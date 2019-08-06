Священномученик Алфей родился 18 ноября 1873 года в городе Вологде в семье священника Пятницкой церкви Анатолия Корбанского и его супруги Ольги. По окончании Вологодского духовного училища он поступил в Вологодскую духовную семинарию, но после первого курса, в 1890 году, оставил учёбу. 7 ноября 1891 года он был назначен псаломщиком в Иоанно-Богословскую церковь в селе Мало-Янгосорском Вологодского уезда (ныне деревня Новгородово Вологодского района) и 9 июня 1895 года рукоположен во диакона.

7 мая 1896 года диакон Алфей был переведён в храм Покрова Пресвятой Богородицы, что на Большой Козлене в Вологде, где ему суждено было встретить начавшиеся после прихода большевиков к власти гонения на Русскую Православную Церковь.

Весной 1930 года Покровский храм был закрыт, и диакон Алфей стал служить в одном из трёх оставшихся незакрытыми в городе храмов — Рождества Богородицы на Богородском кладбище, настоятелем которого был тогда протоиерей Константин Богословский. Сюда отец Апфей поступил одновременно с диаконом закрытой церкви великомученицы Параскевы Пятницы Иоанном Преображенским.

Диакон Алфей был среднего роста, с седыми волосами и небольшой седой бородой. Он запомнился прихожанам своей манерой произносить заупокойные ектении, с большим чувством и со слезами поминая усопших. Он особенно дорожил памятью своих родителей, о упокоении которых усердно молился за каждой литургией. В ночь с 29 на 30 июня 1937 года священнослужители храма Рождества Богородицы были арестованы и среди них диакон Алфей.

— С кем вы имели связи из ссыльных в городе Вологде? — спросил его следователь.

— Ссыльных города Вологды никого не знаю, — ответил диакон.

— Вы вели контрреволюционную деятельность? Дайте показания! — потребовал следователь.

— Контрреволюционной деятельности я никакой не проводил, — ответил диакон.

В тюрьме он тяжело заболел и был отправлен в тюремную больницу. Диакон Алфей скончался 6 августа 1937 года и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Алфей прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2001 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Церкви Русской. Июль. Ч.2». Тверь. 2016. С. 4−5

Собор новомучеников и исповедников Российских