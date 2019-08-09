Голова у моей мамы болела постоянно, сколько она себя помнила. Разница была лишь в том, что иногда она болела сильнее, иногда слабее — тогда боль почти не замечалась. Поэтому я и не удивился, когда во время очередного моего приезда домой, ещё на пороге дома, сестра встретила меня словами:

— У мамы сильно болит голова, даже подняться к тебе не может.

— Сейчас я её лечить буду! — с какой-то неизвестно откуда взявшейся уверенностью заявил я.

У меня с собой действительно было особое лекарство.

Незадолго до этого, в июле-августе 2000 года, в Москву привезли главу святого великомученика и целителя Пантелеимона со Святой Горы Афон. Очередь в храм Христа Спасителя была огромной, поскольку святыне в России осталось пребывать несколько дней до возвращения на Афон. Люди стояли по 10−12 часов, в том числе и ночью.

Я приехал к храму после работы, около семи вечера. Нашёл хвост очереди где-то на набережной, достал акафист святому великомученику и целителю Пантелеимону, стал читать.

Меня приятно поразили православные люди, стоявшие в очереди чинно, молитвенно, сосредоточившись на своих мыслях. Почти не было разговоров. Правда, одна женщина искренне призналась:

— Я ведь уже третий раз стою.

— А что, дважды не получилось достоять? — сочувственно поинтересовалась соседка.

— Получилось. Да только оба раза я не стояла. Первый раз удалось пройти без очереди, и второй раз знакомые пропустили. А тут во сне приснился мне Пантелеймон-Целитель и говорит: «А ты ведь у меня ещё ни разу не была!» Проснулась я, сон как рукой сняло, оделась и сюда. Вот и стою. Как вы думаете, простит меня святой Пантелеймон?!

К святыне нам удалось подойти уже только утром. На выходе из храма всем раздавали в малюсеньком пузырьке маслице, освящённое на мощах великомученика и целителя Пантелеимона. Было его совсем чуть-чуть, не более двух-трех миллиметров.

— Ой, а как же его использовать, его же так мало? И поделиться нельзя с другими! ­- удивлённо спросил я у раздававшего пузырьки монаха.

— А вы его разбавьте другим маслицем. Лучше всего — от соборования. Дома, наверное, есть.

«Есть», — подумал я.

Дома я подлил в пузырёк маслица, а потом разделил его надвое, отлив в другой пузырёк половину.

Эту драгоценность я и привез в Щорс.

Оставив чемодан на веранде, я захватил с собой только пузырёк с маслицем от главы целителя Пантелеимона и пошел в спальню, где лежала мама.

— Ой, сынок, так голова болит, что белого света не вижу! — пожаловалась вместо приветствия мама.

— Сейчас я вас[1] вылечу! — уверенно заявил я и подумал: «Не я, конечно, а целитель Пантелеимон..»

Я открыл пузырёк. Опустил в маслице чистый конец спички (ничего другого под руку не попалось), прочитал «Отче наш..» и вывел крестик на лбу у мамы.

Последствия вызывают у меня удивление до сих пор, хотя прошло уже почти двадцать лет.

Совершенно неожиданно для мамы, а ещё больше для меня, у неё из носа хлынула абсолютно чёрная кровь! Черная, как смола! Мама приподнялась, а я только успел подставить ладошки, чтобы кровь не залила постель, и крикнуть сестре:

— Принеси скорее какую-нибудь миску!

Сестра принесла миску, помогла сесть маме на край кровати, а чёрная кровь все лилась и лилась, заполнив собою дно довольно емкой посудины.

И вдруг так же неожиданно, как и началось, кровотечение прекратилось. А на чёрную жидкую массу сверху упали три ярко-алые капли крови, не смешиваясь с ней.

Мы смотрели на них с изумлением.

Мама повернула головой в одну сторону, другую и улыбнулась:

— Не болит!

Мне показалось, это её удивило даже больше, чем чёрная кровь в миске.

— Ой, сынок, ты ж меня вылечил!

— Не я, мама, а святой целитель Пантелеимон! — наконец-то я поцеловал свою маму. — Он специально вам маслице прислал для исцеления. Ведь вы в детстве, как нам сами рассказывали, любили украшать цветами его икону в храме к праздникам! Вот вам и привет из вашего детства.

Удивительным оказалось и то, что голова у мамы больше никогда не болела.

http://www.pravoslavie.ru/122 954.html

Примечание:

[1] На Украине принято обращаться к родителям на «вы». Эта традиция была и в нашей семье.