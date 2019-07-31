В сложных обстоятельствах нашей жизни выбор человека — это зачастую выбор из двух или нескольких зол. Может ли такой выбор исходить из христианских принципов? Чем руководствоваться, на что обращать внимание, совершая его?

В храм или на дачу?

Все мы, будучи христианами, понимаем: чтобы приблизиться к Богу, необходимо совершать добрые дела, которые являются для нас школой исполнения евангельских заповедей. При этом мы практически постоянно сталкиваемся с затруднениями, испытываем недоумение, как поступить. Даже в очевидных, казалось бы, ситуациях, касающихся нашей веры и церковной жизни.

Типичный и очень распространенный пример: верующая женщина собирается в воскресенье идти в храм, а её нецерковный муж, который после долгих семейных разговоров кое-как смирился с тем, что она читает Евангелие, молится и соблюдает посты, категорически требует, чтобы она в его единственный выходной никуда не уходила. В таких случаях верующая супруга (или верующий супруг, что тоже бывает) обычно задается вопросом: «Как поступить?» И это — классическая ситуация выбора из двух зол.

Неправильный подход здесь заключается в попытке найти для себя однозначный ответ раз и навсегда. Преподобный авва Дорофей говорит, что если нам предлежит два блага, то нужно с рассуждением избрать из них большее, а если предлежит два зла — избрать меньшее из зол. А что является меньшим злом, невозможно определить теоретически — это становится понятным в контексте, когда ситуация уже явлена нам, и мы разумно смотрим на все её обстоятельства.

Верующий муж или верующая жена собираются в храм. Если понятно, что ситуация переходит в острый конфликт, то лучше, наверное, остаться дома — и это будет христианский выбор. Лучше уступить, даже если ты собирался причащаться, если ты понимаешь, что потом придешь домой — и произойдет какой-то обвал, который может привести к разрушению семьи. Но нужно отдавать себе отчет, что здесь имеются в виду отношения любящих друг друга людей, пусть и не безоблачные. Если же один из супругов использует походы в храм как повод к ссорам и расставанию, это другой вопрос и другой разговор — о том, может ли вообще сохраниться такая семья.

Смолчать во благо?

У аввы Дорофея можно найти рассуждения о том, что человек в некоторых ситуациях может не сказать правды, и это тоже будет выбором меньшего зла. Речь идёт о ситуациях, когда сказанное будет иметь последствием гораздо большее зло, нежели умолчание.

К примеру, мы знаем о ком-то из своих знакомых, что ему изменила жена. Является ли нашим христианским долгом «раскрыть глаза» пострадавшей стороне? Думаю, что нашим долгом в этом случае является другое — спросить себя: «Кто я такой, чтобы разрушить между этими людьми мир?» Люди бывают очень самонадеянны, думая, что знают чужую ситуацию, чужие помыслы, чужую жизнь. Со стороны можно подумать: «он ей изменяет и скоро уйдет», а на самом деле это может быть одна-единственная ошибка, которую человек к моменту, когда мы возникли со своей правдой, уже осознал, раскаялся и больше не повторит. И никто бы никогда о ней не узнал, но из-за нас последствия станут необратимыми, разрушится семья, пострадают дети. Порой человек, дабы оправдаться, даже допускает мысль, что его устами этот супружеский союз разрушил Сам Господь. Но не Бог разрушает — разрушаем мы.

Как правильно или как проще?

Выбор из двух зол всегда требует от христианина мужества — даже большего, нежели стяжание какой-то добродетели. Почему? Потому что в исполнении добродетели всегда заключена для нас какая-то отрада. Скажем, не хотели мы молиться, устали, но пересилили себя и помолились — и многие из нас наверняка знают, какое после этого бывает легкое, хорошее чувство. Вроде бы ничего великого не совершил, но сделал то, что было должно, — и от этого словно крылья за спиной вырастают. А при выборе из двух зол, даже если он по здравому смыслу верный, мы не ощущаем такого утешения — и нужна твёрдость в вере, чтобы поступить не так, как нам проще, не так, как нам подсказывают наши эмоции, а так, как того требует духовное рассуждение. И, надо сказать, выбор меньшего зла нередко бывает сопряжен для человека с большими трудностями. А легче всего бывает вообще уклониться от выбора — и снять с себя тем самым ответственность. Но это как раз совершенно не по-христиански — мы не должны бежать и прятаться от ситуации, в которую нас поставил Господь, а чаще — в которую мы сами себя завели своими непродуманными действиями. И если мы понимаем, что, не уходя от ответственности, нам придется потерпеть, то нужно быть готовым потерпеть.

Мне вспоминается в связи с этим эпизод из жизни митрополита Вениамина, замечательного духовного писателя, замечательного подвижника и просто — замечательного человека. После Октябрьского переворота он несколько лет жил в эмиграции и оказался там в очень сложной для своего служения ситуации. Мы знаем, что тогда появилась Русская Православная Церковь за границей, и у неё были противоречия с Московской Патриархией. У владыки Вениамина было два пути, и гораздо легче и естественнее в тех обстоятельствах ему было бы стать архиереем РПЦЗ. Но он, чтобы принять окончательное решение, взял на себя духовный труд сугубой молитвы в течение 40 дней и служения 40 литургий — он не думал о том, как ему будет проще, его волновал выбор наименьшего зла и наибольшего блага. По окончании этих 40 дней он принял твёрдое решение, что должен находиться под омофором Московского Патриархата. Когда он сказал об этом на каком-то собрании духовенства, в него разве что не плевали, он оказался в этот момент в одиночестве, и выдержать это было очень непросто. Но у него в душе была внутренняя ясность, которая и позволила ему всё это претерпеть. Эта ясность исходила из того, что даже в таких обстоятельствах, в такое смутное время он не поддался искушению пойти по пути наименьшего сопротивления и искал единственно воли Божией.

Для того чтобы тот или иной непростой выбор делать осознанно, нужно для начала научиться распознавать в своей жизни эти ситуации выбора. На первый взгляд, это звучит немного чудно, но бывает так: приходит человек и начинает рассказывать: «Вот здесь так сложилось, тут так получилось..». И бывает нелегко объяснить ему, что сложилось так — не без его участия, что все эти события непосредственно касались его, он принимал в них какие-то решения, но по невнимательности даже этого не замечал. И если в нашей жизни этих ситуаций выбора вроде бы и нет, нам тоже нужно над своей жизнью задуматься.

По стопам Буриданова осла

Хотелось бы остановиться и на второй части высказывания аввы Дорофея — о том, что из двух предлежащих нам благ нужно выбирать большее. На самом деле, два блага, вступая друг с другом в противоречие, тоже могут отравить нам жизнь, если мы пустим ситуацию на самотек. Самая известная, пожалуй, аллегория на эту тему — Буриданов осел. Речь идёт об ослике, который умер от голода между двумя стогами сена, потому что никак не мог решить, с какого стога ему начать это сено есть.

Порой что-то подобное бывает и с человеком. Есть, например, два предложения работы, и у каждой должности свои плюсы. Я думаю, многим знакомы случаи, когда человек так колеблется, так нервничает в подобной ситуации, что решает в итоге не идти ни в одно из этих мест, а ждать чего-то другого, и лишает себя обоих этих вариантов. Это бывает очень неразумно, неоправданно, поэтому нужно с самого начала настраивать себя на то, что выбирать и нести за это ответственность совершенно необходимо.

Если жизненный опыт не позволяет нам с уверенностью сделать подобного рода выбор, если мы молимся, но опять-таки не приходим внутри себя к ясному ответу, можно помочь себе простым упражнением. Оно носит логический характер, о нем многие знают, но не все опять-таки готовы применять правильно, не лукавя с самими собой. Нужно взять лист бумаги, разделить его вертикальной чертой и с одной стороны написать «за», с другой — «против» каждого из этих вариантов. А дальше нужно посмотреть на этот лист не с точки зрения потенциальной выгоды, а с точки зрения того, что принесет большую пользу нашей душе, а что — меньшую. И тогда, как ни удивительно, в прежде сложной для нас ситуации мы во многих случаях сможем ясно увидеть: вот это нам будет более полезно.

К примеру, с той же работой: одна работа более престижная, высокооплачиваемая, другая — более скромная, но оставляет нам больше времени на себя. Должен ли христианин избрать ту, которая скромнее? Необязательно, это зависит от обстоятельств, в которых он живет, от того, есть ли люди, которые от него материально зависят, от профессиональных качеств, от работоспособности. Но важно то, что весь этот расклад будет оцениваться иначе, нежели он оценивался бы нецерковным человеком — мы будем избирать, прежде всего, то, что позволит нам осуществлять то христианское служение любви к самым близким, а затем и просто ближним, к которому все мы призваны.

И ещё один момент: если какая-то ситуация настигает нас неожиданно, мы часто бросаемся искать советчиков. Если мы делаем это в смятении, не придя, прежде всего, в должное уравновешенное состояние сами, обращаемся то к одному, то к другому человеку, то эти советы, которые будут, скорее всего, разными, а порой и противоречащими друг другу, это смятение только усилят. Знаете, есть такие люди: они, когда возникает какая-то проблема, идут к одному, второму, третьему священнику, никого из них в итоге не слушают и остаются разочарованными от того, что эти пастыри советовали им не одно и то же. Но на самом деле вообще очень трудно дать конструктивный совет человеку, который ждет, чтобы с ним сделали что-нибудь и за него что-нибудь решили — и ещё меньше вероятности, что он правильно поймет сказанное. А человеку, который сам готов и молиться, и терпеть, и что-то делать, достаточно бывает одного совета: он приходит к духовнику или просто к священнику, у которого исповедуется и которому доверяет, и с ним обсуждает свою проблему.

Чем чаще человек в повседневных, обыденных ситуациях поверяет свои поступки евангельскими заповедями, задумывается о том, соответствуют ли они духу евангельскому, тем меньше он будет затрудняться в ситуациях действительно неоднозначных. И если мы будем стараться жить именно так, необходимость принимать решения никогда не застигнет нас врасплох, словно враг спящего на рассвете воина.

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