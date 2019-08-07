Гражданская война на Украине сто лет назад: какой она была?

Мы уже говорили с доктором исторических наук, профессором МПГУ Василием Жановичем Цветковым о Гражданской войне в России. Нынешняя тема беседы — Гражданская война на Украине столетней давности.

Свержение памятника Столыпину в Киеве, 15 марта 1917 года

Когда вызрел украинский сепаратизм

— Когда на Украине появилось стремление отделиться от России, и какой силы оно достигло к 1917 году?

— Стремление отделиться от России и создать независимое государство на Украине отсутствовало очень долго. Можно говорить о стремлении сохранить национальную культуру, найти национальную идентичность, развивать интересные традиции в фольклоре и литературных произведениях. Но при этом славянская культура, в широком её понимании — как великорусская, малорусская и белорусская культуры, — виделась как единое целое. Уместно вспомнить пример Тараса Григорьевича Шевченко или Николая Васильевича Гоголя. Словом, здесь не было речи о какой-то исключительной культуре, отдельной от общерусской.

Вызревание украинского сепаратизма относится к началу XX века. Отчасти это было продиктовано стремлением ряда украинских общественных деятелей сделать на этом карьеру. Например, писатель и революционер Владимир Винниченко, ставший первым премьер-министром Украинской народной республики, историк Михаил Грушевский, хорошо известный Симон Петлюра и другие.

— Когда об отделении от России заговорили открыто?

— Непосредственно об отделении от России и создании независимого государства стали широко говорить только к концу 1917 — началу 1918 годов. До этого речь шла преимущественно об автономии в пределах России. Но и для масштабной автономии, естественно, тоже нужна элита, группы влияния и управления. На роль таких групп влияния и претендовали тогда упомянутые выше лидеры — Грушевский, Винниченко, Петлюра. В идее широкой автономии они усматривали возможность повышения политического статуса, но даже после февраля 1917 года Украина ещё не претендовала на полную независимость, и само слово «Украина» произносилось редко.

Украина на момент провозглашения Центральной радой независимости в январе 1918 года. Источник: wikipedia.com

Территориальные границы Украины представлялись многим в пределах 9 губерний, но следует помнить, что губернские границы были установлены не Грушевским и не Петлюрой. Они были проведены в XVIII—XIX вв., и не потому, что там проживали этнически «единые» украинцы. Определяющими были административные и экономические факторы. Считалось возможным добиться сохранения Украины в составе демократической обновленной России, при широкой политической и культурной автономии.

— А когда собственно о независимости зашла речь, и из-за чего? Что подтолкнуло к стремлению к независимости?

— Октябрьская революция, приход в Петрограде большевиков к власти. 7/20 ноября 1917 года Центральная Рада провозглашает Украинскую Народную республику. Это было через две недели после прихода большевиков к власти в столице. И с этих пор речь шла уже о создании независимого государства.

Ранее Центральная Рада рассчитывала договориться с Керенским о степени своей автономии. И Керенский был к этому готов. Правда, его обещания автономии были сделаны ещё до соответствующих решений Учредительного Собрания. Это стало, в частности, одной из причин политического кризиса в июле 1917 года, когда кадеты, позиционировавшие себя как сторонники «единой и неделимой России», вышли из состава Временного правительства, заявив, что Керенский не имеет права делать заявления о будущем Украины без санкции Учредительного Собрания.

Но после того как Временное правительство Керенского приказало долго жить, переговоры с Центральной Радой со стороны Петроградского Совнаркома практически не велись. Ленин рассчитывал на советскую власть на Украине, на поддержку со стороны рабочих Киева и особенно Харькова. А в Центральной Раде посчитали, что теперь их с «Московией» и Петроградом больше ничего не связывает. Значит, пришло время декларировать создание независимого государства.

Кто с кем воевал на Украине?

— Когда на Украине началась Гражданская война, и в чём была её специфика по сравнению с Гражданской войной на остальной территории бывшей Российской Империи?

— Тут надо, прежде всего, отметить, что украинский сепаратизм поддерживался не только элитой вроде Грушевского, Винниченко и Петлюры, но ещё и конкретными деньгами: теми финансовыми «вливаниями», которые осуществляли немцы и особенно австрийцы. Немецкая и австрийская разведки субсидировали сепаратистов в надежде на то, что даже такая форма, как максимальная автономия, ослабит центральную российскую власть. А это, по сути, уже провокация Гражданской войны, но с внешней стороны — Германии и Австро-Венгрии. И прежде всего, конечно, Австро-Венгрии, потому что она была заинтересована в расширении своей территории за счет Карпат, Закарпатья и, возможно, даже Киева. Как известно, в состав Австро-Венгрии входили славянские земли (Чехия, Словакия, Словения и др.). Считалось, что и часть Украины тоже могла быть туда включена. Неслучайно именно австрийский Генштаб активно финансировал украинские сепаратистские организации, вёл пропаганду среди военнопленных — уроженцев малороссийских губерний.

Военнопленные бывшей Австро-Венгерской армии украинской национальности. Источник: printerest.com

После февраля 1917 г., в условиях тотального распада прежней российской государственности, довольно широко распространились антисемитские настроения, начались погромы. Это была стихия протеста, стремление найти «врагов» или просто пограбить. Но это было не только на Украине, но и в других губерниях. Общие процессы распада, раздела и передела были везде. Вопрос только в том, кто ими руководил, кто был наиболее активен.

— И кто был наиболее активен в погромах?

— Как свидетельствует статистика, большинство погромов было на территории Правобережной Украины, где находились войска Петлюры. Примечательный факт. Петлюра, уже будучи в эмиграции в Париже, был убит неким Самуилом Шварцбурдом, еврейским поэтом и анархистом. Шварцбурд заявил, что убийство было исключительно актом мести за еврейские погромы 1918−1920 годов. Интересно, что французский суд оправдал Шварцбурда. Кстати, несколько улиц в Израиле сегодня носят его имя.

Симон Петлюра

Украинские партии во многом дублировали партии всероссийские. Это, например, украинские большевики, это левые эсеры, чей печатный орган назывался «Борьба» (поэтому их ещё называли «борьбисты»). Были также украинские партии социалистов-революционеров, социалистов-федералистов. Украинские меньшевики тоже были. Среди правых можно назвать «Союз хлеборобов», «Союз земельных собственников». Эти партии повторяли, по сути, российские лозунги: демократизация власти, республиканская форма правления и т. д.

Национальный фактор очень сильно давал о себе знать на Правобережье Днепра, среди местной интеллигенции. А в Левобережной Украине — в Полтавской, Харьковской губерниях — он проявлялся гораздо меньше. В Новороссии, то есть в Екатеринославской, Таврической и Херсонской губерниях, он почти не проявлялся. Новороссийские повстанцы во главе с Н.И. Махно позиционировали себя не как некое украинское национально-освободительное движение, но как движение анархическое, которое создает совершенно новую форму общественного устройства — Республику вольных Советов.

Нестор Махно и его сторонники, 1919 год. Фото: Викисклад

— Разве Махно не был националистом?

— Нет. В Гуляй-Поле, а это Мелитопольский уезд Таврической губернии, были очень слабы сепаратистские настроения. Там даже украинского языка практически не знали. Но в западных губерниях сепаратизм рос. Однако надо помнить, что до 1917 года все жители Украины были подданными Российской Империи.

— Каковы были основные действующие силы или армии в Гражданской войне на Украине?

— Здесь можно выделить четыре структуры. Первая структура — это Красная армия или Красная гвардия, которая была создана 30 ноября 1918 года.

— Так поздно, через год после Октябрьской революции в Петрограде?

— До этого были партизанские отряды, которые, что показательно, формировались в приграничной полосе с Россией — Брянский, Льговский уезды, города Острогожск, Глухов, Чернигов. Среди наиболее известных надо отметить «червонных казаков» и отряды под командованием Николая Щорса. Они сражались в основном против петлюровских войск.

Вторая структура — это подразделения так называемой Украинской державы, или армия гетмана П. Скоропадского. Правда, «армией» её можно называть в значительной степени условно, поскольку немецкие оккупационные власти, поддерживавшие гетмана, не давали ему создать полноценные вооруженные силы. Гетман подтвердил независимость Украины после переворота, который произошёл при активном содействии немцев. И хотя Скоропадский запланировал создание восьми армейских корпусов, но реально ему удалось сформировать лишь три пехотные дивизии.

Армия гетмана П. Скоропадского

Строил он свои силы по образцу русской императорской армии (ведь и сам он был бывший царский генерал). Очень многое в форме, в уставах заимствовалось из дореволюционного прошлого. Тут, кстати, можно вспомнить булгаковских юнкеров из «Белой гвардии». Неслучайно очень многие из тех офицеров, кто служил у Скоропадского, потом перешли в армию Деникина.

Третья структура в Гражданской войне на Украине — это подразделения армии Украинской народной республики, в частности, сечевые стрельцы, или «сичевики». Они были в основном уроженцами западных губерний. Петлюра, военный министр УНР, опирался на так называемых атаманов, но атаманы в его понимании — это аналогия с Запорожской Сечью, запорожскими казаками. В отличие от гетманской армии, петлюровская армия как бы продолжала традиции «демократической армии» периода 1917 года. Показательно, что униформа у них была австро-венгерской армии, но со своими знаками различия.

И четвертая военная структура на Украине — повстанческая армия Н.И. Махно и связанные с ней командиры. Это армия очень специфическая, создается и действует в основном в Новороссии, на принципах внутреннего самоуправления, выборности командного состава и т. д. Это, пожалуй, в чистом виде повстанческая среда, повстанческое движение.

Ход войны

— Кто с кем воевал, и каков был ход войны в целом?

— Это была постоянная смена властей. В одной губернии один режим, а в другой губернии мог быть в это же время другой режим.

Если кратко, то всё начинается с Центральной Рады, которая провозгласила независимость Украины. Потом войска Рады начинают боевые действия против сил Красной гвардии, наступавших на Киев. Наступают достаточно активно и успешно, почему Рада отступает к Житомиру и обращается к немцам для поддержки. Оказавшись союзником немцев, Рада получает поддержку и с помощью немецких войск начинает вытеснять красных. Красные отряды под командованием Антонова-Овсеенко отступают. Параллельно в январе 1918 года создаются две советские республики — Одесская республика и Донецко-Криворожская. Их история недолгая, они во многом ориентируются на Советскую Россию.

В итоге Центральная Рада утвердилась на территории, которую немцы держали под контролем. Харьков тоже под контролем немцев, хотя сначала этот город был советской столицей, а Киев можно было бы назвать тогда антибольшевистским центром. Но потом произошёл переворот, и к власти пришёл гетман Скоропадский. Силы Украинской Народной республики отступают на Волынь. Начинается повстанческое движение Махно против немцев и гетмана, как их ставленника. Это уже весна-лето 1918 года.

Потом, когда немецкие войска ушли с Украины после окончания Первой мировой войны, возобновляется наступление Красной армии, которая продвигается через Харьков и Донбасс к Киеву. Одновременно против гетмана выступают и войска Директории. Силы гетмана потерпели поражение, сам он отрёкся от власти в ноябре 1918 года и Петлюровцы заняли Киев. Это всё хорошо описано у М. Булгакова.

В 1919-м году опять начинается война — уже между Украинской Народной Республикой и Украинской Социалистической Советской республикой. УССР создается под эгидой Москвы, хотя Ленин постоянно подчёркивал, что нет никакого давления на республику, что она не должна зависеть от Москвы. Он учитывал национальный фактор, что нельзя его игнорировать и подавлять.

Весной 1919 года на юге высаживаются войска интервентов — это французы в Одессе, греки — в Севастополе, в Крыму. Они наступают против петлюровцев и против Украинской Красной армии. Махно не признаёт ни тех, ни других, ни третьих, но в конце концов заключает союз с Украинской Красной армией и входит в её состав.

— А Белое движение?

— Белое движение никак на Украине на тот момент не присутствует. К Деникину, как я уже сказал, уходят остатки армии гетмана. Деникин начинает наступать весной 1919-го. В Донбассе идут бои. Затем Деникин стремительным ударом занимает Харьков, и в июле 1919 года начинается выполнение т.н. «Московской директивы» № 8 878, в которой генерал ставит цель перед Вооруженными силами Юга России — овладеть Москвой. Разворачивается успешное наступление белых на Киев, Одессу, Полтаву. Однако Деникин сражается здесь уже не с петлюровскими войсками, а с частями РККА, в состав которых вошли и подразделения Украинской Красной армии.

Деникин в сентябре 1919-го года занимает Киев, где держится до начала декабря. Большая часть территории Украины в это время находится под контролем Вооруженных сил Юга России. Украинским сепаратистам здесь, конечно, делать нечего. Для белых не существует даже самого слова «Украина». Например, свои обращения Деникин начинает со слов «К населению Малороссии». Белые пытались наладить взаимодействие с местными повстанцами. Например, когда атамана Струка, действовавшего под Киевом, произвели в полковники, а его повстанцев включили состав ВСЮР, он сразу «забыл» про проблему «украинской нации» и стал лихо козырять на парадах.

Но «поход на Москву» закончился поражением, и на смену белой власти пришла советская.

В 1920-м году Петлюра заключил соглашение с Польшей и поддержал наступление польских войск во время советско-польской войны. Белых войск на Украине не было, за исключением армии Врангеля, которая осенью 1920-го вошла в пределы Екатеринославской губернии. Основные боевые действия идут между Красной армией и польской.

После окончания советско-польской войны и заключения Рижского мира Украинская Народная республика, как она себя позиционировала, фактически прекратила своё существование. её правительство эмигрировало.

— А что было с Нестором Махно и махновцами?

— Махно начинает действовать независимо от Красной армии, хотя до этого он активно поддерживал её действия против Деникина. После поражения армии Врангеля Махно становится противником советской власти. Ему было приказано разоружиться, он не подчинился, и в первой половине 1921-го года идёт ликвидация его отрядов. Дело заканчивается тем, что Махно с остатками своих сил ушёл за границу, и власть УССР установилась окончательно.

Ленин боялся давить на местных

— Какова в целом была позиция Советской Москвы по украинскому вопросу?

— Ленин написал важную статью «Письмо к рабочим и крестьянам Украины по поводу победы над Деникиным». Почти вся она посвящена тому, как важно учитывать национальный фактор при создании УССР. И там красной нитью проходит мысль о том, что если рабочие и крестьяне Украины согласятся с тем, что будет создана независимая украинская республика, то пусть так и будет. А если нет, то, значит, нет. Решение формально отдается местным органам советской власти.

Красная армия после вступления в Киев, лето 1920 года. Фото: Викисклад

— Вы думаете, он искренне это писал?

— А почему нет? Нельзя было не учитывать стремление к автономизации, не говоря уже о сепаратистских настроениях среди части населения. Ленин не хотел «давить» на местное, уже советское руководство. Он его подталкивал к тому, чтобы было принято решение о союзе с Москвой. И вот этот съезд, о котором Ленин писал, то есть 4-й Всеукраинский съезд Советов, принял интересное решение в мае 1920 года в Харькове. Он постановил, что УССР сохраняет свою самостоятельность и конституцию, но при этом становится членом Всероссийской Социалистической Советской Федеративной республики. Это можно назвать неким союзным государством России и Украины, тем более что действовали объединённые наркоматы, существовали единые вооружённые силы. А потом уже, на основе, в частности, этого решения, создавался СССР. В декабре 1922 года, как известно, Союз был провозглашён на основе объединения четырех советских республик: России, Украины, Белоруссии и Закавказской Федерации.

— Но не было ли в позиции Ленина некоего лукавства? Он же не мог не понимать, что костяк украинского съезда будут составлять коммунисты, которые проголосуют за единство — просто потому, что они члены одной партии. Или я неправильно представляю ситуацию?

— Естественно, коммунистов там было подавляющее большинство. Правда, были ещё левые эсеры, в отличие, кстати, от Советской России, где левых эсеров уже не было, они уже были враги.

Но опять же, внутри самой Украинской коммунистической партии было очень сильное движение за полностью самостоятельную социалистическую республику. А Ленин, считая возможной перспективу создания будущего Союза советских республик (даже в мировом масштабе), считал, что образование союза формально независимых республик будет гораздо выгоднее, чем простое включение Украины в состав России. На тот момент это был достаточно грамотный и оправданный политический приём.

— Можно ли тогда сказать, что большевики победили благодаря грамотному учёту национального фактора?

— Я думаю, что национальный фактор был важным, хотя и не решающим и отнюдь не единственным. Более важным для населения Украины было решение земельного вопроса. Большевики учли серьёзные ошибки, которые были сделаны в Советской Украине в первой половине 1919 года, когда на базе бывших помещичьих имений стали создаваться колхозы и совхозы, а крестьяне почти не получили земли. Активно действовали тогда т.н. «комнезамы», «комитеты незаможных селян», аналог наших «комбедов», что вызывало сопротивление крестьянства, рост повстанчества.

Новая земельная политика, которую большевики обещали проводить на Украине после 1919 года, провозглашала, что отдельные крестьянские хозяйства будут наделены землей, их не будут объединять в коллективные хозяйства, чтобы крестьяне увидели преимущества новой власти, которая им помогает. Активно использовалась идея возможного возвращения помещиков и репрессий с их стороны, которые могут произойти, если, условно говоря, «победят белые». И всё это было гораздо понятнее местным крестьянам, чем проблема украинского языка, автономизация или федерализация. Последнее было более важно для новой украинской, уже советской, элиты. Это были, например, Председатель Совнаркома Украины и нарком иностранных дел Христиан Раковский, нарком юстиции и нарком образования Украины Николай Скрипник, Николай Подвойский, Антонов-Овсеенко, многие другие партийные и советские деятели. Считалось, как я уже отметил выше, что Украина будет в орбите влияния Москвы, но без поглощения Москвой.

С Василием Цветковым беседовал Юрий Пущаев

http://www.pravoslavie.ru/122 903.html