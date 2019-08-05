Я не буду сейчас останавливаться на том, что вообще-то для точного понимания этих слов Спасителя хорошо бы знать контекст, в котором они были сказаны. Я лишь напомню, что кроме слов о другой щеке Христос также говорит слуге первосвященника, ударившему Его на допросе: Если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня? (Ин 18:23). То есть Сын Божий, от Которого ничьи помыслы не сокроются, призывает человека к открытому ответу за его действия.

В своё время Юрий Михайлович Лотман сформулировал совершенно евангельскую мысль: культурный, воспитанный, нравственный человек — это человек, которому больно от чужой боли. Даже если задели не меня, а кого-то чужого, кто не имеет ко мне никакого отношения. Но ему больно — и мне больно. Эта установка решает множество конфликтов. В той же культурной сфере. Зачем ты с пеной у рта доказываешь, что не хотел никого обижать? Ты уже — по факту — обидел. Мы же не пытаемся доказать, что ты этого хотел. Мы пытаемся объяснить, что есть люди, которым от этого больно. Что в таком случае должен сделать культурный человек в лотмановском понимании? Извиниться.

Безусловно, всё это не значит, что верующие, защищая свою позицию, всегда действуют безупречно. И уж если какому-нибудь атеисту простительно игнорировать всю сложность и мудрость евангельского текста, то для христиан это, мягко говоря, странно. В приведённых выше словах Христа, обращённых к ударившему Его, есть ведь не только призыв к обидчику объясниться. Спаситель одновременно явно демонстрирует ещё и Свою готовность его понять. Он не выносит обозленному человеку приговор. Он задает ему вопрос.

Позиция христианина — это всегда позиция понимания других. При том, что есть разница между понять и принять, понять другого и принять его позицию. Понять важно всегда, принять — далеко не всегда возможно.

Но понять важно — в том числе тех, кто не понимает тебя. Понять и не обозлиться. Можно ведь просто сдержаться или со злостью принять удар, а можно как-то. с сочувствием, что ли. Это, конечно, уже совсем высоко и сложно. Но так нам заповедано Христом. И, думается, хоть как-то приблизиться к этой планке поможет то самое умение, о котором говорил Лотман — испытывать боль от боли другого.

https://foma.ru/gnev-i-bol.html