В Смутное время в Борисоглебском монастыре под Ростовом Великим подвизался самый знаменитый его насельник — преподобный Иринарх Затворник (1548−1616; память 13/26 января). Задолго до нашествия поляков ему было открыто, что «Господь наведёт на нашу землю иноплеменных» из-за «беззаконного пьянства». Именно святой Иринарх благословил сначала князя Михаила Скопина-Шуйского, а затем и князя Димитрия Пожарского на борьбу с иноплеменниками. Святой Иринарх был практически последним столпником в истории Русской Церкви: зимой он ходил босым, а большую часть своей затворнической жизни провёл в не отапливаемой круглый год келье, нося на себе вериги из 142 медных крестов, 7 наплечных вериг, железных оков на руках и ногах. Ныне мощи святого находятся под спудом в Борисоглебском монастыре, сохранились там же и его малые полиелейные вериги.

Ежегодно в память о преподобном Иринархе братия и паломники обители шли крестным ходом от стен Борисоглебского монастыря на родину святого в село Кондаково. Крестный ход длился неделю, у каждого из встречавшихся на пути храмов делались остановки на ночлег, служились молебны. 300-летняя традиция прервалась с закрытием обители большевиками. Почти все храмы на пути крестного хода были разрушены. Источник на родине святого осквернён, завален землей и камнями, залит бензином.

В 1994 г. в Борисоглебский монастырь вернулась братия, стараниями которой с 1997 г. был возобновлен и традиционный Иринарховский крестный ход. Сейчас паломники проходят около 70 км за первые четыре дня пути, останавливаясь на ночлег у восстановленных храмов. В разрушенных церквях и на сельских погостах служатся молебны и панихиды. Пятый день заканчивается молебном на источнике преподобного Иринарха у села Кондаково.

День 1. Борисоглебский монастырь — Павлово село

Борисоглебский монастырь

Епископ Феоктист Переславский и Угличский

Игумен Иоанн (Титов)

Молебен у источника преподобного Сергия

День 2. Павлово село — Ивановское

День 3. Ивановское — Зубарево

Ильинский храм в Ивановском-на-Лехте

Священник Георгий Олонцев

Священник Феодор Божков

Священник Владимир Мартышин

Храм великомученика Георгия Победоносца в Георгиевском

День 4. Зубарево — Кондаково

Храм в честь Владимирской иконы Божией Матери

Храм Рождества Христова в селе Кондаково

День 5. Кондаково

На колодчике преподобного Иринарха Затворника

Фото: Екатерина Елизарова

http://www.pravoslavie.ru/122 811.html