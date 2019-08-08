8 августа в Псково-Печерской обители вспоминают архимандрита Нафанаила (Поспелова), который в этот день в 2002 году отошёл ко Господу.

Благодаря бестселлеру «Несвятые святые», где очень ярко был представлен многолетний казначей Псково-Печерского монастыря, о «вредном» отце Нафанаиле (Поспелове) узнали миллионы читателей.

Он действительно был невероятным тружеником, до конца своих дней ходившим в стареньком рабочем подряснике с неизменной холщовой сумкой через плечо, как рядовой послушник.

Отец Нафанаил пришёл в обитель после войны, в 1947 году, в один из самых тяжелейших периодов восстановления монастырского хозяйства. Вся трапеза тогдашних насельников состояла из куска хлеба, воды, иногда овощей. А работать приходилось много, и работать физически.

Отец Нафанаил вспоминал, как трудились в поле по 12 часов до такого изнеможения, что от усталости падали в борозду. При этом он никогда не оставлял правила: после 50 минут трудов обязательно 10 минут посвящать чтению святоотеческих писаний. Многих это смущало, но старец Симеон благословил правило это продолжать.

Из того периода своей жизни отец Нафанаил вспоминал, как помимо дневных трудов ему приходилось ещё и ночью дежурить на монастырском поле, уберегая урожай от воришек. И чтобы случайно не заснуть, он по пояс залезал в мешок и просил этот мешок привязывать к дереву.

Кронид Поспелов, будущий отец Нафанаил. Фото 1941 г.

Все мы «родом из детства». И именно там надо искать причину такого невероятно преданного служения, какое имел отец Нафанаил.

Кронид (мирское имя отца Нафанаила) родился 11 июня 1920 года в Подмосковье в семье священника Николая Васильевича Поспелова и с детства прислуживал отцу в храме.

В 1937 году отца арестовали, и семья долго не знала, что он вскоре был расстрелян (в 2000 г. протоиерей Николай Поспелов был причислен к лику святых в сонме Новомучеников и исповедников Российских).

Голодная юность, учеба в техникуме. Бумаги в то время не хватало, поэтому многое из учебного материала приходилось заучивать наизусть. До последних дней отец Нафанаил сохранил феноменальную память. Он помнил не только имена и даты, составлял богослужебные указания, но и цитировал Священное Писание, жития святых, святоотеческие труды.

Священномученик Николай Поспелов

Отец Нафанаил рассказывал: студенты знали, что он сын священника, приставали с разными провокационными разговорами, так что для преодоления искушений приходилось вырабатывать выдержку. Зато по окончании техникума, вручая ему диплом с отличием, руководство призналось: «Ты столько у нас проучился, Поспелов, а мы так и не поняли, что же ты за человек!» Не тогда ли отец Нафанаил научился парировать «неудобные» вопросы, которые задавали ему потом многочисленные туристы?

— Вот скажите: как скоро наступит конец света? — со смехом над «темными попами» вопрошали юные барышни в мини.

— Конец света приближается прямо пропорционально укорачиванию ваших юбок! — парировал отец Нафанаил.

С отцом Алипием

Побаивались его не только экскурсоводы, предупреждавшие туристов не задавать вопросов отцу Нафанаилу, но и те, кто работал в обители на послушаниях. Он действительно обладал удивительным свойством появляться в самый неподходящий момент. Казалось, что его зоркий взгляд проникает насквозь, а краткие назидательные замечания заставляли трепетать.

Однажды в коридоре братского корпуса собралось несколько человек, желающих попасть на приём к отцу Адриану. Старец сам вышел к людям со святым маслицем, чтобы помазать всех страждущих. И тут неожиданно появился отец Нафанаил. Народ притих, а тот, смиренно сняв скуфейку, встал в конец очереди на помазание. Когда же очередь дошла до него, отец Адриан, увидев его, умилился и, помазывая лоб отца Нафанаила, сказал: «Умнейший человек в нашем монастыре!» Сердечно поприветствовав друг друга, они разошлись, словно герои древнего патерика…

Нельзя не рассказать одну удивительную историю, произошедшую с отцом Нафанаилом во время войны. Недалеко от села Выдропусск Тверской области было начато строительство аэродрома, где служил рядовой Поспелов. На работах были задействованы пленные немцы, которых поселили в храме, где хранилась чудотворная икона Божией Матери Выдропусская (XV в.). Было холодно, и красноармейцы отдали приказ отапливать храм иконами. Об этом узнал отец Нафанаил и кинулся к Степану (хозяину дома, где квартировал) с просьбой достать повозку дров. Тот быстро исполнил просьбу и забрал икону к себе в дом. Так она и хранилась в той семье, пока храм вновь не открылся в 1990-е годы.

Отец Нафанаил с Выдропусской иконой Божией Матери во время ее пребывания в обители в 2001 г.

В 2001 году Выдропусская икона Божией Матери была привезена в обитель. Батюшка тогда лежал в лазарете, восстанавливаясь после инсульта. После богослужения ему принесли икону, и он всю ночь молился перед ней.

10 августа 2002 года отца Нафанаила отпевали. И это был день чествования Выдропусской иконы Божией Матери.

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А вот одно из писем отца Нафанаила, еще мирянина, матери:

Мама Анна Константиновна Поспелова

«Дорогая Мама! Мне сейчас только две вещи нравятся — это два Царства Божия на земле: одно благодатное, другое царство — царство природы. И с Богом везде хорошо, а без Него везде плохо. Белые ночи прошли уже. Лето наше кончается. Начинается ненастная погода. И в моей жизни мне уже не до моря. Пора бы к тихому пристанищу; но ещё не достаёт подвигов покаяния. Ещё не созрел. Вообще всё небо как-то заслоняется высокими зданиями. Больше читай, читай Златоуста! Для подогрева веры, надежды, любви и мудрости.

25 июля 1945 г.

С приветом, Кронид".

http://www.pravoslavie.ru/122 932.html