воровства. Или грабежа. И при всех своих потерях — человеческих, имиджевых, ресурсных — русский народ в XX веке пострадал и от этого насилия. Прошлое было у нас отобрано. Его трактовка была узурпирована большевиками, и по каплям, в нужной и угодной узурпаторам упаковке, русскому человеку «милостиво соизволяли» узнать что-то о своей истории. Вправо нельзя, влево тоже. Лишних вопросов не задавать. Ссылки на Ленина обязательны. А в целом — до 1917 года жизни не было. Была лишь подготовка к жизни, которая настала в полноте только вслед за Апрельскими тезисами, шалашом в Разливе и броневиком на Финском вокзале. Через эту мысленную мясорубку были прогнаны насильственно несколько поколений русских людей.

Во времена информационной свободы ситуация не спешит быстро меняться. История Отечества все так же плохо известна. И русскому человеку до сих пор толком нечего любить (в истории), нечем гордиться и не на кого равняться. Здесь ему опять выборочно оставили только Великую Отечественную, словно больше в обширной Российской истории ни поплакать не над кем, ни вдохновиться нечем.

Элементарный пример. 24 июля наступила очередная годовщина так называемой «Атаки мертвецов». Вот уже лет 10 прошло, как эта история вышла за рамки военно-исторического сознания и стала символом несгибаемости русского духа. Речь о гарнизоне крепости Осовец на территории современной Польши, которую в ходе Первой Мировой оборонял русский гарнизон от превосходящих сил противника. Истощённые долгой осадой и мужеством сопротивляющихся русских, немцы использовали газы. И когда врагу оставалось только занять опустевшие позиции, на него в последнюю атаку пошли жалкие остатки смертельно отравленных защитников крепости. Подвиг трехсот спартанцев, действительно, не так впечатляющ на фоне подвига солдат и офицеров 226-го пехотного Землянского полка. Это Брестская крепость до Брестской крепости, с её «умираем, но не сдаёмся». Это такой же русский беспримерный героизм, только ещё и под двуглавым орлом, а не под красным флагом.

И что же? Да ничего. Официальные телеканалы в этот день не заикнулись и не обмолвились об этом событии. Желающим предлагается скитаться в поисках информации по просторам всемирной сети. И так во всем прочем. Есть небольшое количество официальных дат, под которые звучат фанфары и печатает шаг караул. И есть сотни других, подвергнутых вычеркиванию из официальной памяти дат, тысячи имен, изгнанных из учебников или не допущенных на их страницы. Если только об одной военной истории говорить, то где всенародная память о победе в Первой Отечественной войне, т. е. в войне 1812-го года? Где память о героях Плевны, Цусимы, Шипки, Измаила, Бородино и так далее? В памятные даты этих и других сражений телевизор привычно выташнивает из себя рекламу, ток-шоу, плоские шутки и пресные сериалы. И знание остается у специалистов (знание, смешанное с горечью), а обыватель, этот абстрактный «среднестатистический» россиянин, остаётся со своим невольным невежеством относительно истории Родины и со своим ложным стыдом за её мнимое убожество.

Россия с трудом и медленно приходит в себя после идеологического большевистского насилия. И дело в том, что крах советской системы, говоря условно, записали себе в победу современные «февралисты». Не почвенники, не монархисты, не христиане, а либералы, которые, будь они живы в феврале 1917-го, приветствовали бы отречение Государя и слом монархии, не отдавая себе отчета, чем это вскоре будет грозить. Победу над коммунизмом празднуют именно они, точнее, только они. Те, кто видел тогда и видит сегодня Россию исключительно парламентской, демократической, рыночной, либеральной, прозападной и т. п. страной. Другой им не надо. Другую они знать не хотят. А она, другая — не сталинская и не «керенская» — есть. Это Россия царская. И вот её-то и не выпускают до сих пор из мрака умолчания или из сумерек фальсификации. Сначала не выпускали «красные». Те самые, которые в начале своего исторического триумфа были просто бандитами и погромщиками, а к концу правления превратились в патентованных лжецов и тайных любителей капиталистического комфорта. А теперь не пускают либералы, не менее «красных» ненавидящие историческую Россию и то ли по скудоумию, то ли от душевной порчи холуйствующие у коллективного Запада.

Получается, что подлинная Россия — та, что с верой, Царем и Отечеством, та, что из всего массива более чем тысячелетней истории занимает собою почти тысячелетие — русскому человеку не открыта.

Оставляя на время в стороне военную историю, можно и нужно говорить о том, чтобы сделать предметом общественного изучения историю российского путешественника, историю российского ученого. Уверяю вас, там есть что порассказать. И всё это прозвучит с тем же эффектом, с каким прозвучала «История» Карамзина для современников после выхода из типографии. «Невский опустел. Все сидели за книгой. Как Колумб открыл Америку, так Карамзин открыл для соотечественников собственную историю».

Настал час повторного, уже не одинокого, но коллективного подвига. Россия требует открытия.

Кстати, и история предпринимательства в России была бы крайне полезна и интересна в наше вороватое время, когда многие уже и не верят, что можно жить, не воруя, и иметь среди жизненных целей хоть что-то, помимо денег. А ведь были, и были совсем недавно, двужильные труженики, в течение нескольких поколений горбом и мозолями сколачивавшие большое богатство. Потом тратившие его — не на любовниц, а на нужды ближних и дальних, на науку, на искусство, на неимущих. Кто-то же должен нам назвать имена этих отечественных Фордов, чей ключ от счастья был не золотой, а гаечный.

У нас бывают «год Театра», «год Кинематографа», «год Российско-Турецкой дружбы» и т. д. Но вот хорошо бы дождаться года «Российского офицера» (советского тоже, но не только). И весь год в разных форматах говорить об умницах и героях, заполнивших своими именами исторические страницы, от потешных полков Петра до героев, воюющих в Сирии. И год «Русского предпринимателя» обещает общественному сознанию культурный шок от осознания исторической правды и масштабов её замалчивания.

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Гадостей о России мы знаем много. На потрясании перед носом обывателя грязным бельём прошедших эпох строили свою политику большевики.

На потрясании большевистским, ещё более грязным, бельём строят свою политику либералы-реваншисты, не менее большевиков виновные в крушении исторической России. Но одной грязью история не делается и одной грязью не исчерпывается. В России было вдоволь монашеского подвига, научного озарения, крестьянской смекалки, ратного героизма и художественной гениальности. Всё это надо вернуть современному россиянину, и прежде всего — силами средств массовой информации. Потом, разбуженный и встревоженный, человек сам продолжит поиск по музеям, книгам и лекционному материалу. Но толчок нужен. И он востребован.

«Верните мне память!» — требует русская душа, чувствующая себя обобранной до нитки.

http://www.pravoslavie.ru/122 974.html