|Православие.Ru
|06.08.2019
В Смутное время в Борисоглебском монастыре под Ростовом Великим подвизался самый знаменитый его насельник — преподобный Иринарх Затворник (1548−1616; память 13/26 января). Задолго до нашествия поляков ему было открыто, что «Господь наведёт на нашу землю иноплеменных» из-за «беззаконного пьянства». Именно святой Иринарх благословил сначала князя Михаила Скопина-Шуйского, а затем и князя Димитрия Пожарского на борьбу с иноплеменниками. Святой Иринарх был практически последним столпником в истории Русской Церкви: зимой он ходил босым, а большую часть своей затворнической жизни провёл в не отапливаемой круглый год келье, нося на себе вериги из 142 медных крестов, 7 наплечных вериг, железных оков на руках и ногах. Ныне мощи святого находятся под спудом в Борисоглебском монастыре, сохранились там же и его малые полиелейные вериги.
Ежегодно в память о преподобном Иринархе братия и паломники обители шли крестным ходом от стен Борисоглебского монастыря на родину святого в село Кондаково. Крестный ход длился неделю, у каждого из встречавшихся на пути храмов делались остановки на ночлег, служились молебны. 300-летняя традиция прервалась с закрытием обители большевиками. Почти все храмы на пути крестного хода были разрушены. Источник на родине святого осквернён, завален землей и камнями, залит бензином.
В 1994 г. в Борисоглебский монастырь вернулась братия, стараниями которой с 1997 г. был возобновлен и традиционный Иринарховский крестный ход. Сейчас паломники проходят около 70 км за первые четыре дня пути, останавливаясь на ночлег у восстановленных храмов. В разрушенных церквях и на сельских погостах служатся молебны и панихиды. Пятый день заканчивается молебном на источнике преподобного Иринарха у села Кондаково.
День 1. Борисоглебский монастырь — Павлово село
Борисоглебский монастырь
Епископ Феоктист Переславский и Угличский
Игумен Иоанн (Титов)
Молебен у источника преподобного Сергия
День 2. Павлово село — Ивановское
День 3. Ивановское — Зубарево
Ильинский храм в Ивановском-на-Лехте
Священник Георгий Олонцев
Священник Феодор Божков
Священник Владимир Мартышин
Храм великомученика Георгия Победоносца в Георгиевском
День 4. Зубарево — Кондаково
Храм в честь Владимирской иконы Божией Матери
Храм Рождества Христова в селе Кондаково
День 5. Кондаково
На колодчике преподобного Иринарха Затворника
Фото: Екатерина Елизарова