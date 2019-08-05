Сегодня в Псково-Печерской обители вспоминают архимандрита Досифея (Сороченкова): батюшка отошёл ко Господу 5 августа 1998 года.

Отец Досифей совсем был не похож на «настоящего» монаха, такого тихого и прозрачного, каким обычно представляют себе ушедшего в монастырь. Роста он был выше среднего, достаточно крупный, и голос имел «трубный», яркий.

Часто его ставили совершать ежедневные водосвятные молебны с акафистами, и он выполнял это послушание смиренно, с полной отдачей. Обычно братия не очень радовалась, если кому-то приходилось быть седмичным на молебнах: в списке заказов было около 100 различных акафистов, и такая служба затягивалась на несколько часов. А отец Досифей с радостью нёс послушание, хотя потом возвращался с молебна, еле-еле переставляя больные ноги.

Много лет подряд он начинал праздничное богослужение в день Успения чтением акафиста на Успенской площади. И в памяти многих паломников, приехавших поклониться чудотворной иконе, именно с его ликующего «Радуйся!» начиналось трехдневное торжество в честь Богоматери.

Батюшка очень любил Матерь Божию, и то, что почил он в день празднования Почаевского образа Богородицы, лишь подтверждает это.

А родился он накануне праздника Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня — 26 сентября 1928 года — в селе Большие Лучинцы Владимирской области, в семье Сергея Григорьевича и Анны Яковлевны Сороченковых, и наречён был именем Константин. Позже семья перебралась в город Кольчугино, где Константин отучился в начальной школе и в 1943 году пошёл работать учеником электрика.

Об этом периоде своей жизни отец Досифей ничего не рассказывал. Известно только, что от решения уйти в монастырь 28-летнего Константина все отговаривали. И вот здесь он проявил твёрдость: «Я совершеннолетний и сам буду решать, как мне жить!»

Эту твёрдость отец Досифей сохранил на всю жизнь; твёрдость его в вопросах веры была непоколебима. Встречая всех приходящих к нему с доброй улыбкой, на исповеди он был собран и строг.

4 марта 1958 года Константин Сороченков принял в Псково-Печерском монастыре монашеский постриг с именем Досифей (в честь преподобного Досифея, память которого 19 февраля / 4 марта). На следующий день его рукоположили в иеродиакона. Несколько лет батюшка был седмичным иеродиаконом, пел в братском хоре.

В 1966 году он был направлен на Святую гору Афон в Русский Свято-Пантелеимонов монастырь, где прослужит 16 лет. Перед отъездом в Грецию в Троице-Сергиевой Лавре иеродиакон Досифей был рукоположен в сан иеромонаха.

Пасха. 1997 г

Батюшка очень любил рассказывать о своей жизни на Афоне. По-детски радовался, разглядывая фотографии монастыря и отыскивая во множестве окон и террас свои. Много лет он прослужил на Святой Горе в одном из храмов, который хотели закрыть из-за нехватки священников. Батюшка же попросился служить в нём один: и за священника, и за диакона, и за уставщика, и за клирос.

Отец Досифей прекрасно знал богослужебный устав, помнил, в какой день память того или иного святого. Как-то выходя из Успенского храма и благословляя на ходу народ, он вдруг остановился и отметил, что чтец (а клирос в храме далеко, и было почти не разобрать слов) неправильно прочёл слово канона.

В келье отца Досифея всё было устроено для молитвы. Там, где у других была прихожая без окна, у батюшки стояли кровать и шкаф. Основное же помещение было для молитвы: аналой посередине, на стенах — иконы, небольшой столик для книг. Его богослужебные книги от постоянного использования быстро ветшали.

Очень многих молитвенно помнил батюшка Досифей, помнил не только имена тех, кто просил его молитв, но и имена тех, за кого просили. Спустя какое-то время он обязательно спрашивал об этих людях.

Пасха. 1997 г.

И братия, и сотрудники монастыря очень любили отца Досифея: буквально на ходу он умел сказать нужные слова, часто за шутливостью скрывая свою прозорливость.

До последнего дня батюшка Досифей, превозмогая сильную боль в ногах, выходил за несколько часов на службу в Михайловский храм, являя всем пример невероятной любви к молитве и богослужению.

Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего архимандрита Досифея и его молитвами помилуй нас, грешных!

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