За первую половину 2019 года мошенники пытались снять со счетов в российских банках более 24 миллиардов рублей. Нередко они похищают деньги с банковских карт. Как себя защитить у банкомата и во время покупок в сети, почему нельзя сообщать свои личные данные незнакомцам по телефону и кто может завладеть вашим «мобильным банком» — в материале «Правмира».

Cколько денег мошенники уже похитили с карт? Только за первое полугодие 2019 года мошенники пытались украсть со счетов в крупнейших банках нашей страны более 24 миллиардов рублей, передает РБК. Так, Сбербанк предотвратил хищения на сумму в 18 миллиардов рублей, ВТБ — 5,4 миллиарда, Альфа-банк — не менее 700 миллионов рублей, Почта Банк — 135 миллионов рублей, Московский кредитный банк — 10 миллионов рублей. По данным Центробанка, в 2018 году злоумышленники похитили с карт россиян 1,4 миллиарда рублей, то есть на 44% больше, чем годом ранее. Все банкоматы безопасны? На что обратить внимание, прежде чем вводить ПИН-код?

К сожалению, нет. Существует два основных способа мошенничества с участием терминалов. «Ложное» меню. В мае 2019 года появилась новая схема хищения средств с банковских карт. Мошенники начинают операцию, которая не требует карты. Например, пытаются перевести деньги на номер телефона. В завершение на экране появляется меню с требованием ввести карту и ПИН-код — оно будет активно 90 секунд. Жулик покидает терминал. Следующий клиент с готовностью вставляет в банкомат карту, вводит ПИН-код, думая, что это необходимо для начала работы. А его деньги отправляются на тот номер, который указал злоумышленник, сообщает"Коммерсант". Внимательно изучайте информацию на экране банкоматов, прежде чем приступать к операциям. Обращайте внимание, кто находится с вами рядом. Если эти люди кажутся вам подозрительными, лучше выбрать другой терминал. Также в случае сомнений вы можете связаться с банком. Скиммер и видеокамера. Чтобы получить доступ к вашей карте, мошенникам нужно скопировать ее магнитную полосу (если карта не чиповая) и узнать ПИН-код. Информацию о карте они считывают с помощью скиммера — это миниатюрное устройство, которое крепится к картридеру банкомата. ПИН-код злоумышленники узнают с помощью крошечных видеокамер, которые крепят на банкомат, или накладной клавиатуры, которая запоминает все, что вы набираете. Данные они переносят на фальшивые карты и с их помощью получают доступ к чужим счетам. Деньги они списывают, как правило, ночью, чтобы владелец не успел быстро заблокировать карту, объясняет ГУ МВД по городу Москве. Изучите банкомат перед тем, как им пользоваться. Наиболее безопасны терминалы в отделениях банков, а также в людных местах с большой проходимостью. Банкоматами в глухих переулках или плохо освещённых местах лучше не пользоваться. Осмотрите картридер на присутствие в нём посторонних предметов, накладок, наклеек, вставок.

Можно ли дать карту постороннему человеку? Например, официанту или продавцу в магазине? Лучше не стоит. Незнакомец может сфотографировать карту, переписать её данные или запомнить их, чтобы изготовить дубликат. Это можно сделать незаметно — например, с помощью видеокамеры, о которой вы не знаете, рассказал «Российской газете» начальник ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ильшат Янгиров. Не давайте карту посторонним, когда оплачиваете покупки или услуги. Если это неизбежно, внимательно наблюдайте за сотрудником, который совершает операцию. Вас что-то насторожило? Потребуйте прервать транзакцию и вернуть вам карту. После чего позвоните в банк и попросите заблокировать карту, а вам выдать новую. Даже если злоумышленник успел зафиксировать ваши данные, он не успеет воспользоваться ими.

У меня карта с бесконтактной технологией оплаты. Могут ли с неё снять деньги без моего ведома? Да, это возможно. Технологии бесконтактной оплаты ускоряют и упрощают безналичный расчет: клиенту не нужно вводить ПИН-код, а также ставить подпись на чеке, если сумма не превышает 1000 рублей — POS-терминал считывает информацию с карты и транзакция завершается. Но мошенники научились делать такие терминалы сами. Злоумышленники приближают считыватель к карте на расстояние от пяти до двадцати сантиметров, чтобы списать деньги с карты. Это происходит в транспорте, на рынках, в торговых центрах. Устройство подносят к карманам одежды, стенкам сумок, чтобы зафиксировать информацию и использовать ее для доступа к вашим деньгам, отмечает собеседник «РГ». Установите индивидуальный расходный лимит по карте и ограничьте количество возможных транзакций. Не носите карту в карманах одежды или в кармашке сумки. Помните, что при списании суммы более 1000 рублей запрашивается ПИН-код.

Мне позвонили из банка и сказали, что моя карта заблокирована. Что делать? Не вступать в диалог и самостоятельно связаться с банком. Злоумышленники часто используют эту схему: присылают сообщение или звонят вам от имени банка (иногда даже с номера «900» — существуют программы, позволяющие изменять номер абонента) и рассказывают о «блокировке карты» и «сбое на сервере». Чтобы разблокировать карту, они просят сообщить им ПИН-код или же дойти до банкомата и разблокировать карту самостоятельно. Правда, вместо разблокировки вы даете мошенникам доступ к вашим деньгам, объясняет прокуратура Нижегородской области. Немедленно положите трубку и свяжитесь с банком по горячей линии (номер, скорее всего, есть на вашей карте) или через чат официального мобильного приложения. Скорее всего, никакой блокировки не было. Никогда и никому не сообщайте ПИН-код вашей карты и пароли из СМС-сообщений от банка, а также код с обратной стороны карты и ваши паспортные данные. Ни сотрудники банка, ни любой другой организации не вправе требовать их. Максимум, что могут у вас попросить — это кодовое слово, которое вы использовали при регистрации.

Могут ли мошенники получить доступ к моему «Мобильному банку»? К сожалению, да. Мошенники получают доступ к СМС-сообщениям и услуге «Мобильный банк» с помощью вируса. Его можно подхватить, если перейти по ссылке, которую вам прислали по СМС, в мессенджере или социальной сети. Не открывайте с телефона сомнительные ссылки и пользуйтесь антивирусными программами. При смене сим-карты отключайте услугу «Мобильный банк», иначе СМС о ваших транзакциях будут приходить новому владельцу номера.

Бесплатный Wi-Fi безопасен? Слышал, что с его помощью хакеры взламывают смартфоны и планшеты. Это так. Мошенники создают «клоны» общественных точек Wi-Fi и размещают их рядом с легитимными. В качестве имен используют название и модель роутера, популярные названия бесплатных точек (MosMetro_Free), точки доступа заведений и организаций (кафе, ресторана, гостиницы или аэропорта). Иногда уровень сигнала и скорость доступа в интернет «фальшивой» точки даже лучше, чем у безопасной. Пользователи могут столкнуться с «клоном» точки доступа в любом общественном месте. После подключения хакеры получают доступ к устройству, а вместе с тем — к «Мобильному банку», конфиденциальной информации и так далее. Не пользуйтесь публичным Wi-Fi. Если это необходимо, узнайте у сотрудников заведения название официальной точки доступа и не пользуйтесь во время подключения банковскими клиентами. Также стоит включить «подтверждение подключения» к сетям, которые считаются известными и не вызывают опасений, рекомендует"Газета.ру".